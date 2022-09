Seit heute rücken Rettungswagen nicht mehr wegen Bauchschmerzen aus. Die entsprechenden Codes für die Notrufe der Berliner Feuerwehr würden nun überarbeitet, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bei einer Personalversammlung, die zur Stunde läuft.

Sie kündigte Veränderungen der inneren Organisation und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel an. Zudem soll auch das Rettungsdienstgesetz geändert werden. Hintergrund ist die dauernde Überlastung des Rettungsdienstes. Immer wieder gibt es Situationen, in denen nicht ein Rettungswagen zur Verfügung steht. Entsprechend groß ist der Frust unter den Rettern.

Laut Spranger gab es beim Notruf 112 bereits Anpassungen zu einzelnen Symptomen, wie aktuell dem Bauchschmerz. „Das entsprechende Review wird seit heute Morgen, 8 Uhr, in der Leitstelle umgesetzt und soll nach aktueller Hochrechnung zirka 7.000 bis 8.000 Einsätze im Jahr betreffen, die potentiell an die Kassenärztliche Vereinigung abgegeben werden“, sagte sie. „Bisher war der Prozess insbesondere für Sie nicht immer transparent. Zudem fehlte Ihr Blick aus der Praxis beim Code-Review.“

Auch Vorgesetzte und Mitarbeiter im rückwärtigen Dienst sollen retten helfen

Daher werde es ein verpflichtendes Beratungsgremium geben, welches vor einer Entscheidung über den Umgang mit den Codes anzuhören ist. Damit habe sie den Landesbranddirektor beauftragt. Dem Beratungsgremium sollen erfahrene Notfallsanitäter aus den vom Code-Review betroffenen Bereichen, die Kassenärztliche Vereinigung und Vertreter der AG Notärzte Berlin angehören.

Zudem kündigte die Senatorin unter anderem Zulagen für die Beschäftigten im Rettungsdienst an, die pro Alarmierung gezahlt werden - wofür die Beifall von den Zuhörern erhielt. Die internen Abläufe in der Leitstelle sollen zudem überarbeitet werden. Dafür liegen 20 Vorschläge vor, die von einer Steuerungsgruppe in der Innenverwaltung geprüft werden.

Um den Personalmangel etwas zu lindern sollen künftig auch medizinische Fachkräfte, die im rückwärtigen Dienst arbeiten, Schichten im Rettungsdienst übernehmen. Dies gilt laut Spranger „ausdrücklich“ auch für die Führungskräfte. „Hier erwarte ich, dass Sie mit gutem Beispiel vorangehen“.

Spranger: „Wir müssen unsere Leute auch besser an uns binden und halten. Von den 22 Kollegen der ersten Ausbildungsklasse zum Notfallsanitäter im Jahrgang 2015 sind heute nur noch sechs im Dienst der Berliner Feuerwehr.“

„Viele unsinnige Einsätze“

Feuerwehrchef Karsten Homrighausen verkündete, dass in diesem Jahr weitere Rettungswagen in Dienst gestellt werden. Er wies darauf hin, dass es auf dem Arbeitsmarkt schwer sei, ausgebildete Notfallsanitäter zu bekommen.

Beim Notruf 112 melden sich viele Anrufer, die eigentlich keine Notfälle sind - nicht nur wegen Bauchschmerzen sondern auch wegen Beschwerden wie Schlaflosigkeit, kleinen Schnittwunden oder Verstauchungen.

„Es gibt viele unsinnige Einsätze", sagte Daniela Ortmann, Vorsitzende des Hauptpersonalrates, bei der Personalversammlung. „Aber wenn jemand mit Herzinfarkt anruft, dann haben wir keinen Rettungswagen mehr.“ Das Rettungsdienstgesetz sei eindeutig. Aufgabe der Feuerwehr sei es nicht, Gesundheitstransporte zu machen. Ortmann kritisierte zudem das aus ihrer Sicht zu langsame Tempo bei den von Spranger angekündigten internen Veränderungen.

Zudem kritisierte sie den schleppenden Fortschritt bei der in Tegel geplanten Rettungsdienstakademie. Der frühere Innensenator Andreas Geisel (SPD) ist jetzt Bausenator und damit für den Neubau der Ausbildungsstätte verantwortlich. "Er hat mit dem Hauptpersonalrat zu rechnen. Wir werden ihm aufs Dach steigen", so Ortmann.

Mehr in Kürze