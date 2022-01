Potsdam - Nun genehmigen sich die Retter doch eine Rettung: Die Mehrheit an den Studios Babelsberg ist nicht mehr in deutscher Hand. Die Investoren Carl Woebcken und Christoph Fisser – die die legendären Potsdamer Filmstudios in den Wirren der Nachwendezeit vor der Pleite bewahrten – haben ihre Mehrheitsanteile an einen US-Investment-Fonds verkauft.