Draußen vor dem Besucherzentrum am Fernsehturm stehen zwei Ticketautomaten. Gegen 12 Uhr an einem Donnerstag kurz vor dem Ende der Sommerferien stehen rund 80 Menschen an, auf einem Bildschirm wird darauf hingewiesen, dass es für einen Besuch am frühen Nachmittag fast keine Karten mehr gibt.

Aber erst, wenn man vorne an der Reihe ist, erfährt man, dass Menschen im Rollstuhl oder mit Gehbehinderung nicht weiterkommen. Auf jedem Automaten steht auf einem Aufkleber: „Bitte beachten Sie, der Berliner Fernsehturm ist nicht barrierefrei zugänglich.“

Dass so viele Menschen vor einem der beliebtesten Wahrzeichen Berlins draußen bleiben müssen, wissen womöglich nicht viele, und überrascht auch viele Besucher in der Stadt. So war es für ein Paar, das der Berliner Zeitung über seine Erfahrung am Fernsehturm geschrieben hat. Das Paar hatte bereits Tickets über die Webseite des Fernsehturms gekauft als Teil eines Berlin-Besuchs. Sie waren aber enttäuscht und schockiert am Eingang, als ihnen der Einlass zum Turm verwehrt wurde – weil einer von ihnen einen Rollstuhl nutzt. Ein Mitarbeiter erzählte, das sei aus brandschutzrechtlichen Gründen.

Das Paar hat sich dann in einem offenen Brief an die Berliner Landesbeauftragte für Behinderten, Christine Braunert-Rümenapf, um nach Konzepten für einen inklusiven Umbau des Fernsehturms nachzuprüfen – etwa durch den Einbau von Aufzügen, Rampen oder breiteren Türen.

Auf der Webseite des Fernsehturms wird allerdings in einem FAQ-Bereich auf die eingeschränkte Barrierefreiheit hingewiesen: „Bedauerlicherweise spielte zur Planungs- und Bauzeit in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts die Barrierefreiheit keine Rolle“, heißt es in den FAQs. Eine auf die Barrierefreiheit gewidmete Seite erklärt die Geschichte des Baus des Fernsehturms und die Bemühungen, um eine Lösung dafür zu finden, auch mit Unterstützung von Behörden sowie Behinderten- und Fachverbänden. Alle mögliche Lösungen wurden aber schließlich ausgeschlossen. Somit sei ein Zutritt zum Berliner Fernsehturm für Rollstuhlfahrer sowie Menschen mit Gehbehinderung, die sich nicht ohne fremde Hilfe oder Hilfsmittel wie Krücken fortbewegen können, nicht möglich.

Vor Ort gibt es kaum Hinweise auf die Unzugänglichkeit des Turms

Aber die hinweisenden Links zu dieser Information werden nur unten auf der Seite aufgeführt – es ist also durchaus möglich, ein Ticket für einen Besuch des Fernsehturms über seine Webseite zu buchen, ohne ein einziges Mal explizit auf die Unzugänglichkeit für Menschen mit Gehbehinderung aufmerksam gemacht zu werden. Selbst vor Ort am Fernsehturm gibt es keinen Hinweis auf die fehlende Barrierefreiheit außer den zwei Aufklebern auf den Ticketautomaten. Die Frage muss gestellt werden: Reicht das?

Der Eingangsbereich am Fernsehturm Imago

Heike Schwarz-Weineck, Leiterin der Geschäftsstelle beim Berliner Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen, sagt auf Anfrage der Berliner Zeitung, die Barrierefreiheit am Fernsehturm sei ein wiederkehrendes Thema – aber betont wieder, dieses sei ein Problem, für das es keine plausiblen Lösungen gibt. „Das Thema Fernsehturm liegt uns immer wieder auf dem Tisch als Bürgeranfrage“, sagte sie. Es hat schon mehrere Protestaktionen gegeben, die Änderungen herbeiführen wollten. „Aber wir kommen von dem ganz unpragmatischen, brandschutzrechtlichen Hintergrund, warum das leider nicht geht, einfach nicht weg“, so Heike Schwarz-Weineck. Ein Austausch des Landesbeirats mit der Geschäftsführung des Fernsehturms zu möglichen Umbaumöglichkeiten gingen auch erfolglos aus.

Das überwiegende Problem ist, dass der Fernsehturm keine Rettungsmöglichkeiten bietet für Personen, die in einem Brandfall nicht über die Treppen aus dem Gebäude evakuiert werden können. In so einem Fall wäre eine Aufzugbenutzung nicht möglich; die einzigen Rettungsmöglichkeiten aus den Aussichtsplattformen des Turms wären über die Fenster und einer Außentreppe, so Schwarz-Heineck. Baurechtlich gesehen gebe es keinen Umweg für Menschen mit Gehbehinderung, durch den man nicht in eine Brandzone geraten könnte. „Wir wissen, dass das sehr, sehr traurig für diese Menschen ist – aber wir können es leider einfach nicht ändern“, so Schwarz-Weineck.

Auch weitere Berliner Touristenattraktionen sind nicht rollstuhlgerecht

Es sei auch logisch, so Heike Schwarz-Weineck, dass viele Berlin-Besucher diese Umstände nicht im Blick haben – insbesondere, wenn sie vor einem geplanten Besuch des Fernsehturms die Webseite nicht besuchen. Aber es sei auch momentan schwierig, sagt sie, unten am Fernsehturm diese Information für Betroffenen anzuzeigen. „Aber natürlich wird das veröffentlicht“, so Schwarz-Weineck.

Dabei ist der Berliner Fernsehturm nicht die einzige Touristenattraktion der Hauptstadt, wo es beim Thema Barrierefreiheit Luft nach oben gibt. Auf die Webseite wheelmap.org, ein Projekt des Berliner Vereins Sozialhelden, wird auf einer Landkarte gezeigt, welche Orte in Städten durch die ganze Welt nur teilweise oder gar nicht rollstuhlgerecht ausgestattet sind. Im Berliner Stadtzentrum sieht man überwiegend grüne Punkte – diese markieren Orte, die „voll rollstuhlgerecht“ sind. Aber es gibt prominente Ausnahmen. Neben dem Fernsehturm gelten als nicht rollstuhlgerecht auch bekannte Betreiber von Schiffstouren oder der Aussichtspunkt an der Siegessäule.