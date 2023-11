Baby in Lichtenberg ertränkt: Es soll den Vater „in seiner Lebensführung gestört“ haben

Der Vorwurf klingt ungeheuerlich: Ein Mann soll in Lichtenberg seinen drei Monate alten Sohn ertränkt haben – weil er ihn gestört hat. Die Tat ereignete sich am 11. August in einem Hochhaus im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen. Laut den Ermittlungen der Mordkommission nutzte der Mann an diesem Tag einen Moment, in dem seine Frau und die ältere Tochter gerade einkaufen waren. Demnach legte er das Baby, das voll bekleidet war, in eine Babybadewanne – der Kopf des Kindes war unter Wasser. Dann wartete er im Nebenraum, bis die Planschgeräusche aufgehört hatten.

Das leblose Kind packte er in eine Babytragetasche, die er im Kofferraum seines Autos verstaute. Anschließend fuhr er zu seinen Eltern nach Ahrensfelde. Diese fuhren dann zusammen mit ihm ins Unfallkrankenhaus Marzahn. Dort versuchten die Ärzte vergeblich, das Baby wiederzubeleben. Der Vater wurde noch im Krankenhaus festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Gegen den inzwischen 38-Jährigen hat die Berliner Staatsanwaltschaft jetzt Anklage wegen Mordes beim Berliner Landgericht erhoben. Den Ermittlungen zufolge habe er aus niedrigen Beweggründen gehandelt, wie Behördensprecher Sebastian Büchner am Montag erläuterte. „Er soll sich durch das zweite Kind in seiner Lebensführung gestört gefühlt haben.“



Wann die Hauptverhandlung gegen den Angeklagten eröffnet wird, steht noch nicht fest.