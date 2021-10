Berlin - Sie ist die erste Frau an der Spitze der internationalen Nichtregierungsorganisation „Religions for Peace“ mit Sitz in New York City. Azza Karam besuchte am Freitag in einer Videokonferenz das Berliner House of One, ein interreligiöses Dialog- und Bauprojekt. Sie sprach über die Rolle von Religion in der internationalen Diplomatie und Konfliktlösung und drückte ihre Unterstützung des Berliner Projektes aus.

Karam steht seit ihrem Amtsantritt im Jahre 2019 als Generalsekretärin für eine Verjüngung der Organisation und rückt stets die Rolle von Frauen in Glaubensgemeinschaften in den Vordergrund. Auch Jugendliche versucht die in Ägypten geborene Muslima in die Dialoge einzubinden, so auch in der gerade zu Ende gegangenen Religionskonferenz in Lindau.

Religion muss bei internationaler Diplomatie mitgedacht werden

Das House of One hatte Karam im Anschluss an die von Religions for Peace ausgerichtete Religionskonferenz eingeladen. Im Gespräch unter anderem mit Verwaltungsdirektor Roland Stolte betonte Karam, dass eine friedliche Kooperation von Führungspersönlichkeiten des Glaubens bei der internationalen Konfliktlösung extrem wichtig sei: Religion und Glaube sei für den Großteil der Menschen auf dieser Welt eine aus dem Alltag und vielen Lebensbereichen nicht wegzudenkende Größe. Folglich könne sie bei der Vermittlung in Konflikten religiöser, aber auch anderer Natur nicht außen vor bleiben. Dazu gehört für Karam auch die Klimakrise und die Pandemie. Hier müssten Religionsgemeinschaften in Lösungsprozesse eingebunden werden. Gerade in Europa messe man in internationalen Konfliktlösungsprozessen und Dialogen Religion immer wieder eine zu geringe Bedeutung bei.

Führerinnen und Führer (Karam nutze in ihrem englischsprachigen Redebeitrag das Wort „leader“) des Glaubens seien wichtige Ansprechpartner bei der Konfliktlösung und der Bewältigung von Krisen, nicht zuletzt, weil sie teilweise großes Vertrauen ganzer Bevölkerungsgruppen genießen. Die traditionelle internationale Diplomatie könne, so Karam, darüber hinaus „viel von der Kooperation religiöser Institutionen und Communitys lernen“. Auch in Zeiten der Pandemie habe es hier vorbildliche Zusammenarbeit gegeben.

Juden, Christen und Muslime unter einem Dach, mitten in Berlin

Sorge bereitet Karam derzeit die große und wachsende Anzahl von vermittelnden Nichtregierungsorganisationen. Mehr und mehr komme es hier durch zahlreiche Neugründungen zu einer Konkurrenzsituation, die für Friedensbemühungen nicht zuträglich sei. „Wir brauchen nicht mehr Organisationen, sondern eine dem Gemeinwohl anstatt der eigenen Organisation dienende Zusammenarbeit der bestehenden NGOs.“

Mit dem House of One entsteht in Berlin derzeit ein Glaubenshaus für Juden, Muslime und Christen unter einem Dach. Dem Projekt, so Sprecherin Kerstin Krupp, „wird international eine große Aufmerksamkeit zuteil. Wir haben bereits aus siebzig Ländern Spenden erhalten“. An vielen Orten der Welt seien Menschen begeistert, dass so ein Projekt tatsächlich realisiert wird. Krupp: „Eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge in einem Gebäude und dazwischen ein Begegnungsraum für die Gläubigen, der auf dem Weg zum jeweiligen Gotteshaus durchquert werden muss. Begegnung und Austausch ist das Konzept.“ Das House of One soll 2025 fertiggestellt werden.