Bald über dem Haupteingang des Humboldt-Forums: die Große Schlosskartusche

In der Berliner Steinbildhauerwerkstatt Hoferick entstand in Originalgröße die mächtige Gipsvorlage für die Ausführung in Kupfer. Nächstes Werk: das Sanchi-Tor

