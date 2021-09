Berlin - Fahren Sie gern Auto, Herr Gottlieb? Was für eine Frage! „Ich bin ein begeisterter Autofahrer“, sagt der 85-jährige Berliner. Gerhard Gottlieb sitzt nicht nur gern selbst hinter dem Steuer, er hat auch über viele Jahre anderen Menschen beim Autofahren zugesehen. Er war 20 Jahre lang Berliner Rennleiter auf der Avus, so lange wie kein anderer. Klar, dass ihm das Jubiläum 100 Jahre Avus, das an diesem Freitag vor dem Motel an der früheren Nordkurve und am Sonnabend in der Classic Remise gefeiert wird, etwas bedeutet. „Die Avus kennt man auf der ganzen Welt“, sagt Gottlieb. „Die Tribüne ist für mich eines der Wahrzeichen dieser Stadt.“ Doch der Senat ignoriere den Jahrestag der ersten Kraftfahrstraße der Welt.

Von 1978 bis 1998, als mit dem letzten Autorennen auf der Avus eine Tradition endete, versah Gerhard Gottlieb sein Amt. Auch bei der Abschiedsveranstaltung 1999 war er dabei, „mit einer Träne im Knopfloch“. Die Autobahn mit ihrer kilometerlangen Geraden war eine der schnellsten Rennstrecken der Welt. „Bei vielen Rennen wurde Tempo 300 erreicht, das war schon ein Wahnsinn“, erzählt er. „Da habe ich manchmal schon Herzklopfen bekommen.“

„Das war der schlimmste Moment in meinem Leben“

Während Gottliebs Zeit als Rennleiter kam es zu einer tödlichen Kollision auf der Traditionsstrecke. „Das war der schlimmste Moment in meinem Leben“, sagt er. Am 10. September 1995 geriet Keith O’dor beim Super Tourenwagen Cup auf der Avus ins Schleudern. Mit seinem Nissan Primera prallte der 33 Jahre alte Brite gegen eine Begrenzung und blieb dann quer auf der Autobahn A115 stehen. Vier andere Rennfahrer konnten dem Fahrzeug noch ausweichen, doch Frank Biela fuhr mit seinem Audi frontal in die Fahrerseite hinein. „Dabei hatten wir mit gelben Flaggen und mit gelben Lichtern vor der Gefahr gewarnt“, erzählt Gottlieb.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Dieses Bild erinnert Gerhard Gottlieb an die ersten zehn Jahre als Leiter der Rennen auf der Avus.

Damals habe er gespürt, dass der Motorrennsport immer aggressiver wurde. „Wie der Straßenverkehr auch.“ In der Nacht starb Keith O’dor an einer Gehirnblutung. „Eine traurige Geschichte“, sagt Gerhard Gottlieb. Doch zur Wahrheit gehöre auch, dass dies der einzige tödliche Zusammenstoß während seiner Zeit als Rennleiter war – und der letzte bei einem Rennen auf der Avus überhaupt. Nicht zu vergessen die vielen schönen Erinnerungen, die es an den Motorsport auf der Strecke durch den Grunewald gebe. Nicht nur bei ihm, sondern bei vielen anderen Berlinern auch.

Jedes Mal war der Andrang groß, sagt Gottlieb. „Die Zuschauer standen schon morgens um kurz vor 7 Uhr mit Kühltaschen und Proviant vor den Eingängen zur Avus-Tribüne.“ Schon bald dachte der Rennleiter darüber nach, wie er die Kapazität erhöhen könnte. „Ich ließ die Zuschauerränge neu vermessen. Vorgabe war: Für jeden Hintern nicht mehr als 50 Zentimeter! Wenn jemand breiter ist, müssen die Leute zusammenrücken, und die Kühltaschen müssen auf den Boden.“ Und siehe da, auf der Haupttribüne am Messedamm ließen sich rund 200 weitere Sitzplätze gewinnen.

Was war seine schönste Veranstaltung auf der Avus? „Ganz klar, das Procar-Rennen 1980 beim BMW-M1-Cup“, sagt Gerhard Gottlieb. Viele Teilnehmer waren ehemalige und aktive Formel-1-Fahrer. Allerdings gewann jemand anders, der Liechtensteiner Manfred Schurti. Damals sei ihm einer der Supersportwagen angeboten worden, erinnert sich Gottlieb. „Für 100.000 Mark. Das war zu viel, das Geld hatte ich nicht.“ Eigentlich schade: „Heute wäre der M1 von damals eine Million Euro wert.“

„Die Grünen sind eine Autohasserpartei“

Als junger Mann absolvierte Gottlieb eine kaufmännische Lehre. Er verkaufte Stoffe, wechselte später zu Coca-Cola und schließlich in die Reifenbranche. Gleich nach der Fahrprüfung kaufte er sich das erste Auto: einen alten gebrauchten VW Käfer mit Seilzugbremse. Schon bald verschrieb er sich dem Motorsport. „Erst auf zwei Rädern, angefangen mit einem Heinkel-Roller. Dann auf vier Rädern: auf einem NSU Prinz, später auf BMW und Porsche.“ 20 Jahre lang nahm Gottlieb an Rennen teil. Noch länger, insgesamt 32 Jahre, war er Vorstandsmitglied beim ADAC Berlin-Brandenburg, zuständig für den Motorsport.

„Heute fahre ich einen Diesel, eine B-Klasse von 2005“, sagt Gottlieb. Er weiß, dass der betagte Mercedes-Benz im Zeichen der Debatten über Erderhitzung, Feinstaub und Stickoxide bei manchen nicht gut ankommt. „Jeder weiß, dass wir eine Verkehrswende brauchen. Aber dieses Ziel erreicht man nicht durch Verbote“, meint er. Über die Partei, die während der nun endenden Wahlperiode das Verkehrsressort im Senat verantwortete, hat er eine klare Meinung: „Die Grünen sind eine Autohasserpartei.“

dpa/Karlheinz Schindler Am 1. Mai 1999 nahmen Motorport-Fans Abschied vom Rennparcours auf der Avus. An der Haupttribüne rollten Oldtimer vorbei. Auch Fahrzeuge aus Ost-Berlin, unter anderem vom Rennkollektiv Johannisthal, waren zu sehen.

In anderen Städten würden Verkehrsprobleme nicht so ideologisch gelöst wie in Berlin. Ein Beispiel sei London, wo Kraftfahrer eine Gebühr zahlen müssen, wenn sie ins Stadtzentrum fahren. Gegen eine „brauchbare kleine Maut“ in der Berliner Innenstadt wäre nichts einzuwenden, sagt Gerhard Gottlieb. Ihm ist auch klar, dass die Spritpreise weiter steigen. Und gegen den Nahverkehr hat er auch nichts. Wenn er aus Lichterfelde, wo er lebt, in die City will, nehme er das Öfteren die S-Bahn, erzählt er. Auch mit U-Bahn und Bus ist Gottlieb unterwegs. Hauptargument sei für ihn die nervige „Parkerei“ im Zentrum: „Parkplätze sind rar und teuer. Da fahre ich lieber mit der Bahn.“