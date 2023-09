Es ist ein schrecklicher Vorwurf, dem sich Favour B. seit diesem Donnerstag stellen muss. Die alleinerziehende Mutter sitzt auf der Anklagebank einer Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts, die zuständig ist für vollendete und versuchte Tötungsdelikte. Die junge Frau muss sich wegen Totschlags verantworten. Sie soll im Frühjahr des vergangenen Jahres ihre kleine Tochter so schwer verletzt haben, dass das Kind starb. Das Mädchen wurde gerade einmal zehn Wochen alt.

Favour B. sitzt im Saal 501 sehr aufrecht auf der Anklagebank. Fast reglos verfolgt die 26-jährige Frau, die in Nigeria geboren wurde, die Anklageverlesung. Eine Dolmetscherin übersetzt die Vorwürfe, die ihr die Staatsanwältin macht, ins Englische. Sagen möchte Favour B. dazu an diesem ersten Verhandlungstag nichts, so lässt sie es von ihrem Anwalt ausrichten. Vielleicht später, sagt der Verteidiger.

Staatsanwältin: „Einen Menschen getötet, ohne Mörder zu sein“

Der jungen Frau, die Mutter von zwei fünf und sechs Jahre alten Kindern ist, wirft die Staatsanwältin Julia Köpcke vor, zwischen dem 7. April und dem 12. Mai vergangenen Jahres „einen Menschen getötet zu haben, ohne Mörder zu sein“.



Favour B. lebte im Frühjahr vergangenen Jahres mit ihren zwei älteren Kindern und der gerade geborenen Tochter Adisa (Name geändert) in einem Lichtenrader Wohnheim für Frauen und deren Kinder, die keine feste Bleibe haben.

Dort soll die Angeklagte laut Köpcke im Tatzeitraum „einmal, wahrscheinlich aber sogar mehrfach, möglicherweise auch viermal“ gewaltsam gegen ihre kleine Tochter vorgegangen sein. Vermutlich durch einen Anstoß oder aber durch mehrere Schläge habe das Baby einen Bruch des Schädelknochens erlitten, heißt es in der Anklage.



Dann, so sagt es die Staatsanwältin, habe Favour B. den Säugling so heftig geschüttelt, dass sich Adisas Kopf stark hin- und herbewegt habe. Das Baby erlitt dadurch eine als Schütteltrauma bezeichnete Hirnverletzung. Favour B. habe gewusst, dass ihr Kind durch die Gewalt sterben könnte, „was sie billigend in Kauf nahm“, sagt Köpcke. Zum Motiv macht die Staatsanwältin keine Angaben.

Am 12. Mai vergangenen Jahres, morgens gegen 7.30 Uhr, soll die Angeklagte Adisa bewusstlos in ihrem Kinderbettchen vorgefunden haben. Eines der älteren Kinder wurde daraufhin offenbar zu einer Nachbarin geschickt, die die Rettungskräfte alarmierte. Adisa kam ins Vivantes-Klinikum Neukölln. Doch die Ärzte konnten nichts mehr für den Säugling tun, er starb gegen 9.30 an seinen schweren Verletzungen.

Im März wurde die Kindesmutter festgenommen

Zunächst wurde ein Verfahren gegen unbekannt eingeleitet, Favour B. offenbar nur als Zeugin von der Polizei befragt. Doch nach der Obduktion des toten Babys wurde rund zwei Wochen nach dem Tod des Kindes Haftbefehl gegen die Mutter erlassen. Erst am 22. März dieses Jahres konnte Favour B., die keinen festen Wohnsitz mehr hatte, festgenommen werden. Seitdem sitzt die junge Frau in Untersuchungshaft. Unklar ist, wo derzeit die beiden älteren Kinder der Angeklagten untergebracht sind.

Favour B. kam vor neun Jahren nach Deutschland. Sie stellte einen Asylantrag, der jedoch abgelehnt worden sein soll. Danach lebte sie wohl eine Zeit lang in den Niederlanden. Später kehrte sie nach Deutschland zurück und hielt sich zunächst in Mecklenburg-Vorpommern auf. Vor zwei Jahren kam sie mit ihren beiden Kindern nach Berlin, wo im Februar vergangenen Jahres Adisa geboren wurde.

Bei der Polizei soll Favour B. zunächst ausgesagt haben, Veränderungen bei ihrer kleinen Tochter bemerkt zu haben. Später, als Beschuldigte, bekundete sie offenbar, sie könne sich nicht erklären, wie es zu den Verletzungen ihres jüngsten Kindes gekommen sein könne.



Die junge Mutter ist noch nie durch Gewalttätigkeiten aufgefallen. Vor Adisas Tod soll es lediglich Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegeben haben.

Zeugen waren für den ersten Verhandlungstag noch nicht geladen. In dem Prozess wird auch ein Rechtsmediziner über Adisas Verletzungen sprechen. Eine psychiatrische Sachverständige wird ein Gutachten zur psychischen Verfassung der Angeklagten vorstellen.



Für das Verfahren vor der 32. Großen Strafkammer unter dem Vorsitz von Matthias Schertz sind bisher insgesamt fünf Verhandlungstage terminiert. Ein Urteil könnte demnach am 12. Oktober gesprochen werden.



Der Prozess gegen Favour B. wird am nächsten Donnerstag fortgesetzt.