In Berlin wachsen? Warum Billigflieger Easyjet am Flughafen BER vorsichtig bleibt

Erst kürzlich war es wieder so weit: Wirtschaftsvertreter forderten mehr Direktflüge von und nach Berlin. Auch viele Bewohner der Region wünschen sich mehr Verbindungen. Doch immer wieder wird klar, dass Berlin für die Luftfahrt weniger wichtig ist als andere Hauptstädte. Zwar hat Easyjet-Chef Johan Lundgren am Donnerstag bekräftigt, dass sich die Airline weiterhin als größte Fluggesellschaft und Heimat-Airline am BER sieht. Doch vor einem Jahr wurde die Flotte stark verkleinert und dabei werde es bleiben, sagte er. „Wir haben die richtige Größe“, so Lundgren. Einige Neuerungen werde es aber geben.

2004 hatte das britische Unternehmen, das mit Niedrigpreisen wirbt, in Berlin-Schönefeld mit zwölf Flugzeugen begonnen. Über die Jahre stieg die Zahl auf 34. Am Ende des ersten Corona-Jahres 2020, in dem der Luftverkehr Einbußen erlebte, waren es noch 18. Doch vor einem Jahr erreichte der Schrumpfungsprozess, der auch das Personal betraf, die nächste Etappe. Seitdem sind noch elf Flugzeuge am BER in Schönefeld stationiert, die 65 Ziele ansteuern. Rund 700 Beschäftigte hat Easyjet in Deutschland.

Flughafen Berlin Brandenburg, Terminal 1: 130 Ziele werden während dieser Winterflugperiode angesteuert. dpa

Wann wächst die Berliner Flotte wieder? „Das ist eine Frage, die mir heute Morgen auch Crews gestellt haben“, berichtete Easyjet-Chef Lundgren, der zuvor die Basis in Schönefeld besucht hatte. Zwar werde es hier und dort neue Verbindungen vom und zum BER geben, so der 57-Jährige. Im Winterflugplan, der am Sonntag in Kraft tritt, bietet Easyjet La Palma und Kairo als neue Ziele an. 2024 werde Berlin–Birmingham ins Programm aufgenommen, hieß es. Als weiteres Zielland sei die Türkei interessant. Doch weiterhin plane Easyjet keine größeren Erweiterungen des Angebots am Flughafen BER. Pläne für innerdeutsche Fluglinien gebe es gar nicht, stellte Johan Lundgren klar.

Easyjet-Chef: „Unser Bekenntnis zur Hauptstadtregion steht fest“

Berlin ist die einzige und größte Easyjet-Basis in Deutschland, so der CEO. „Berlin ist sehr wichtig für uns. Wir haben einen starken Sommer gehabt.“ Im Januar ging der neue Wartungshangar in Betrieb. Easyjet wolle auch in Berlin wachsen – aber „vorsichtig und verantwortlich“. In jedem Fall müsse es genug Nachfrage geben, stellte Lundgren klar.

Er machte deutlich, dass auch die hohen Kosten des Flugbetriebs in Deutschland eine Rolle spielen. „Unser Bekenntnis zur Hauptstadtregion steht fest: Easyjet ist Berlins Heimat-Airline“, so Lundgren. „Aber auch wenn wir am BER eine Trendwende geschafft haben, müssen wir anerkennen, dass die Kosten der deutschen Luftfahrtindustrie nach wie vor unerfreulich hoch sind. Wir haben erhebliche Erhöhungen der Luftverkehrsteuer, der Luftsicherungs- und Sicherheitsabgaben sowie der insgesamt hohen Infrastrukturkosten erlebt. Diese Themen stehen für uns ganz oben auf der Agenda.“

Wenn Unternehmen wachsen sollen, müsse die Politik ein Umfeld schaffen, das Expansion begünstigt, so Lundgren. Das festzustellen, sei keine Erpressung, „aber wir müssen realistisch sein“. Als Easyjet im vergangenen Jahr bekannt gab, die Flotte am BER um sieben Flugzeuge zu verkleinern und eine dreistellige Zahl von Arbeitsplätzen zu streichen, wiesen die Flughafengesellschaft und die Gewerkschaft Verdi die Kritik an den Kosten jedoch zurück. Verdi-Sekretär Holger Rößler bezeichnete die Argumente von Easyjet als „vorgeschobene Gründe“. Das Niveau der Flughafenentgelte am BER sei nicht außergewöhnlich hoch. Allerdings seien woanders die Löhne niedriger, sagte Rößler.

Bislang galt Berlin für Easyjet nicht als Geldbringer, im Gegenteil: Von hohen Verlusten war die Rede. Inzwischen sei es besser geworden, gab Johan Lundgren am Donnerstag bekannt. Dauerhafte schwarze Zahlen erhofft sich das Unternehmen, wenn im kommenden Jahr ein bereits in Großbritannien bestehendes Angebot auf Deutschland ausgeweitet wird. Der Pauschalreiseanbieter Easyjet Holidays werde sein deutsches Buchungsportal im Dezember öffnen, kündigte Lundgren am Donnerstag an.

Vorzugspreise für Vier- und Fünf-Sterne-Hotels

Der neue Anbieter werde sich auf die beliebtesten Reiseziele konzentrieren, hieß es bei Easyjet. Angeboten werden mehr als 70 Destinationen in Europa. Zusammen mit Flugtickets und Transfer könnten Aufenthalte in über 4000 Hotels gebucht werden – darunter viele Vier- und Fünf-Sterne-Hotels. „Von vielen Hotels haben wir sehr gute Vorzugspreise bekommen“, sagte der Easyjet-Chef.

In Großbritannien habe sich das neue Easyjet-Unternehmen, das 2019 gegründet wurde, als der am stärksten wachsende Reiseveranstalter etabliert – mit zwei Millionen Kunden und einem Gewinn von 120 Millionen Pfund im vergangenen Jahr. Lundgren ging davon aus, dass Easyjet Holidays auch in Deutschland profitabel sein wird. Vom 9. Januar 2024 an soll der Anbieter auch in der Schweiz tätig sein.

Während des Winterflugplans steuern 66 Airlines insgesamt 130 Ziele vom Flughafen BER aus an, teilte die Flughafengesellschaft FBB ebenfalls am Donnerstag mit. Als neue Langstreckenverbindung bietet Norse Altantic Airways vom 15. Dezember an eine Direktverbindung vom BER nach Miami an. Sie werde von der norwegischen Airline einmal wöchentlich mit einem Boeing-Dreamliner geflogen, hieß es. Bereits am 30. Oktober nimmt Eurowings, Teil der Lufthansa-Gruppe, die neue Route nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Wie berichtet, startet sie am BER montags, mittwochs, freitags und sonnabends.

Vom BER ohne umsteigen an den Polarkreis

Andere Interkontinentalverbindungen fallen dagegen weg. United Airlines streicht über den Winter die Flüge vom BER nach Washington, hat aber bereits angekündigt, die Verbindung im kommenden Sommer wieder aufzunehmen. Delta Airlines nimmt New York aus dem Programm.



Gleich zwei Fluggesellschaften fliegen von Schönefeld nach Tromsø. Die norwegische Stadt am Polarkreis wird ab dem 10. Dezember von Eurowings und ab dem 18. Januar von Norwegian jeweils zweimal die Woche, donnerstags und sonntags, angeflogen. Rovaniemi in Finnland ist eine weitere neue Destination im Norden. Eurowings fliegt vom BER ab dem 13. Januar donnerstags und sonntags dorthin. Innsbruck, eine wichtige Wintersportdestination in Österreich, wird vom BER aus häufiger erreichbar sein. Eurowings fliegt nun zweimal wöchentlich dorthin.