Berlin - Für das Areal am Bahnhof Zoo, auf dem vor Jahren ein Riesenrad entstehen sollte, gibt es neue Pläne. Auf den Grundstücken nördlich der Hertzallee soll nun ein „urbaner Campus mit universitätsaffinen Nutzungen“, Büros und verschiedenen Wohnformen entstehen. Darauf haben sich die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die private Projekt Berlin Hertzallee GmbH (Reiß & Co. GmbH) in einer Absichtserklärung verständigt, die jetzt unterzeichnet wurde.

Auf Basis eines städtebaulichen Entwurfs des Büros yellow z & bgmr Landschaftsarchitekten sollen Gebäude mit einer Geschossfläche von 150.000 Quadratmetern entstehen, teilten die Projektbeteiligten am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Für die Technische Universität (TU) ist der Bau eines sogenannten KI-Towers geplant, also eines Hochhauses, in dem zur Künstlichen Intelligenz geforscht wird. Darüber hinaus sind für die TU neue Physiklabore und eine sogenannte Science-Galerie vorgesehen. Außerdem sollen Angebote für studentisches Wohnen und Gästewohnungen geschaffen werden. Die private Projekt Berlin Hertzallee GmbH will zudem Büro- und Gewerbeflächen sowie Kitas realisieren.

„Das Gebiet hinter dem Bahnhof Zoo, das so lange im Dornröschenschlaf lag, wird nun in einem gemeinsamen Prozess kreativ und konstruktiv auf höchstem Niveau weiterentwickelt“, sagt Manfred Kühne, Abteilungsleiter für Städtebau und Projekte in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Das Land Berlin plant in dem neuen Quartier ein gemischt genutztes Hochhaus mit Wohnungen und Büroflächen.

Verkehrsbetriebe planen moderne Aufenthaltsräume

Die BVG möchte der bestehenden Bus-Betriebshaltestelle an der Hertzallee „ein neues und modernes Gesicht geben“, wie es heißt. „Wir wollen dort einen Ort schaffen, an dem unsere Fahrgäste sich wohl fühlen“, sagt Rolf Erfurt, zuständiges BVG-Vorstandsmitglied für den Betrieb. „Zugleich denken wir bei den Planungen natürlich an unsere Kollegen und Kolleginnen, die im Fahrdienst jeden Tag rund um die Uhr für Berlin im Einsatz sind“, sagt Erfurt. „Ihnen können wir im Rahmen der Gesamtplanung moderne Aufenthaltsräume für erholsame Pausen schaffen.“

Autos werden in der Projektbeschreibung für das neue Stadtviertel nicht erwähnt. Für die Qualität des Quartiers solle „hochwertiger Freiraum für den Fuß- und Radverkehr und zur Erholung“ geschaffen werden, heißt es vielmehr. Außerdem wollen die Planer kleine Geschäfte, Cafés und öffentliche Nutzungen in den Erdgeschossen ansiedeln und mit einem neuen Stadtplatz die Aufenthaltsqualität erhöhen. Wie das neue Quartier aussehen soll, lässt sich leider nicht sagen – und nicht zeigen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung teilte auf Nachfrage dazu mit, dass sie „aufgrund des Überarbeitungsstatus der Pläne“ leider „keine Visualisierung zur Verfügung stellen“ könne. Auch zum Zeit- und Kostenplan könnten keine Angaben gemacht werden. Das gelte auch zur Höhenentwicklung.

Klar ist dagegen für die Stadtentwicklungsbehörde, dass das Umfeld des Bahnhofs Zoologischer Garten von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung ist. Den bislang untergenutzten Flächen zwischen Hardenberg-, Fasanen-, und Müller-Breslau-Straße sowie dem Bahnviadukt kommen nach den Vorstellungen der Stadtplaner die Funktion eines „Scharniers“ zwischen dem Campus Charlottenburg der TU und der City West zu.

Technische Universität setzt auf nachhaltige Gebäude

„Wir freuen uns sehr, dass die Erweiterung des Universitätscampus durch die enge Kooperation mit den Partnerinnen und Partnern in eine ganzheitliche Stadtentwicklung im Rahmen des Campus Charlottenburg eingebettet ist“, sagt TU-Präsident Christian Thomsen. Die TU sehe das neu entstehende Quartier Hertzallee Nord auch als Pilotprojekt zur Klimaneutralität im Stadtgebiet. „Der Fokus liegt für uns auf Nachhaltigkeit beim Gebäudebetrieb, bei der Campusgestaltung sowie in Forschung und Lehre“, sagt Thomsen.

Der private Partner des Landes Berlin zeigt sich ebenfalls zufrieden. „Wir begrüßen die Initiative des Senats, die Entwicklung eines urbanen, zukunftsweisenden Campus weiter voranzutreiben“, sagt Oliver Reiß, Geschäftsführer der Projekt Berlin Hertzallee GmbH. Der Entwurf des Planungsbüros yellow z verstehe „die Universitäten des 21. Jahrhunderts nicht mehr als isolierte Inseln der Wissenschaft, sondern als integrale Teile der Stadt“.

Im nächsten Schritt plant die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Kooperation mit den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte eine „städtebauliche Neuordnung“, die sowohl den Bereich nördlich der Hertzallee als auch den Bereich südlich der Hertzallee sowie den Hardenbergplatz einbezieht. Hoch hinaus geht es dabei möglicherweise nicht nur nördlich der Hertzallee. Laut Hochhauskonzept für die City West wird auch „im Bereich Hertzallee Süd“ eine Nachverdichtung „inklusive der Herstellung eines Hochhauses im Blockinnenbereich des südlichen Blockes“ angestrebt.

Anleger verloren viel Geld

Vor 14 Jahren hatte es für das Gebiet an der Hertzallee schon einmal einen Aufbruch gegeben. Am 3. Dezember 2007 feierte ein privater Investor den symbolischen ersten Spatenstich für den Bau eines 175 Meter hohen Aussichtsrades in Anwesenheit des damaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD). Das Projekt scheiterte, Anleger, die ihr Geld in das Vorhaben gesteckt hatten, mussten empfindliche Verluste hinnehmen.