Berlin - Es gibt einen Chinesischen Garten, einen Orientalischen Garten, einen Irrgarten, einen Italienischen Renaissancegarten, einen Englischen Landschaftsgarten und seit neustem auch einen Jüdischen Garten. In den Marzahner Gärten der Welt ist Internationalität Programm. Nun könnte ein weiterer Themengarten hinzukommen. Mario Czaja, CDU-Abgeordneter in Marzahn-Hellersdorf, trommelt für einen Russischen Garten in seinem Bezirk.

Beziehungen zwischen Deutschland und Russland

Mario Czaja ist Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus und Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Wuhletal. Er weiß um die vielfältigen Beziehungen zu Russland in Berlin generell und speziell in Marzahn-Hellersdorf, wo eine große Community von Russlanddeutschen zu Hause ist. Als Gesundheitssenator pflegte er enge Beziehungen zu Moskau. Der interkulturelle Dialog ist ihm wichtig, immerhin sind Berlin und Moskau Partnerstädte.

„Die aktuellen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind in keinem guten Zustand“, sagt Mario Czaja. Dabei gebe es gerade in Marzahn-Hellersdorf viele Anknüpfungspunkte. Dort, wo die Rote Armee das erste Mal Berliner Boden betrat, um Berlin zu befreien. Dort, wo das Unternehmen Knorr-Bremse eine strategische Partnerschaft mit RZD, der staatlichen Eisenbahngesellschaft der Russischen Föderation, und dem russischen Engineering Center for Railway Transport (ECRT) geschlossen hat und Hochgeschwindigkeitszüge für Russland baut. Dort, wo immerhin 35.000 Spätaussiedler leben, 200.000 Menschen, die Russisch sprechen. Es gibt russische Supermärkte, Vereine, Schulen und Kitas. Man findet Pelmeni ebenso wie Putin-T-Shirts. In den Gärten der Welt gibt es sogar eine Mischa-und-Mascha-Bärenschaukel. Einen Russischen Garten gibt es aber bisher nicht. Das soll sich ändern.

dpa Mario Czaja (CDU) macht sich für einen Russischen Garten stark.

Unterstützung durch das Russische Haus Berlin

Auch im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur, eine staatliche Einrichtung der Russischen Föderation, ist man der Idee wohlgesonnen. Man habe einen ersten Kontakt zum Direktor des Botanischen Gartens in Moskau hergestellt, so Czaja. Die gemeinsame Idee: Ein Garten könnte die unterschiedlichen Klimazonen des Riesenlandes Russland exemplarisch abbilden und damit nicht nur die interkulturelle Verständigung fördern, sondern auch pädagogischen Anspruch haben.

„So ein Garten könnte dazu beitragen, die Beziehungen zu Russland zu revitalisieren“, sagt Mario Czaja. Wenn man Entspannung erreichen wolle, dann zuerst niedrigschwellig mit Kultur, Sportveranstaltungen und dergleichen.

Russen in Berlin, Spätaussiedler in Berlin

Hinter dem Vorstoß steckt zudem ein weit größeres Themenfeld, so Czaja. Die Gruppe der Spätaussiedler im Bezirk werde mit ihren Kompetenzen nur bedingt abgeholt. Noch immer sind viele ihrer Abschlüsse nicht in Deutschland anerkannt. Viele der Spätaussiedler arbeiten im Niedriglohnsektor. Dabei brauche etwa der Clean-Tech-Businesspark Fachkräfte.

Der Vorsitzende der Gemeinschaft der Russlanddeutschen Lyra Marzahn, Walter Gauks, befürwortet das Projekt. „Ich finde das großartig“, sagt er im Namen vieler Spätaussiedler. „Es wäre ein Zeichen für ganz Berlin. Auch viele Einheimische sprechen sich für ein gutes Miteinander aus.“ Ein Treffpunkt, ein Ort für Veranstaltungen könnte den kulturellen, aber auch wirtschaftlichen Austausch stärken.

2021 ist ein wichtiges Jahr für deutsch-russische Beziehungen

Im Bezirk ist man den Plänen gegenüber aufgeschlossen. „Ich stimme Ihnen zu, dass ein Russischer Garten sowohl historisch als auch ökologisch eine Bereicherung für unseren Bezirk und die Gärten der Welt wäre und zudem ein sichtbares Zeichen für eine Wiederaufnahme von ernsthaften Bürgerbeziehungen“, schreibt Wirtschaftsstadträtin Nadja Zivkovic ihrem Parteikollegen auf dessen Vorstoß hin.

Der nächste Schritt wäre nun ein Gespräch mit dem kommunalen Unternehmen Grün Berlin, was die Gärten der Welt verantwortet. Berlin und Moskau verbindet seit 30 Jahren eine Städtepartnerschaft. Und ohnehin ist das Jahr 2021 ein Jahr des Gedenkens. Vor 80 Jahren überfiel Deutschland die Sowjetunion, 80 Jahre ist es her, dass die UdSSR die Deportation der Wolgadeutschen beschloss. „Man hat den Eindruck, dass in dieser Hinsicht kaum etwas in den beiden Ländern passiert“, sagt Mario Czaja. „Berlin könnte jedoch – im positiven Sinne – zu einem Brückenkopf für eine Revitalisierung dieser so wichtigen Beziehungen werden.“