Berlin - Man weiß erst, dass man eine Schulter hat, wenn sie wehtut. Stress, Aufregung, zu viel Räumerei in den letzten Wochen haben dazu geführt, dass es auch bei mir nun so weit ist. Irgendein Schleimbeutel macht sich bemerkbar. Mein innerer Berliner regt sich auf: „Nu jeh ick schon jede Woche zwee Mal inne Muckibude, um die janze Schlabberkiste zusammenzuhalten. Über Bizeps, Trizeps und die janzen andern Zepps könnt ick dir Vorträje halten. Bis morjen früh. Aber die komischen knochijen Eckjebilde rechts und links vonne Ohrn hab ick mir noch nie jründlicher anjekiekt.“

Knochen, Sehnen und Schleimbeutel

Dabei wäre das mal ganz sinnvoll. Der komplizierte Aufbau aus Knochen, Muskeln, Gelenken, Sehnen (Rotatorenmanschette!) und Schleimbeuteln lässt einen mal wieder sagen: Gott war schon ein talentierter Hobby-Tüftler!

Ich habe auch mal geguckt, welchen Platz die Schulter im Berlinischen hat. Es gibt ja schöne Sprüche für viele Körperteile: „Freilich hat der Storch Beene, aber Waden hat er keene“ (auf einen dünnen Menschen bezogen). – „Aus’m traurijen Hintern kommt keen fröhlicher Furz.“ – „Een Mann ohne Bauch is’n Krüppel zeitlebens.“ Aber welche Sprüche gibt’s für die Schultern?

„Schultern grade, Brust raus!“ – „Der hat breite Schultern, da kann man ville ruffladen.“ – „An deine Schultern lässt et sich jut anlehnen.“ Im Grunde kann man alles in einem Satz zusammenfassen: Schultern sind da, um sie zu belasten, um Dinge „zu schultern“. Nie darf man was „uff de leichte Schulter“ nehmen. Dabei müsste diese doch – unbelastet, unverzerrt, unverkalkt – das gesundheitliche Ideal sein.

Wie man auch schläft, ist es falsch

Die Schulter hat mir wieder mal gezeigt, dass man im Grunde überhaupt nichts weiß. Zum Beispiel wie man richtig schläft. Also „ratzt“, „an der Matratze horcht“, „in Morpheus Armen liegt“. Wie man es macht, ist es falsch. Normalerweise schlafe ich in der von meinen Vorfahren übernommenen steinzeitlichen Hockergrabposition ein, auf der rechten Seite mit angewinkelten Armen und Beinen.

„Um Gottes willen, nie in der Seitenlage!“, rufen die Knochen-Therapeuten. „Da wird die Schulter gequetscht!“ Was ich zurzeit auch heftig spüre. Also liege ich auf dem Rücken. „Um Gottes willen, nicht auf dem Rücken!“, rufen die HNO-Fritzen, „Apnööö-Gefahr!“ Der Gaumen erschlafft, Zunge und Zäpfchen rutschen nach hinten. Man schnarcht wie ein Höhlenbär.

Die halbe Wuhlheide abgesägt

Als Kind übernachtete ich oft bei meinem Opa. Mit seiner Schnarch-Säge holzte er in einer Nacht die halbe Wuhlheide ab. Zwischendurch war immer wieder länger Pause, danach sprang der Motor der Säge wieder an: „chrr-kkr-chkrrrrrrr!“. Es war beeindruckend. Aber eben auch sehr laut.

„Dann schlaf doch auf dem Bauch!“, rufen die Gutmeinenden. Ich hab’s mal versucht. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Man erstickt im Kissen. Man verrenkt sich den Hals. Man drückt sich Herz und Gedärme platt. Ich fühlte mich wie ein erschossener Pinguin. Am Ende werde ich’s tun wie viele Menschen in früheren Jahrhunderten: Ich schlafe halb im Sitzen. Wir wissen ja: Olle Joethe ist sogar im Sitzen gestorben.