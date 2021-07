Berlin - Er war ein wirklich sehr kleiner Mann, gerade am Ende seines langen Lebens. Fast winzig wirkte er und zerbrechlich, wenn er da – gebeugt von 91 Lebensjahren – in diesem Juni in der Sonne vor seinem Haus stand. Direkt am S-Bahnhof Tiergarten zwischen Blumen und Unkrautbüschen, die er möglichst wild und hoch wachsen ließ. Körperlich war er klein, vor allem aber war er ein großer Künstler: Ben Wagin, der Mann, der seiner Autobiografie den Titel gab: „Nenn mich nicht Künstler“.

Er wurde 1930 in Polen geboren, kam 1947 mit dem Zug nach Berlin und stieg im Westen der geteilten Stadt zum wohl bekanntesten Aktionskünstler auf. Ein Pole, der zu einem Berliner Original wurde. Er war Gestalter, Autor, Galerist und Gründer der Künstlergruppe „die Baumpaten“.