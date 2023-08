Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gibt die Richtung vor: Wenn alles klappt, sind bereits ab Januar kommenden Jahres der Besitz und der private Anbau von Cannabis für Erwachsene in Deutschland teilweise legal. Das Bundeskabinett hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf bereits gebilligt, in den kommenden Wochen muss der Bundestag entscheiden. Zwischen Verabschiedung und Inkrafttreten blieben damit nur ein paar Monate – wenig Zeit für Behörden und Schulen, sich auf die neue Rechtslage vorzubereiten.



Kaum einem Projekt der Ampel wird ein so identitätsstiftender Charakter nachgesagt wie der teilweisen Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken: Die Legalisierung passt nicht nur zur Lebenswelt der sich alternativ wähnenden Grünen, sie entspricht auch dem Freiheitsethos der liberalen FDP.