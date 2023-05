Begrüßungsgeld jetzt auch für Wessis: „Ostdeutsche finden es eher lustig“

Mitten in der Ost-West-Debatte wirbt die Sparda-Bank Berlin um neue Ossis. Was soll das? Ein Gespräch mit dem Vorstand.

Gerade hat der Leipziger Literaturprofessor Dirk Oschmann der Republik erklärt, warum er nicht Ostdeutscher und schon gar nicht Ossi genannt werden will. Und nun hängen Plakate in Berlin, auch im alten Westen, auf denen steht: „100 Euro, wenn du Ossi wirst.“ Es handelt sich um Werbung der Sparda-Bank Berlin, die bisher nicht in Debatten um den Osten aufgefallen war und nun jedem neuen Kunden ein Begrüßungsgeld anbietet.