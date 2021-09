Berlin - Aha, neben der doppelten Impfung, der Maske und einer Anmeldung mit frischem Lichtbild ist auch noch ein aktueller Corona-Test erforderlich, um backstage im Friedrichstadt-Palast einer Probe zuschauen zu dürfen. Ist das nicht schon ein bisschen pathologisch, jetzt, wo die Regeln gerade lockerer werden? Vielleicht – aber diese Vorschriften sieht das sogenannte Tüv-Siegel „Geprüfter Infektionsschutz“ vor, den dieses Theater als erstes in Deutschland tragen darf. Wer Corona-Maßnahmen lästig findet, höre, wie die 40 Tänzerinnen im Ballettsaal schweißtreibend proben: mit Maske, ohne Maulerei, dazu zwei PCR-Tests pro Woche.

Am Mittwoch ist Premiere der Grand Show „Arise. Liebe ist stärker als die Zeit“, mit einem Jahr Verspätung. Da will niemand was riskieren, zumal es im Ballett noch nicht einen Corona-Fall gegeben hat. Außerdem scheint das ganze Haus im Glück zu schweben. Und das schon vor der Premiere – was man durchaus für verfrüht halten könnte. Aber im Friedrichstadt-Palast haben sie sich dieses Mal wie in Amerika üblich zu sechs Wochen Previews entschlossen, zu Voraufführungen, die laufend korrigiert werden. Sie haben also eine Ahnung von den Reaktionen der Zuschauer, nachdem die erste Vorstellung am 7. August schon in Jubel und stehenden Ovationen versunken ist.