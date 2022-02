Berlin - Wedding, Tegeler Straße/Ecke Fennstraße. Etwa ein Dutzend Häuser stehen hier im sogenannten Mettmann-Kiez. Klassische Altbauten mit weißer, grauer und rot verblasster Fassade. Nur wenige Blumen sind hinter den Fenstern zu sehen, viele Wohnungen stehen leer. „Wir sind alle gekündigt“, sagt ein verbliebener Mieter im Gebäude mit der Hausnummer 3. Bis zum 28. Februar soll auch er ausziehen. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Aus Sorge, es sich mit dem Vermieter zu verderben. Eigentümer der Immobilien ist der Weltkonzern Bayer, dessen Berliner Unternehmensflächen sich beidseits der Fennstraße bis zur Müllerstraße erstrecken. Gleich hinter dem Mettmann-Kiez steht der pharmazeutische Produktionsbetrieb des Konzerns.

Weil Bayer diesen Produktionsbetrieb modernisieren will, sollen mehrere Gebäude abgerissen werden. Für die Häuser Tegeler Straße 2, 3, 4 und 5 hat der Konzern Abrissanträge gestellt. Der Bezirk Mitte hat sie genehmigt. Die 45 Wohnungen in den vier Häusern sind seitdem akut von der Abrissbirne bedroht. Acht Wohnungen sind noch bewohnt. Der Mieter aus Nr. 3 ist einer von ihnen.

Grafik: BLZ/Galanty

Stefan Klatt, Werkleiter von Bayer in Berlin, erklärte vor wenigen Tagen vor dem Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Mitte die Pläne des Konzerns. Der gesamte Wohn-Riegel werde schon seit Jahrzehnten als Gewerbegebiet ausgewiesen, sagt er. Die Grundstücke seien seinerzeit „als Erweiterungsgelände für die Produktion erworben“ worden. Bayer wolle in den nächsten zwei bis drei Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag in die Modernisierung seiner Produktion investieren. Um die Produktion „zukunftssicher aufzustellen“. Es hingen 1000 bis 1500 Arbeitsplätze daran. Für die anstehenden Arbeiten brauche der Konzern „Baufreiheit“, sagte Klatt.

Langfristige Pläne sind nicht bekannt

Zunächst sollen ein Wirtschaftsgebäude und ein bereits leer stehendes Wohnhaus im hinteren Bereich der Tegeler Straße abgerissen werden. Damit hätte man schon Ausweichflächen, um die Baustelle einzurichten, so Klatt. Im nächsten Schritt, sobald für die noch vorhandenen Mieter eine Lösung gefunden sei, sollten dann aber auch die Häuser vorne folgen. Also die Häuser direkt in der Tegeler Straße. Denn auch diese Fläche werde für die Bauarbeiten und den Umbau gebraucht. Was langfristig aus dem Mettmann-Kiez werden soll, dazu äußerte sich der Bayer-Mann nicht. Hierzu laufe ein Bebauungsplanverfahren, sagte er. Die Ergebnisse könne man nicht vorweg nehmen.

Die Mieter sind entsetzt über das Vorgehen. „Die Häuser stehen länger als 100 Jahre hier“, sagt der Bewohner. „So lange durften die Menschen hier wohnen. Und auf einmal heißt es, das ist kein Wohngebiet mehr. Ich soll nach 21 Jahren ausziehen. Das ist eines Weltkonzerns unwürdig.“ Mietervertreter aus dem Mettmann-Kiez kritisieren die Pläne. Wenn Bayer den Abriss bei den Häusern mit der Nummer 2, 3, 4 und 5 beginne, würde es dem Kiez „das Herz herausreißen“, warnte ein Bewohner vor dem Ausschuss der BVV. Insgesamt seien alle 140 Wohnungen in dem Kiez in Gefahr. Der Kiez müsse „vollumfänglich“ erhalten bleiben, die Kündigungen müssten zurückgenommen werden. Nur wenn im Ausnahmefall Gebäude nicht erhalten werden könnten, müsse es sozialverträgliche Lösungen für die Bewohner geben.

„Uns ist natürlich bewusst, dass wir eine soziale Verantwortung gegenüber den Mietern haben“, so Bayer-Werkleiter Klatt. Und der wolle man auch „nachkommen“. Den Mietern sei mit der Kündigung, aber auch mündlich, immer wieder angeboten worden, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Erfreulicherweise seien für zwei Mietparteien solche Lösungen gefunden worden. Der Mietervertreter widerspricht. Ein Angebot habe es nicht gegeben, sagt er. Dass die zwei Mietparteien auf Basis eines Angebots ausgezogen seien, treffe nicht zu. Der Mieter aus Hausnummer 3 stützt die Aussage. Er sagt, es habe zwar den Hinweis gegeben, dass sich die Bewohner mit der Hausverwaltung in Verbindung setzen können. Doch Angebote für freie Wohnungen habe er nicht erhalten. Er selbst suche nach einer Wohnung, aber zu dem Preis, den er jetzt bezahle – etwa 540 Euro warm für rund 65 Quadratmeter – sei einfach keine zu finden.

Stadtrat verteidigt Abrissgenehmigung

Wenn es nach den Angaben von Bayers Berliner Werkleiter geht, dann hat es auch Bemühungen des Konzerns um einen Sozialplan für die Mieter gegeben. Dieser regelt, welche Hilfen der Vermieter den Mietern zukommen lässt. Leider hätten alle gefragten Institutionen aus der Mieterberatung abgelehnt, sich privat beauftragen zu lassen. Ephraim Gothe (SPD), Stadtrat für Stadtentwicklung, bestätigt dies. Die Beratungsbüros arbeiteten im Wesentlichen nur für die öffentliche Hand, sagt er. Der Bezirk selbst könne hier nicht tätig werden. Deswegen wolle man lieber den Weg gehen, eines der Beratungsbüros doch noch davon zu überzeugen, im Sinne der Betroffenen sich von Bayer beauftragen zu lassen.

Gothe verteidigt die Entscheidung für den Abriss. Der Bezirk habe diesem zugestimmt, weil es sich um ein Gewerbegebiet handele. Dass der Standort für die gewerbliche Produktion gesichert werden solle, ziehe sich durch alle Pläne der Stadt. Etwa durch den Flächennutzungsplan (FNP), aber auch durch den Stadtentwicklungsplan Wirtschaft. Dieser sehe hier einen „produktionsgeprägten Gewerbebereich“ vor, um die Zukunft des Standortes nicht zu gefährden, so Gothe. Alle Anstrengungen, jetzt die Wohnfunktion zu sichern, indem man versucht, ein anderes Planungsrecht zu schaffen, würden spätestens auf der Senatsebene scheitern oder im Abgeordnetenhaus, wenn es darum gehe, den FNP anzupassen, sagt Gothe. Doch auch der Stadtrat macht klar: Er fände es angemessen, wenn den Mietern in der Umgebung Ersatzwohnraum zu den jetzigen Konditionen angeboten werde. „Sowas kann man organisieren“, sagt er.

Aus den Reihen der Bezirksverordneten kommt Unverständnis zu den Abrissplänen. Martha Kleedorfer (Linke) sagt, sie könne nicht verstehen, warum bewohnbare Häuser abgerissen werden sollen. Warum könne die Baustelle für die Modernisierung der Bayer-Produktion nicht auf Parkplätzen eingerichtet werden? Ähnlich äußern sich Verordnete der Grünen. „Wir haben durchaus geprüft, was da noch infrage kommt“, sagt Bayer-Mann Klatt. Auf allen anderen Flächen hätten sich aber Gründe ergeben „es nicht zu machen“.

Grünen-Politikerin sieht Versäumnisse

Der drohende Abriss der Wohnungen ist mittlerweile auf der Landesebene angekommen. „Wir halten es mit der neuen Präsidentin der Architektenkammer: Wer abreißt, ist von gestern“, sagt Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. „Für ein so großes Unternehmen wie Bayer muss es doch möglich sein, die benötigten Flächen in anderer Form als durch Abriss von Wohnhäusern zu generieren.“ Die Grünen-Abgeordneten Katrin Schmidberger sieht Versäumnisse auf allen Ebenen. „Senat und Bezirk haben trotz steigenden Defizits an bezahlbarem Wohnraum nichts für den Erhalt der 140 preiswerten Wohnungen unternommen“, kritisiert Schmidberger. „Ich fordere den Senat und das Bezirksamt Mitte auf, ihren Lippenbekenntnissen vom Erhalt bezahlbaren Wohnens und dem Schutz von Mietern und Mieterinnen endlich Taten folgen zu lassen.“ Schmidberger: „Dass hier Wohnungen womöglich Containern für Bayer weichen und es keine andere Lösung geben soll außer Abriss, wäre wirklich ein wohnungspolitischer Skandal.“