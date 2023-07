Bauen mit Holz: Die Hauptstadt geht voran

Die Gewerbeimmobilie Spark im Entwurf: Sie wird derzeit an der Storkower Straße in Prenzlauer Berg in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet

Die Gewerbeimmobilie Spark im Entwurf: Sie wird derzeit an der Storkower Straße in Prenzlauer Berg in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet Townscape

Wie im Wohnungsbau zeichnet sich auch bei Gewerbeimmobilien eine Umorientierung zu ökologisch nachhaltiger Bauweise ab. Das zählt, denn: Der Bausektor ist laut dem Uno-Umweltprogramm 2020 für 38 Prozent des globalen Treibhausgasausstoßes verantwortlich.

Entsprechend gehen immer mehr Bauherren, Architekten und Ingenieure neue Wege, um den enormen Bedarf unter Klimaschutzaspekten schneller zu befriedigen. Die Antwort darauf: innovative Bautechniken und die Verwendung umweltfreundlicher Baumaterialien wie Holz. In den letzten Jahren sind in Berlin eine Reihe von Projekten verwirklicht worden, die zukunftsweisend sind – und es werden immer mehr.

Fachleute wie Eike Roswag-Klinge, Professor für Baukonstruktion und klimaadaptive Architektur an der Technischen Universität, sieht Berlin sogar als Vorreiter, als eine „Hauptstadt des urbanen Holzbaus“. Die Vorteile von Holz liegen auf der Hand. Als nachwachsender, Kohlenstoff bindender Baustoff sorgt Holz für eine effektive Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks; anders als energieintensive Materialien wie Stahl und Beton, die zudem nach Ablauf des Gebäudelebenszyklus schlechter recyclebar sind.

Das Büro ZRS Architekten Ingenieure in Kreuzberg erforscht und realisiert sogar Gebäude, die weitgehend aus Naturbaustoffen errichtet werden. In diesem Fall besteht das Skelett als tragende Struktur aus Holz, die Dämmung aus Pflanzen wie Hanf und Stroh und die Oberfläche aus Lehm.

Das hat auch ungeahnte finanzielle Vorteile. „So hergestellt, können gesunde Wohn- und Bürogebäude ohne Lüftungs- oder Klimatechnik langfristig günstig betrieben werden“, erläutert Roswag-Klinge, der zum Geschäftsführungsteam von ZRS zählt. Seiner Einschätzung nach setzt die Immobilienbranche zunehmend auf „gesunde Holzgebäude, die langfristig ihren Wert erhalten – und nicht zu problematischen Schadstofflagern werden“.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der für den Einsatz von Holz auch bei Gewerbeimmobilien spricht, sind die guten Eigenschaften in Bezug auf das Raumklima. So reguliert Holz auf natürliche Weise die Luftfeuchtigkeit wie auch Temperaturschwankungen in Räumen. Für Allergiker wichtig: Holzflächen laden sich in nur geringem Maße elektrostatisch auf, entsprechend ziehen sie weniger Staub und Allergene an. Gleichzeitig wirkt sich der Baustoff positiv auf das subjektive Wohlbefinden aus: Holz verbreitet eine warme Grundstimmung, die viele Menschen als sehr angenehm empfinden.

Cooler Look nach außen und warm nach innen

Wie Holz als Baumaterial hervorragend in einen urbanen Kontext eingepasst werden kann, zeigen bereits verwirklichte Bauwerke. Beispielhaft ist das Walden 48 genannte Mehrfamilienhaus an der Landsberger Allee: Cooler Look nach außen und warm nach innen – damit haben die Macher demonstriert, wie mit Naturmaterialien ganze Stadtlandschaften entstehen könnten.

Auf andere Weise modern ist ein von ZRS geplanter Supermarkt in Nauen, der durch seine helle Holzfassade elegant und zugleich leicht daherkommt. Ähnliches gilt für diverse weitere Bauwerke in Berlin, die wie Leuchttürme einer neuen Zeit des Bauens den Weg weisen können – wie zum Beispiel die neue Vattenfall-Deutschlandzentrale am Südkreuz, die bis 2025 in Holz-Hybridbauweise hochgezogen wird.

Ebenfalls bemerkenswert ist die Gewerbeimmobilie Spark, die derzeit an der Storkower Straße in Prenzlauer Berg errichtet wird. Auf den fünf bis sieben Etagen des Gebäudes entstehen fast 14.000 Quadratmeter Büro- und Konferenzflächen. Mit seiner schwarz-anthrazitfarben gerasterten Fassade, einem geplanten kleinen Boulevard sowie gastronomischen Flächen dürfte das Bauprojekt für eine enorme Aufwertung des umliegenden Gewerbegebietes sorgen.

Holzbau könnte sich immer mehr lohnen

Dabei war zu Beginn der Planungen 2018 auf Mieterseite eine konkrete Nachfrage nach ökologisch nachhaltigem Gewerberaum kaum vorhanden, wie Thomas Schiffer, Geschäftsführer und Leiter Technische Projektentwicklung von Townscape One Development, konstatiert. Allerdings war die gesellschaftliche Tendenz zu mehr Nachhaltigkeit spürbar. Dieser Eindruck hat sich verstärkt: „Wir gehen davon aus, dass Holz in Zukunft in allen Bereichen des Bauens eine stärkere Rolle spielen wird.“

Aktuell prüft die Berliner Firma sogar, mehrere Projekte in Holzmodulbauweise zu realisieren. Trotz Unsicherheitsfaktoren in der Wirtschaft oder durch den Krieg in der Ukraine wird sich der Holzbau immer mehr lohnen. „Langfristig steigert sich der Wert eines gut geplanten, kreislauffähigen Gebäudes aus Holz und Naturprodukten“, meint Eike Roswag-Klinge. Dies sieht man bei Townscape jetzt schon gegeben: „Im Vergleich zu einem parallellaufenden Projekt in konventioneller Stahlbeton-Bauweise schneidet der Holzhybrid preislich gut ab“, sagt Thomas Schiffer. „Zudem kann bei sauberer Planung mit einer kürzeren Bauzeit kalkuliert werden“.