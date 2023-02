Baustart für März geplant: So soll der abgesackte U2-Tunnel saniert werden

Daniel Frey ist sich sicher, dass es funktionieren wird. „Ich würde zu 99,98 Prozent sagen, dass es klappt“, sagte der Deutschland-Chef des Immobilienunternehmens Covivio am Montag. Mit einem aufwendigen Verfahren, dass in diesem Umfang noch nicht angewendet worden ist, soll der abgesackte Tunnel der U-Bahn-Linie U2 unter dem Alexanderplatz in Mitte saniert werden. Im März 2023 sollen die Arbeiten beginnen. „Unser Ziel ist es, dass es auf der U2 ab August wieder einen vollständigen, zweigleisigen Betrieb gibt“, bekräftigte Verkehrs-Staatssekretärin Meike Niedbal (Grüne). Die Zahl der Fahrgäste auf der teilweise gesperrten U-Bahn-Linie ist dramatisch gesunken.

Normalerweise waren auf der U2 im Osten der Stadt an Wochentagen im Schnitt rund 90.000 Fahrgäste pro Tag unterwegs, hieß es bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Seitdem auf dem Teilstück rund um den Alexanderplatz nur noch Pendelverkehr im 15-Minuten-Takt möglich ist, ist die Fahrgastzahl auf rund die Hälfte gesunken. Das berichtete Rolf Erfurt, Betriebsvorstand des Landesunternehmens, am Montag. Nicht selten sind es noch weniger Menschen, so die BVG weiter. So wurden an einem Tag im Dezember 2022 nur 25.000 Nutzer gezählt. Viele Menschen sind auf andere Routen umgestiegen – oder aufs Auto. Berlins Nordosten fühlt sich abgehängt.

„Über Ursachen des Schadens möchte ich nicht spekulieren“, sagte Covivio-Manager Frey. Auch nicht darüber, ob das Immobilienunternehmen schuld daran ist, dass der U2-Tunnel abgesackt ist, wie es die Staatssekretärin sieht. Klar ist: Dicht neben der 17 Meter tiefen und mehr als 60 Meter langen Baugrube mit der Adresse Alexanderplatz 17, in der das Unternehmen ein Hochhaus mit Zwillingstürmen errichten will, verläuft der Tunnel.

Wand der Baugrube hat sich um mehr als fünf Zentimeter bewegt

Der Abstand beträgt zwischen 80 Zentimeter und 2,50 Meter, sagte Andreas Tichay von der Covivio. In den vergangenen Monaten hat sich die ein Meter dicke Baugrubenwand um bis zu 5,2 Zentimeter nach innen eingedellt. Boden gab nach, der aus unbewehrtem Beton minderer Qualität bestehende U-Bahn-Tunnel von 1913 bewegte sich.

„Eine gewisse Setzung hatten wir vorausgesetzt“, sagte Frey. Dem Vernehmen nach zeichneten die Bodensensoren im Juli 2022 eine erste Bewegung auf. Im September drang Grundwasser in den Tunnel neben dem Baufeld D3 ein. Er sackte immer weiter ab. Als die Setzung den mit der BVG in einer nachbarschaftlichen Vereinbarung abgestimmten Grenzwert von 3,6 Zentimeter erreichte, wurde reagiert. Seit dem 7. Oktober ist das nach Pankow führende Gleis gesperrt, zwischen Senefelderplatz und Klosterstraße gibt es Pendelverkehr. Inzwischen hat die Setzung 3,8 Zentimeter erreicht.

Am Montagvormittag, fast vier Monate nach der Teilsperrung der U2, trat die Covivio während einer Pressekonferenz in der Senatsverwaltung für Mobilität erstmals direkt an die Öffentlichkeit. Dort bestätigten die Beteiligten, was bereits bekannt war: dass das unterirdische Bauwerk mit einer Hebungsinjektion saniert werden soll.

Zunächst werde der Boden unter dem U-Bahnhof verfestigt – in der Fachterminologie heißt das „verbessert“. In zwei Lagen werden in einem Bereich von 16 mal 45 Metern insgesamt 56 Injektionslanzen in den Untergrund eingebracht, erklärte Andreas Tichay von der Covivio. Durch die schmalen Rohre, die einen Durchmesser von 6,5 Zentimetern und alle 50 Zentimeter eine Öffnung haben, fließt dann Zementsuspension. So entsteht im Boden ein „Hebungskörper“, von dem aus später, nach knapp fünf Monaten, der U-Bahnhof von unten nach oben gedrückt werden soll – wieder in die richtige Lage.

Zusätzlich wird die Wand der Hochhaus-Baugrube mit Stahlankern stabilisiert. Die Anker sollen nach einigen Monaten wieder entfernt werden. Dagegen bleibt der „Hebungskörper“ bis 2026 oder 2027 erhalten - bis das benachbarte Hochhaus fertig ist, so Covivio-Deutschlandchef Frey. Weil der Baukörper auf den Untergrund drücken wird, werden weitere Setzungen des U-Bahntunnel erwartet. Die Rede ist von bis zu zwei Zentimetern. Sie können durch die Technik im Untergrund einfach ausgeglichen werden.

Auf der Covivio-Baustelle ruhen die Arbeiten seit dem vergangenen Herbst. Bei dem Unternehmen geht man davon aus, dass sich die Fertigstellung des Hochhauses um zehn Monate verzögert: Statt von Anfang 2026 ist inzwischen von Ende 2026 die Rede. Die Kosten der Sanierung des U-Bahn-Tunnels werden derzeit auf knapp unter zehn Millionen Euro geschätzt, sagte Staatssekretärin Niedbal. Das Unternehmen gehe in Vorkasse. Außerdem zahlt der Investor der BVG wie berichtet täglich eine Pönale, die sich dem Vernehmen nach auf einen fünfstelligen Eurobetrag beläuft. Warum es so lange dauert, bis die Fahrgäste wieder einen vollständigen Betrieb auf der U2 geboten bekommen? Es habe einige Zeit gedauert, das Sanierungsverfahren zu entwickeln und mit den Behörden abzustimmen, entgegnete Tichay. Wichtig sei, dass es funktioniert.

Auf die Frage, ob er Hebungsinjektionen in diesem Umfang von anderen Projekten kenne, musste Andreas Tichay verneinen. „Technisch ist das ein sehr komplexes Verfahren“, so der Ingenieur. „Referenzen gibt es derzeit nur in deutlich kleinerem Maßstab.“ So werden nicht weit entfernt neben dem S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke mit demselben Verfahren Pfeiler des benachbarten Stadtbahnviadukts vorbeugend gestützt. Dort entsteht ein 70 Meter hohes Hochhaus – diesmal neben der U8.