Aggro-Krähen: Warum greifen die Vögel plötzlich Menschen an?

Von aggressiven Krähen in ganz Deutschland hört man. Sie greifen Mensch und Tier an. Was ist da los?

Plötzlich scheint die Welt voller aggressiver Krähen zu sein. Eine Meldung nach der anderen über Angst auslösenden Tiere erreicht die Redaktion. Die neueste ist eine Warnung des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf. Vor aggressiven gefiederten Grabplünderern wird da gewarnt.

Weil es kaum geregnet hat in den vergangenen Wochen, sind die Oberflächen der Böden ausgetrocknet und hart. Darin lässt sich als Mahlzeit natürlich kein Wurm oder anderes Insekt finden. Auf Friedhöfen allerdings gießen liebende Angehörige regelmäßig die Gräber der Verflossenen. Das haben die schlauen Krähen schnell mitbekommen, arbeiten sich jetzt dort erfolgreich durch die feuchte Erde.

Die Vögel plündern Gräber auf den Friedhöfen

Entsetzt meldet das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf: „Auf der Suche nach Würmern und Insekten werden dann Pflanzen herausgerissen, Kerzenwachs gefressen und weitläufig auf dem Friedhof verteilt.“ Schlimm sieht es aus, das Foto, das man mitschickt! Dazu die Bitte, keine Abfälle von Nahrungsmitteln in den Mülleimern der Friedhöfe zu entsorgen, um noch mehr Krähen anzulocken.

Durch die anhaltende Trockenheit gibt es zurzeit Probleme mit den unter Artenschutz stehenden Krähen auf den Friedhöfen des Bezirks Marzahn- Hellersdorf. Bezirksamt Marzahn-Hellersodorf

Durch einen Blick in die Meldungen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) stellt man fest, Berlin ist nicht alleine: In der Stadt Emmerich bei Düsseldorf beklagen mehrere Bürgerinnen und Bürger Angriffe der großen schwarzen Vögel. In Dresden haben die Krähen eine Dame am Kopf verletzt. Als Warnung wurde auf dem Fußweg neben dem sächsischen Landtag Schilder aufgestellt. „Achtung! Attackierende Krähen“ heißt die Warnung darauf.

Zwei Krähen griffen jetzt sogar einen deutlich größeren Storch in seinem (!) hessischen Biebesheimer Nest an. Was ist da los?

Krähen attackieren in Biebesheim einen Storch in seinem Nest. Boris Roessler/dpa

Die Antwort ist einfach, die Krähen haben Brüte-Stress, das macht sie so aggressiv. Martin Rümmler vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Berlin erklärt, dass so was im Frühjahr und Sommer in der Nähe von Krähen-Nestern passieren könne, es sei aber eher selten. „In der Regel ist es darin begründet, dass sie ihre Brut oder Jungvögel verteidigen wollen.“

Tiefe Freundschaft zwischen Mensch und Tier

Auf dem Videokanal YouTube allerdings steht die freundliche Annäherung ans Tier im Vordergrund. Meistangeschaut unter dem Stichwort „Krähen“ ist das Filmchen „Vier Schritte zur Freundschaft mit einer Krähe“. Darin erklärt Schöpferin Krari the Crow, dass eine „tägliche Routine“ aufzubauen ist, um den Vögeln nahezukommen.

Sehr nahe, ihr pickt die Krähe sittsam Erdnüsse aus der Hand, ohne wehzutun. Das lasse sich nur durch Achtsamkeit im Umgang miteinander erreichen, so Krari the Crow. Merke, auch Vögel sind schüchtern, weiß sie und rät: „Wende den Blick ab, wenn Du merkst, dass der Vogel ängstlich ist.“

Es lasse sich tiefe Freundschaft aufbauen, erzählt Krari the Crow. Die Krähen seien „treue Freunde und haben viel Freude in mein Leben gebracht.“ Na dann.