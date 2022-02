Auf der Facebook-Seite von Emanuel G. steht dieser schöne Spruch: „Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen.“ Er stammt von dem indischen Dichter und Philosophen Rabindranath Tagore. Dass ausgerechnet G. ihn gepostet hat, ist nicht verwunderlich. Er ist Revierförster in Berlin.

Vermutlich ist Emanuel G. mit Leib und Seele Waldhüter. Aber er sagt nicht, wie er zu seinem Beruf steht. Er schweigt an diesem Dienstagmorgen, an dem der Grunewald an der Königsallee zum Gerichtssaal geworden ist und Angelika Peck, Richterin am Amtsgericht Tiergarten, auf einem Waldweg stehend die Verhandlung gegen den Förster eröffnet hat.

An diesem regnerischen Tag muss sich der 42-jährige Revierförster in für eine Gerichtsverhandlung ungewöhnlicher Kulisse wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Ortstermin, heißt es an diesem ersten Prozesstag. Und so wird unter Regenschirmen verhandelt, während Spaziergänger mit ihren Hunden vorbeiflanieren und manche neugierig stehen bleiben.

Plötzlich und ohne erkennbaren Grund kippte der Baum um

Es geht in diesem Verfahren um ein tragisches Unglück, das vor zwei Jahren und drei Monaten eine 40-jährige Frau das Leben kostete. Die Frage ist, hätte Emanuel G. dieses Unglück verhindern können, wenn er bei seiner Arbeit die erforderliche Sorgfalt an den Tag gelegt hätte?

Wie der Angeklagte dazu steht, ist auch nicht an seiner Mimik zu erkennen. Er trägt einen Mund-Nasen-Schutz und eine tief in die Stirn gezogene Kapuze, die er, anders als im Gerichtssaal, unter freiem Himmel tragen darf.

Am Abend des 28. Oktober 2019 stürzte ein 100 Jahre alter Spitzahorn, der am Rande der Königsallee stand, auf die Fahrbahn. „Plötzlich und ohne erkennbaren Grund“, hieß es damals in der Meldung der Polizei. Just in dem Moment, als ein Land Rover auf der Straße unterwegs war.

Der 40 Zentimeter dicke Stamm begrub das Fahrzeug unter sich. Die Fahrerin kam mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Benjamin-Franklin-Krankenhaus, wo sie in der Nacht ihren schweren Verletzungen erlag. Ihr Ehemann saß ebenfalls in dem Auto, er wurde leicht verletzt, ist nun Nebenkläger in dem Verfahren.

Emanuel G. hatte im Jahr vor dem Unglück als Förster im Grunewald angefangen. Im Februar 2019 soll er bei der Baumkontrolle seines Reviers auch den Ahornbaum begutachtet haben. Konnte er zu dieser Zeit schon sehen, dass das Holz des Stammes und der Wurzel verfault war und der Spitzahorn nicht mehr sicher genug stand am Rande der Fahrbahn? Einmal im Jahr müssen Bäume an Straßen kontrolliert werden. Rund 430.000 solcher Gewächse gibt es in Berlin.

Zwei Baumgutachter sind geladen. Andreas Wüstenhagen hat sein Werkzeug mitgebracht: einen sogenannten Schonhammer, eine Sondiernadel und ein Fernglas – Utensilien, mit denen ein Kontrolleur die Bäume untersuchen muss. 59 Schadsymptome seien aufgelistet, auf die ein Experte achten müsse, erklärt der 54-Jährige. Dazu zählten Rindenschäden und Risse am Stamm. Für jeden Baum habe der Kontrolleur drei bis fünf Minuten Zeit.

Wüstenhagen sagt, dass der Spitzahorn seit mindestens zehn Jahren einen großen Rindenschaden gehabt habe. Die Folge sei Fäulnis gewesen. Es sei kein sprunghafter, sondern ein jahrelanger Prozess gewesen, der dem Baum zu schaffen gemacht habe.

Die Jahre 2018 und 2019 waren extrem trocken

Der Gutachter kommt zu dem Schluss, der Förster habe bei der Kontrolle des Ahorns neun Monate vor dem Unglück „keine Kleinigkeit übersehen“. Die weit fortgeschrittene Fäulnis sei nicht richtig untersucht worden. Der Baum kippte bei Windstille und Null-Belastung.

Etwas anders sieht es Wüstenhagens Kollege Nicolaus-Alexander Klöhn. Der Rindenschaden habe mit Fäulnis nicht zwingend etwas zu tun, erklärt der 45-Jährige. Die Verletzung der Rinde könne auch durch ein Auto bei einem Verkehrsunfall verursacht worden sein.

Klöhn hat das Holz des umgekippten Baums genetisch untersuchen lassen und dabei Pilzbefall festgestellt. Er sagt, im Oktober 2019 habe es eine „hohe Aktivität des Hallimasch gegeben, den Baum zu killen“. In neun Monaten schaffe das der Pilz locker, so Klöhn. Es könne also sein, dass der Baum bei der Kontrolle im Februar 2019 noch keine Holzfestigkeitsbeeinträchtigung gezeigt habe. Und: Die Jahre 2018 und 2019 seien extrem trocken gewesen. „Der Hallimasch liebt den Trockenstress des Baumes.“

100 Minuten dauert die Verhandlung im Wald. Dann unterbricht Richterin Peck den Prozess. Fortgesetzt wird er am 1. März – in einem richtigen Gerichtssaal.