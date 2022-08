Es war eine Szene wie aus einem Albtraum für Pendler. Mitten im Feierabendverkehr bleibt eine voll besetzte S-Bahn vor dem Bahnhof Friedrichstraße liegen und verursacht einen Stau. Zunächst harren die Fahrgäste in der Hitze aus. Als es unerträglich wird, öffnen einige von ihnen eigenmächtig die Türen und laufen zum Bahnsteig. Was am Montag auf der Stadtbahn in Mitte passierte, zieht inzwischen Kreise. Der Berliner Fahrgastverband IGEB sprach von „Folter“ und forderte, dass die Verkehrsunternehmen ihr Störungsmanagement der Klimakrise anpassen müssen. Die S-Bahn zeigte sich selbstkritisch. Am Freitag äußerte sie sich noch einmal ausführlich zu den Vorfällen.

Mario Prymuschala saß in der S3 nach Erkner, die am Montag um kurz nach halb fünf am Nachmittag zwischen Hauptbahnhof und Friedrichstraße plötzlich zum Stehen kam. „Der Zug war brechend voll. Wir warteten in der Hitze wenigstens auf eine Durchsage, was passiert sei und wann es voraussichtlich weiterginge“, berichtete der 38 Jahre alte Personalreferent aus Berlin. „Zweimal hatte ich das Gefühl, ein leises Geräusch in den Lautsprechern zu hören.“ Doch im dritten Doppelwagen war nichts zu verstehen.

Notrufknopf war plötzlich tot

„Nach 20 Minuten Ausharren entschloss ich mich, den roten Notrufbutton an der Wagentür zu betätigen“, so Prymuschala weiter. Von dem Mitarbeiter in der Zentrale erfuhr der Fahrgast, dass es eine technische Störung gibt. „Nachdem die zugesagte Info durch den Fahrer nicht bei uns ankam, wollte ich circa 15 Minuten später erneut den Notrufknopf bedienen. Doch der war auf einmal außer Betrieb.“ Diese Funkstille sei der eigentliche Skandal, sagte er. „Was wäre, wenn jemand kollabiert wäre?“

Ehssan Khazaeli Sicherheitskräfte lotsen S-Bahn-Fahrgäste am Montag zum Bahnhof Friedrichstraße. Im Hintergrund der Zug der S3 nach Erkner, der laut S-Bahn GmbH gegen 16.40 Uhr wegen eines Defekts zum Stehen kam und liegen blieb.

Dann sei ein S-Bahn-Mitarbeiter durch den Führerstand eingestiegen. Er wisse auch nichts, rief der Mann in der roten Weste. Angesprochen auf die Möglichkeit, die Türen zu entriegeln, sagte der S-Bahner: „Ick hab nüscht jeseh’n.“ So entschlossen sich Reisende dazu, diese Möglichkeit wahrzunehmen und aus der S-Bahn, in der es immer heißer wurde, auszusteigen, um zum Bahnhof Friedrichstraße zu laufen. „Mein persönliches Vertrauen in die S-Bahn war so erschüttert, dass ich nicht warten wollte, bis auch mein Kreislauf schlapp macht“, so Mario Prymuschala. Er habe bereits erheblich „gejapst“.

In den Wagen wurde es immer wärmer – und Belüftung gab es nicht

Elisabeth Gabel befand sich in der S-Bahn, die hinter dem liegen gebliebenen Zug zum Stehen kam. Auch in ihrer Bahn war es „sehr voll“, sagte sie der Berliner Zeitung. Viele Senioren saßen in dem Wagen. „Die Sonne knallte auf die S-Bahn“, so die Journalistin. Draußen betrug die Temperatur laut Wetterbericht 28 Grad Celsius, doch drinnen sei es wärmer gewesen. Immerhin habe sich der Fahrer ihrer Bahn nach zehn Minuten gemeldet: Die Weiterfahrt verzögere sich auf unbestimmte Zeit, so die Durchsage.

Gegen 17.30 Uhr, nach einer Dreiviertelstunde Stillstand, habe sie die Hotline der S-Bahn angerufen, berichtete Gabel. Es gebe eine weitere Verzögerung, weil aus dem Zug vor ihr Fahrgäste ausgestiegen seien und über die Gleise liefen, darum musste der Bahnstrom abgestellt werden, erfuhr sie. Gegen 17.45 Uhr, also nach einer vollen Stunde Warten in überhitzten Wagen, seien sie und die anderen Reisenden in der zweiten S-Bahn schließlich von der Feuerwehr und anderen Einsatzkräften befreit worden, so Gabel.

„Es scheint in diesem Fall einmal mehr so gewesen zu sein, dass man hier gepennt hat und sich mehr mit sich selbst als mit den Menschen in den Zügen beschäftigt hat“, so die Analyse des Fahrgastverbands IGEB. „Entsprechend schnell eskalierte die Lage dann.“

Die am Montag betroffenen S-Bahnen gehörten zur Baureihe 481, die den Großteil der Flotte stellt. „Im Sommer ist das Ausharren in dieser Baureihe Folter, da es bei Fahrzeugstillstand keine aktive Belüftung beziehungsweise keine spürbare mechanische Belüftung gibt“, heißt es bei der IGEB. „Im 481er steht bei Wärme und Hitze der Mief. Die Leute spüren das sofort, das subjektive Empfinden nach Enge und Ersticken steigt mit jeder Minute Stillstand.“ Das gelte auch für die S-Bahn-Baureihen 480 und 485. In den neuesten Zügen werde die Luft wenigstens noch geringfügig gekühlt und umgewälzt.

„Berlin muss sich an die Klimakrise anpassen“ – auch der Nahverkehr

Die Forderung sei klar, so Verbandssprecher Jens Wieseke. „Berlin muss sich an die Klimakrise anpassen, das gilt auch für den Nahverkehr und meint nicht allein bauliche Veränderungen. Auch Verfahrens- und Verhaltensweisen sind zu ändern“ – nicht nur bei der S-Bahn Berlin GmbH, auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG).

Die Verkehrsunternehmen müssten die Faktoren Hitze und Belüftung dringend als enorm sensiblen und wichtigen Umstand in ihr Störungsmanagement einkalkulieren. Spätestens nach zehn Minuten müsse klar sein, was die Handlungsmaxime ist. „Sie muss dann sofort und intensiv an die wartenden Züge kommuniziert werden“, so der Fahrgastverband. „Der Informationsfluss zu den wartenden Zügen muss maximale Priorität genießen.“ Dort seien viele Menschen „ihrer Handlungsautonomie beraubt, und sie müssen bei Hitze auch noch unter unmenschlichen Bedingungen ausharren“.

Die S-Bahn Berlin bekräftigte ihre Darstellung des Vorgangs, der mit dem Liegenbleiben des ersten Zuges am Montag gegen 16.40 Uhr begonnen habe. „Wie bereits berichtet, haben Fahrgäste bereits nach 20 Minuten die Türnotentriegelung gezogen, den Zug unberechtigterweise verlassen und damit die Sperrung der Stadtbahn ausgelöst. Diese Information ist gesichert und wurde auch so dokumentiert“, teilte eine Bahnsprecherin am Freitag der Berliner Zeitung mit. „Jedoch verließen nicht alle Fahrgäste gleichzeitig den Zug, einige folgten erst später.“

S-Bahn Berlin: Der Lokführer hat drei Durchsagen getätigt

Der Lokführer des ersten Zuges wurde zu dem Sachverhalt befragt, hieß es weiter. „Er hat insgesamt drei Ansagen über Mikrofon gemacht: unmittelbar nach dem Stehenbleiben, kurz darauf hat er die Ansage wiederholt, und nach dem durchgeführten Batterie-Reset am Fahrzeug hat er erneut eine Ansage getätigt.“ Ursprünglich war geplant, dass die zweite S-Bahn die erste in den Bahnhof schiebt. „Das vorgesehene Abschieben des Zuges verlangt, dass der Triebfahrzeugführer die Bremsen der Fahrzeuge abstellt. Die Abstelleinrichtungen befinden sich im Fahrgastraum. Da er dafür den Führerstand verlassen musste, hat er den Schlüssel aus dem Fahrschalterschloss gezogen und damit den Führerstand deaktiviert. In diesem Fall erscheint dann für kurze Zeit auf dem Tableau des Fahrgasthilferufes der Hinweis ‚Außer Betrieb‘.“

Inzwischen hat Mario Prymuschala einen Anruf von der Kundenbetreuung der S-Bahn bekommen. In künftigen S-Bahn-Zügen werde der Notruf auch dann funktionieren, wenn das Stromsystem des Zuges ohne Spannung ist, erfuhr er. Der S-Bahner habe außerdem gesagt, dass Entscheidungen am Montag zu spät getroffen worden seien. Es sei ein gutes Gespräch gewesen, fasste Prymuschala zusammen. Am Ende gab es einen 60-Euro-Gutschein für ihn – zur Verrechnung beim nächsten Ticketkauf.