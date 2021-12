Berlin - Die Zeiten, in denen Autos Unter den Linden viel Platz hatten, sind vorbei. Damit die Fahrbahn saniert werden kann, sind auf dem Boulevard im östlichen Stadtzentrum am Donnerstagmorgen die ersten Absperrungen aufgestellt worden. Wer von der Wilhelmstraße kommend nach Osten fahren will, findet sich seitdem auf einer stark verengten Straße wieder. Standen bislang zwei Fahrstreifen für den Individualverkehr und eine Busspur zur Verfügung, gibt es nur noch eine Fahrspur für den gesamten motorisierten Verkehr. Flankiert wird sie von einem Radfahrstreifen. Auch nach Abschluss der Arbeiten müssen Autofahrer mit weniger Raum zurechtkommen.

„Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 9. Dezember, mit Einrichtung der Verkehrs- und Baustellensicherung“, hatte Projektleiter Markus Osterwald angekündigt. Bereits am Mittwoch waren auf dem Mittelstreifen Unter den Linden Baken und Absperrungen postiert worden. In der darauffolgenden Nacht wurden die ersten Elemente auf der Fahrbahn in Richtung Osten aufgestellt. Auch in der Gegenrichtung wird es Einschränkungen geben.

Während der Bauzeit gibt es keine Busspuren mehr

„Die Planung für die Verkehrsführung während der Bauzeit sieht je Richtung eine Fahrspur für den Bus- und Individualverkehr sowie eine Radfahrerspur vor“, erläuterte Annekatrin Rolef von der BVG Projekt GmbH. Das BVG-Tochterunternehmen, das den Bau der vor einem Jahr eröffneten U-Bahn Unter den Linden betreut hatte, ist auch für die Sanierung der Asphaltdecke auf dem Boulevard und weiter östlich verantwortlich.

„In der ersten Bauphase wird der Bereich der Straße Unter den Linden zwischen Wilhelmstraße und Universitätsstraße bearbeitet. Folgen wird der Bereich Schlossbrücke bis Spandauer Straße“, so die Sprecherin. „In fünf Teilbereichen werden notwendige großflächige Reparaturen an der Deck- und Binderschicht der Fahrbahnen ausgeführt.“ Der angrenzende Bereich vor dem Schloss bleibt bei diesem Projekt unangetastet, er soll mit dem übrigen Umfeld des Humboldt-Forums umgestaltet werden, so die Planer.

Künftig nur noch pro Richtung ein Fahrstreifen für Autos

Laut Zeitplan wird bis Sommer 2022 gebuddelt – was manch einen Berliner ärgert, schließlich war der Boulevard bereits in den vergangenen Jahren während der U5-Verlängerung eine hässliche Großbaustelle. Damals fehlte allerdings der Platz, um sich auch noch der zerschlissenen Fahrbahn annehmen zu können.

Nach Abschluss der Arbeiten wird es für die Autofahrer nicht mehr so sein wie bisher. Denn die beiden Fahrbahnen werden anders aufgeteilt. Nach der Straßenerneuerung und der anschließenden Neumarkierung wird der Autobereich auf jeweils eine 3,25 Meter breite Fahrbahn beschränkt. Stau erwartet der Senat nicht, mit bisher 19.000 Fahrzeugen pro Tag gilt die Straße als gering belastet.

Rechts vom verbleibenden Autofahrstreifen, in der Mitte der Fahrbahn, wird die BVG-Busspur markiert. Sie wird ebenfalls 3,25 Meter breit sein – wie der Radfahrstreifen daneben. Der verbleibende Raum bis zum Straßenrand soll als 2,50 Meter breiter Multifunktionsstreifen dienen: als Ladezone, Abstellplatz für Fahrräder, E-Scooter, Carsharing-Autos und für Fahrzeuge von Behinderten, als Haltestelle für BVG- und Stadtrundfahrtbusse.

Doch das ist erst die Phase eins. Zum Ende dieses Jahrzehnts soll die Straße Unter den Linden erneut umgestaltet werden – dann aber in deutlich größerem Umfang. Sobald die auf vier Jahre angesetzten übernächsten Bauarbeiten beginnen, soll die Straße für Autos tabu sein – von 2028 an, wenn kein Planfeststellungsverfahren erforderlich ist, auch schon früher. Eine Ausnahme wird nur für Anwohner gelten, die ihre Geschäfte und Wohnungen erreichen wollen. Der verbleibende einzige Fahrstreifen pro Richtung soll für Busse, Taxis, Liefer- und Ausflugsverkehr reserviert werden. Auch Müllfahrzeuge und Einsatzwagen, etwa der Polizei und der Feuerwehr, dürfen weiterhin fahren, so der Senat. Über die übrige Gestaltung der Straße muss noch entschieden werden.