Berlin - In Verteidigung gegen einen Akt brutaler Gewalt gewinnt in diesen Wochen die ukrainische Nation Statur. Sie zeigt straken Überlebenswillen. Vor den Augen der Welt geschieht somit das Gegenteil dessen, was russische Ideologen beabsichtigten, als sie die Existenz einer ukrainischen Nation in Zweifel zogen, um den Überfall auf das Nachbarland als interne Ordnungsmaßnahme darzustellen.

Deutschland erlebte seinen konstituierenden Moment als Nation auf ähnlich gewaltvolle Weise – in „Blut und Eisen“ bereits Jahrzehnte vor der Reichsgründung 1871 und zwar in einem Moment, in dem der Nukleus der Nationenwerdung – Preußen – schon fast ausgelöscht war. Napoleon hatte ganz Europa in imperialer Absicht überfallen. Der Schlacht bei Jena und Auerstedt 14. Oktober 1806 folgte die Besetzung der preußischen Hauptstadt. Zwei Wochen später zog Napoleon im Triumphzug durchs Brandenburger Tor in Berlin ein. König Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise waren nach Ostpreußen ins Exil geflohen.

Der Sieg des Aggressors schien vollständig, nur wenige glaubten an das Fortbestehen eines unabhängigen Staates Preußen, als Napoleon und der König am 9. Juli 1807 in Tilsit Frieden schlossen, indem Preußen kapitulierte. Napoleon plante, aus dem zerrütteten Land einen Satelliten seines Kaiserreichs zu machen, und es gab viele, die anempfahlen, die Niederlage zu akzeptieren und sich ins Schicksal zu fügen.

AFP/Sergei Supinsky Wochenlang war die Stadt Makariv bei Kiew von russischen Truppen besetzt. Kaum ist sie befreit, wird an einem zerstörten Haus die Nationalflagge angebracht.

Zunächst zwang der Imperator Preußen in eine Allianz gegen Russland. Hunderttausende preußische Landeskinder zogen mit der Grande Armée in die verheerende Niederlage am Ende des Russland-Feldzuges. 1812 leitete ein Hochverrat preußischer Generäle die Wende ein: Sie liefen zu den Russen über, nun ging es gemeinsam gegen Napoleon. Die nachfolgenden Befreiungskriege begannen mit einer Reihe von Schlachten. Von 1813 bis 1815 wurde so Kleinstaat um Kleinstaat von der Franzosenherrschaft befreit. 1815 begann nach der Schlacht von Waterloo und Napoleons Untergang eine Phase der nationalen Besinnung und politischen Einigung deutscher Lande.

Von diesem nationalen Aufbegehren kündet an einem der höchsten Punkte Berlins das Nationaldenkmal für die Befreiungskriege. In den vergangenen Jahrzehnten stand Nationales in schlechtem Ruf. Die in Kreuzberg regierenden Grünen forderten sogar die Auslöschung der Erinnerung an die mit diesem Denkmal Geehrten samt der Straßen des sogenannten Generalszuges. Es sind jene preußischen Generäle, die den Aggressor in einem Volkskrieg aus dem Land jagten: Yorck, Gneisenau, Blücher und wie sie alle heißen.

Gegenwärtig erschließt sich die Botschaft des Nationaldenkmals im neuem Zusammenhang mit der Selbstbehauptung der Ukraine gegen Russland: Es weist auf das zentrale politische Erlebnis einer Generation und den Beginn eines Umbruchs, der Deutschland vollständig veränderte. Kreuzberg bekam seinen Namen von diesem Symbol der Heimatverteidigung.

Unter dem überwältigenden Eindruck der Befreiungskriege, der vielen Toten aber auch der gemeinschaftsformenden Siegeserfahrung beauftragte Friedrich Wilhelm III. seinen Baumeister Karl Friedrich Schinkel 1817, auf den südlichen Höhen vor Berlin ein weithin sichtbares Denkmal zu errichten. Das geschah bereits zwei Jahre nach dem Einzug preußischer Truppen in Paris.

Wie die Gotik germanisch wurde

Der auserwählte 66 Meter hohe Hügel – Tempelhofer Berg, Runder Weinberg oder auch Sandberg geheißen – lag damals recht weit außerhalb der Stadt. Die Anhöhe markiert die südliche Grenze des Berliner Urstromtals und den Beginn der sich südlich anschließenden Teltow-Hochfläche. Schinkel gab sich dem Überschwang der patriotischen Gefühle hin. Er entschied sich für den gotischen Stil, den Goethe 1773 in seiner Schrift „Von Deutscher Baukunst“ zum „deutschen Stil“ erklärt und eine wahre Gotik-Begeisterung ausgelöst hatte. Der Jurist und Politiker August Reichensperger (1808-1895) erklärte die Gotik schließlich zum „germanischen“ Baustil schlechthin.

In Wahrheit liegt der Ursprung der Gotik nirgends anders als in Frankreich, wo um 1130 die ersten Kathedralen in Paris, Troyes, oder Chartres in den Himmel wuchsen. Das preußische Anti-Franzosen-Denkmal in französischer Gotik zu gestalten, hatte also auch eine komische Seite.

Preußens Eiserne Zeit

Heute steht man nach dem Aufstieg durch den Viktoriapark vor der gotischen Spitze, 18,83 Meter hoch, in der typischen Form des Tabernakels (lateinisch für Hütte oder Zelt). In Nischen oberhalb des kreuzförmigen Grundrisses stehen zwölf Genien (antike Schutzgötter) für bedeutende Schlachten wie die bei Großbeeren, Kulm, Groß-Görschen oder die Völkerschlacht bei Leipzig. Jede Figur trägt Züge eines Vertreters des preußischen Königshauses. Da stehen König Friedrich Wilhelm III. als Herkules mit Löwenfell und Keule (für die Schlacht bei Kulm) oder Königin Luise mit Lorbeerkranz (für die Schlacht von Paris). Die angesagtesten Bildhauer gestalteten die Skulpturen.

Schinkel hatte sich für Gusseisen als Material entschieden – auch das ist hochsymbolisch zu verstehen: Die Unterwerfung durch Napoleon und die Flucht des Königspaars aus Berlin war als Eiserne Zeit empfunden worden. Die gusseiserne Hülle (der Kern ist gemauert) stellte kunstfertig und mit innovativster Handwerkskunst die Königliche Eisengießerei her. Solche Eisenhohlgüsse gelangen dort erstmals im Jahr 1800 und bereiteten einem neuen Industriezweig den Weg.

Imago/Jürgen Ritter Viktoriapark Die Umgebung des Denkmals war anfangs sandig und kahl, bis Wildwuchs die Sicht auf das Monument verhinderte. 1888 bis 1894 wurde ein Park angelegt, der mehrfach Erweiterungen erfuhr.



Der Wasserfall, gebaut aus Granit und Kalkstein, entstand als zweite Attraktion neben dem Siegesmal . Mutmaßlich ist er dem Zackelfall im damals von Berlinern gern besuchten Riesengebirge nachempfunden.



Die Parkfläche von 12 800 Quadratmetern gehört heute zu den wichtigsten Grünanlagen im dicht besiedelten Quartier. 1980 wurde sie – nach Beseitigung aller Weltkriegsschäden – unter Denkmalschutz gestellt.

Die Krone des Werkes bildet das Eiserne Kreuz, so wie es Schinkel schon zuvor als Tapferkeitsorden für preußische Soldaten entworfen und damit das Ordenswesen revolutioniert hatte: Das Eiserne Kreuz war die erste Auszeichnung, die ohne Ansehen des Standes verliehen werden konnte. Noch heute ist es das Hoheitszeichen der Bundeswehr. Vor allem aber kamen der Berg und das künftige Stadtviertel durch Schinkels Entwurf zu ihrem Namen: Kreuzberg. Anlässlich der Einweihung des Nationaldenkmals im Jahr 1821 – auch Zar Alexander I. war angereist – wurde der Berg umbenannt. Sein Name ging dann auf die um ihn herum entstehende Siedlung über.

Die Erhöhung des Nationaldenkmals

Deren Häuser wuchsen – wie die Bäume am Berg, und so entstand ein Problem: Man sah das Siegesmal kaum noch. So kam es 1878 zu einer spektakulären Aktion. Zunächst hatte man einen acht Meter hohen, mit Naturstein verkleideten, teils zinnenbewehrten mächtigen Sockel errichtet, dann hievte man das Denkmal mit hydraulisch getriebener Technik obenauf und wendete es bei dieser Gelegenheit um 21 Grad in die schöne Achse zur Großbeerenstraße hinein. Diese wurde noch eindrucksvoller und romantischer, als 1894 der Wasserfall gebaut wurde.

In der künstlichen Fels- und Wasser-Landschaft sitzen heute gerne im Sommer die Leute, mit und ohne Getränk oder Rauschwaren, halten die Füße ins Wasser und freuen sich, mitten in der Stadt des Wasserfalls und des Grüns.