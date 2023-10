Bahnchaos in Berlin: Warum werden alle Linien, auf denen ich fahre, unterbrochen?

Es kommt nicht selten vor in Berlin, dass man seinen Augen nicht trauen kann. So war es neulich für mich an einem Montagmorgen, als ich am Bahnhof Zoologischer Garten in einem überfüllten Zug der RB23 saß und auf seine Abfahrt wartete. Ich schaute aus dem Fenster auf den Morgenverkehr am Breitscheidplatz – und dann in meine Bahn-App, wo ich las, wie dieser Zug eigentlich bereits vor acht Minuten pünktlich abgefahren und nun fast vor Ankunft an meinem Ziel sei, dem Alexanderplatz.

So sieht meine Pendelfahrt zur Arbeit seit vergangener Woche öfter aus, seitdem fünf S-Bahn-Linien – die S3, S5, S7, S75 und S9 – zwischen Friedrichstraße und Ostbahnhof wegen Bauarbeiten geschlossen sind. Das bleibt noch bis zum 6. November so. An jenem Montagmorgen hatte ich noch Glück, neben den unzähligen anderen Fahrgästen einen Sitzplatz zu finden. Kein Wunder, dass der Ausfall der S-Bahn mitten in den Herbstferien an dieser sehr praktischen Strecke im Stadtzentrum, die mehrere Großbahnhöfe und Verkehrsknotenpunkte der Stadt mit Touristen-Hotspots und auch dem Flughafen BER verbindet, so viele Menschen betrifft.

Bei der BVG muss man immer kreativere Alternativen suchen

An jenem Montagmorgen ist der Zug mit einer Verspätung von 16 Minuten dann doch endlich noch vom Bahnhof Zoo abgefahren. In der Bahndurchsage gab es keinerlei Erklärung dafür – in der App wurde immer noch behauptet, der Zug habe den Alexanderplatz nun verlassen und sei auf dem Weg zum Ostkreuz. Das wäre schon alles ausreichend ärgerlich, wenn nicht gefühlt alle Linien der Berliner Öffis, auf denen ich regelmäßig unterwegs bin, seit Monaten abwechselnd unterbrochen werden.

Ein Bus ersetzt den S-Bahn-Verkehr zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Ostkreuz. Stefan Zeitz/imago

Mehrmals die Woche fahre ich mit der U7 normalerweise zu privaten Terminen – noch zwei Wochen lang fährt sie aber zwischen Berliner Straße und Yorckstraße nicht. Ich muss mir deshalb Alternativen aussuchen, oft über die Ringbahn, U1 oder U3 – wo man in der Regel auch mit plötzlichen Fahrtunterbrechungen wegen Signalstörungen und Verspätungen rechnen muss. In diesem Jahr musste ich außerdem schon wegen unterschiedlicher Probleme in der U2 und der U9 immer kreativere Lösungen finden, um an mein Ziel zu kommen.

Langsam frage ich mich, ob ich das alles persönlich nehmen sollte. Dabei setze ich trotz allem immer noch große Hoffnungen und Glauben in das öffentliche Verkehrsnetzwerk Berlins – denn ich bin davon überzeugt, dass dieses die Weite und Breite der Stadt viel besser abdeckt, als es in vielen anderen europäischen Metropolen der Fall ist. Oder es hat zumindest das Potenzial dazu.

Ich würde gerne hoffen, dass ich mich am Ende der ganzen Bauarbeiten und Betriebsunterbrechungen über einen reibungslosen und zuverlässigen Service auf diesen mir vertrauten Linien freuen kann. Dann hätte der ganze Ärger sich zumindest gelohnt. Aber auch da muss ich mich fragen, ob ich nicht zu viel erwarte – wie es sonst so oft in dieser Stadt vorkommt.