Berlin - Berlins Neubauviertel wachsen bis an die Stadtgrenze. Gut drei Wochen vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus ist am Freitag mit dem ersten Spatenstich der Bau für ein neues Wohnquartier auf den Buckower Feldern gestartet worden. Auf dem rund 16 Hektar großen Areal im Süden Neuköllns sollen 900 Wohnungen entstehen – die ersten davon im Jahr 2024 fertig sei.

Das Viertel ist eines von insgesamt 16 neuen Stadtquartieren, in denen insgesamt mehr als 50.000 Wohnungen geplant sind. Der Bau ist umstritten. Anwohner hatten über Jahre, unter anderem wegen der zu erwartenden Verkehrsbelastung, dagegen protestiert.

„Wohnen in der Stadt muss für alle Berlinerinnen und Berliner auch in der Zukunft möglich sein“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zum Baustart. Die Buckower Felder seien ein „Paradebeispiel für nachhaltigen, klimabewussten und sozial verantwortungsvollen Wohnungsneubau“.

Hoher Anteil an Sozialwohnungen

Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land ist der größte Bauherr auf den Buckower Feldern. Sie will 50 Prozent ihrer Wohnungen mit einer sozialen Bindung vermieten, 30 Prozent davon als Sozialwohnungen, die einkommensabhängig zu Quadratmetermieten von 6,50 und 6,70 Euro sowie zu 8 und 8,20 Euro (kalt) angeboten werden. 20 Prozent der Unterkünfte sollen als Sonderwohnformen beispielsweise für Senioren oder Geflüchtete zur Verfügung gestellt werden. 20 Prozent der Fläche sind für eine Bebauung durch gemeinwohlorientierte Dritte gedacht, wobei fast ein Drittel der Unterkünfte ebenfalls als Sozialwohnungen entstehen soll.

Die Felder werden zwar durch mehrere Dutzend Wohnhäuser bebaut, doch viel Grün soll das Mikroklima nachhaltig verbessern und zu einem Kühlungseffekt im Wohngebiet beitragen. Die Stadt und Land ist für das Projekt am Stadtrand bereits als „Klimaschutzpartner des Jahres 2021“ ausgezeichnet worden. Ein Kernelement der Planung ist die Rückgewinnung von Abwasserwärme, die von der Abwasserdruckleitung am Buckower Damm stammt und in das Wärmenetz des Quartiers eingespeist werden soll. Der Strom dafür soll im Gebiet durch die Nutzung der Sonnenenergie gewonnen werden. Auf rund 40 Prozent der Dachflächen sind Fotovoltaik-Anlagen vorgesehen. Ziel ist laut Stadt und Land eine CO2-neutrale Wärmeversorgung.

Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) sagte: „Es freut mich besonders, dass wir neben der landeseigenen Stadt und Land bei diesem Projekt auch Genossenschaften mit ins Boot holen konnten.“ Auf den Buckower Feldern werde so das Versprechen eingelöst, „bei der Entwicklung von neuen Stadtquartieren landeseigene Flächen für den genossenschaftlichen Wohnungsneubau bereitzustellen.“ Welche Genossenschaften bei dem Projekt mitmachen, wurde am Freitag noch nicht mitgeteilt – weil die entsprechenden Erbbaurechtsverträge noch nicht unterzeichnet seien, hieß es zur Begründung.

Einkaufsmöglichkeiten an Angerplätzen

Das neue Stadtquartier entsteht nach Plänen des Architekturbüros Reicher Haase Assoziierte aus Aachen. Geplant sind Ein- bis Vierzimmerwohnungen, wobei barrierefreie Wohnungen in allen Gebäuden vorgesehen sind. Zum neuen Viertel gehören zudem sogenannte Angerplätze mit Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen sowie Kita und Jugendeinrichtungen.

Bollinger Fehlig Architekten Mit viel Grün: So soll das neue Stadtviertel auf den Buckower Feldern aussehen.

„Die Buckower Felder sind keine Insellösung“, sagte Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD). Denn mit dem „neuen grünen Stadtquartier“ würden unter anderem Verbindungen zum westlich gelegenen Landschaftspark und dem Mauerweg im Süden hergestellt.

Das Mobilitätskonzept zielt darauf ab, den Durchgangsverkehr zu vermeiden sowie den CO2-Ausstoß im Gebiet zu reduzieren. So werden die Parkplätze in zwei Quartiersgaragen konzentriert, um einen möglichst großen autofreien Bereich zu schaffen. Angedockt an die größere Garage ist laut Stadt und Land eine Mobilitätsstation, die umweltfreundliche Angebote für die Bewohner auch im Bereich Elektromobilität bereithalten soll. Ein engmaschiges Fuß- und Radwegenetz soll für ein Quartier der kurzen Wege sorgen. Die Vermietung der ersten Wohnungen startet voraussichtlich 2023.