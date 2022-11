Beihilfe zum hunderfachen Mord - Gericht lässt Anklage gegen 99-Jährigen nicht zu

Der betagte Mann aus Berlin ist verhandlungsunfähig. Als 19-Jähriger soll er in einem NS-Kriegsgefangenenlager mitschuldig am Tod von 809 Menschen gewesen sein.

Das Berliner Landgericht hat die Anklage gegen einen einstigen mutmaßlichen Wachmann des NS-Kriegsgefangenenlagers „Stalag 365“ abgelehnt. Das teilte eine Sprecherin des Gerichts am Freitag mit. Der heute 99-jährige Beschuldigte sei aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft verhandlungsunfähig, hieß es in der Begründung der zuständigen Jugendkammer. Daher habe man die Eröffnung der Hauptverhandlung aus rechtlichen Gründen ablehnen müssen.

Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft dem Mann in ihrer Anklageschrift vom 5. Mai dieses Jahres vor, zwischen November 1942 und 20. März 1943 in mindestens 809 Fällen Beihilfe zum grausamen Mord an damaligen Inhaftierten des Kriegsgefangenenlagers in Wladimir-Wolynsk geleistet zu haben.

Der Beschuldigte sei als Angehöriger eines Landesschützenbataillons der Wehrmacht mit für die Bewachung sowjetischer Kriegsgefangener zuständig gewesen. Zudem soll er als einfacher Soldat in der Innenverwaltung des Lagers gearbeitet haben.

Während der Zeit, in der er in dem Lager tätig gewesen sein soll, kamen laut Anklage mindestens 809 sowjetische Kriegsgefangene an den Folgen der bewusst unzureichenden Unterbringungs- und Lebensverhältnisse sowie durch Erschießungen und Misshandlungen ums Leben. Dem Angeklagte soll bewusst gewesen sein, dass er durch seine Tätigkeit als Wachmann einen reibungslosen Ablauf der angeordneten Massenvernichtung unterstützt habe.

Die Staatsanwaltschaft hatte aufgrund des hohen Alters des Angeklagten einen Sachverständigen damit beauftragt, die Verhandlungsfähigkeit des Mannes zu bewerten. Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass der 99-Jährige verhandlungsunfähig ist. Eine Besserung des Gesundheitszustandes des hochbetagten Mannes sei zudem nicht zu erwarten.

Für die Bewertung der Zulassung der Anklage war eine Jugendkammer zuständig, da der einstige mutmaßliche Wachmann zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt gewesen sei. Damit habe er als Heranwachsender gehandelt, hieß es.