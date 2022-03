Das ist er also. Sachsen hatte den Trabi, Niedersachsen hat den Golf, nun hat Brandenburg den Tesla Model Y. Fünf Sitze, dazu Hunderte Rundakkus im doppelten Fahrzeugboden, zwei Tonnen Stahl, Glas, Kunststoff und Chemie. Das ist der neue Botschafter des Landes der Logistikzentren und Windkraftanlagen. Das Auto, das Europa vom Ostrand des Berliner Rings aus mit einer anderen Art Mobilität beglücken und Brandenburg eine neue Identität als Land der Zukunftstechnologien verschaffen soll. Aber kann dieser Ami-Schlitten aus dem Landkreis des LOS-Kennzeichens das überhaupt? Oder ist er doch nur ein übergewichtiger Strom-SUV mit zwei Motoren?

Die 255er-Breitreifen auf 20-Zoll-Felgen, mit denen sich dieses Tesla-Modell offenbar bei den Traditionalisten und der Superplus-Fraktion der Käuferschaft anbiedern will, wirken jedenfalls irritierend. Ebenso der Allradantrieb, der in Marketingabteilungen von Audi & Co. einzig zur Umsatzsteigerung ersonnen wurde. Und dann schafft diese Akku-Limousine auch noch Tempo 220. Für einen, der Automobil-Rebel sein will, sind das ziemlich viele Zugeständnisse an die alte Wertewelt der Mobilität.

Schmucklos wie eine Tupperdose

Andererseits tritt dieser Tesla insgesamt bemerkenswert zurückhaltend auf. Kaum Chrom, kein Zierrat, der im Automobilgeschäft zum letzten Unterscheidungsmerkmal eines weitergehend austauschbaren Angebots wurde. Dieses Auto ist schmucklos wie eine Tupperdose. Pragmatismus statt Posing. Ist da also doch mehr?

Die Antwort darauf liefert der Tesla auf dem Sitz vorn links. Der Platz hinter dem Lenkrad ist kein cockpitartig um den Fahrer herum gebauter Maschinisten-Arbeitsplatz, kein Befehlsstand oder Machtzentrum, von dem aus die Maschine beherrscht werden soll. Tesla inside ist ein friedliches Arrangement aus dunklem Leder und hellem Holz, in dessen Mitte ein großer Monitor wie ein aufgeklappter Laptop auf dem Leder liegt und sogar das Lenkrad seltsam fremd erscheinen lässt. Wie der noch notwendige Rest einer vergehenden Selbstfahrer-Ära, fast schon ausrangiert und geduldet im Bewusstsein, dass sich seine Daseinsberechtigung ohnehin bald erledigt hat. Der Innenrückspiegel wurde schon auf ein Minimum geschrumpft. Hinten ist gestern.

Tesla Tesla Model Y Den 4,75 Meter langen SUV gibt es seit 2020. Seitdem wird das Auto in Schanghai gefertigt. In Deutschland ist der von zwei Elektromotoren angetriebene Tesla Y seit August 2021 zu bekommen. Nun wird das Auto auch in Grünheide produziert. Einstiegspreis: 57.000 Euro

Es ist nicht zu übersehen, dass dieses Auto statt von Maschinenbauern von Computer-Nerds kreiert wurde, die das Automobil eben nicht mehr über Hubraumgrößen und Kurvengeschwindigkeiten definieren. Daher gibt es zur Bedienung auch nur zwei Hebel, zwei Tasten, einen 15-Zoll-Touchscreen, doch kein einziges Rundinstrument. Und wie Handyhersteller die Software der Geräte permanent erweitern, rüstet auch Tesla seine Autos nach Auslieferung stetig auf. So wird der Y-Lenker neuerdings akustisch gewarnt, falls sich jemand oder etwas im toten Winkel befindet. Mit dem Software-Update 2021.24 wurde dem Model Y kürzlich zudem ein sogenannter Waschstraßenmodus ins Zentralhirn gepflanzt, der nach einem Tipp die Fenster schließt, die Klappe der Ladedose verriegelt und die Scheibenwischer sowie die Tongeneratoren der Parksensoren deaktiviert.

Spätestens jetzt ist klar: Dieser Tesla ist kein mit Rechenleistung aufgerüstetes Automobil, sondern ein mobiler Computer, mit dem der Nutzer so einfach, entspannt und unterhaltsam wie möglich von A nach B gelangen soll. Dass dafür ein zweimotoriger Allradantrieb, 345 PS und supersportwagentaugliches Sprintvermögen aufgeboten werden müssen, grenzt allerdings an Schizophrenie und ärgert mit einer unkomfortabel trockenen Federung, die detailreich und eindringlich über jede Unzulänglichkeit des Straßenbaus informiert. Wirklich schade.

Sieben Euro je 100 Kilometer

Dabei lässt die Reichweite von dennoch gut 500 Kilometern pro Akkuladung erahnen, was mit weniger Fahrleistung möglich wäre. Während unserer Tour mit dem Elektro-SUV bei fünf Grad Außentemperatur sowie laufender Bord- und Sitzheizung verlangte dieser 17,2 Kilowattstunden für 100 Kilometer. Bei einem Preis von aktuell 40 Cent je Kilowattstunde an einer Tesla-Ladesäule kosten 100 Kilometer mit dem Auto also knapp sieben Euro.

Hinzu kommt noch die Wartezeit zur Ladezeit. An einer Schnellladestation sind die Akkus aber immerhin schon nach einer Viertelstunde wieder fit für weitere 240 Kilometer. Dauert es länger, kann man im Unterhaltungsmenü zum Beispiel den Romantik-Modus aktivieren. Dann würde auf dem Monitor ein Kaminfeuer lodern und die Heizung auf Maximum geregelt werden. Die Zeit ließe sich aber ebenso mit ein paar Runden Beach Buggy Racing vertreiben, wobei der kleine Buggy auf dem Bildschirm reizvollerweise mit dem echten Lenkrad des Tesla gesteuert werden kann, das von den Cyber-Revoluzzern der Mobilität dann doch schon mal als kleine, gemeine Siegergeste zum Game Controller degradiert wird. Made in Greenheide, Brandenburg.