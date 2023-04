Berghain und Co: Das sind die besten queeren Partys über die Oster-Feiertage

Queer und Ostern weder an der Küste noch in den Bergen? Wir haben die besten Party-Tipps von zart bis hart für Lederkerle, Bären, Sneakerfans und Trans*.

Leder, Bären, Osterhasen: Über die Feiertage kommen alle queeren Fetischspielarten in Berlin auf ihre Kosten, versprochen! Youvalle Levy & Uroš Pajović / Berliner Zeitung am Wochenende

Es gibt ja Codewörter, bei denen nur Eingeweihte wissen lächeln. Das Wort „FC Snax United“ ist eines davon. Klingt wie ein Fußball- oder Handballclub. Doch die meisten schwulen Berliner wissen: Es ist die größte Sexparty des Landes, die nur zweimal im Jahr stattfindet. Im Herbst ist der Dresscode Leder und zu Ostern: Sportswear. Deshalb der Name „FC Snax“.

Zweimal im Jahr ist das Berghain dann ganz bei sich, es wird zu dem, als was es einmal gestartet ist: Ein Ort, an dem schwule Männer überall Sex haben können. Aber natürlich kommen auch alle anderen sexuellen Vorlieben und Spielarten für queere Menschen über die Osterfeiertage auf ihre Kosten, es sollte sich also niemand wundern, wenn sich über Ostern viele Menschen tagsüber beim Späti noch ein Wege-Bier holen, bevor sie zu einer Afterhour oder zu einer der weiteren Partys ziehen. Während Familienmenschen mit ihren Kindern Oster-Eier verstecken, kommt die LGBT-Community nach Berlin, um recht unchristlich zu feiern. Wir haben da ein paar Tipps und Termine, damit die Feiertage nicht zu lang werden.

Karfreitag 7.4. Easter Bear Dance im SO36

Ursprünglich ein amerikanisches Phänomen, bezeichnet der Bär mittlerweile auch bei uns einen stämmigen, zumeist ordentlich behaarten schwulen Mann mit Vollbart. Für alle Freunde der Bären, also selbst Bären oder Otter, findet nach der Pandemie wieder das alljährliche Partyspecial für Bären im SO36 statt. In diesem Jahr wieder ohne Kapazitätsbeschränkung, aber wie gewohnt mit großem Darkroom und einer Lounge für Raucher. An den Turntables: Jose Lagares aus Madrid.

Easter Bear Dance, SO36, Einlass: 22 Uhr, Oranienstraße 190, 10999 Berlin

Karfreitag 7.4. 18 Jahre Sneakfreaxx in Friedrichshain

Ein bisschen aus der Mode gekommen, aber mit einem festen Liebhaberkreis ist der Sneaker- und Soxfetisch, dessen traditionelle Fetischparty Sneakfreaxx mit strikten Sportswear-Dresscode. An Ostern feiert die Party ihren 18. Geburtstag in einer neuen Location in Friedrichshain auf der Karl-Marx-Allee: Im James June Club stehen am Freitag ab 23 Uhr eine Play-, Trampling- und Sniffing-Area sowie ein Dancefloor mit den DJs Rico Ad.Hoc und Clara Champagne bereit, um die zahlreichen Fans von Sneakers, Sportsocken, Sports- und Streetwear zu bespaßen. Musik von DJ Rico Ad Hoc und Clara Champagne

18 Jahre Sneakfreaxx, James June, Einlass: 23 Uhr, ab 18 Jahren, strikter Dresscode. Karl-Marx-Allee 93, 10243 Berlin. Eintritt ab 16 Euro

Sonnabend 8.4. bis Montag 10.4. Easter Berlin Festival

Eines der größten europäischen Fetischtreffen feiert ebenfalls Geburtstag: Easter Berlin - Leather Fetish Week feiert sein 50-jähriges Bestehen und wird wohl auch in diesem Jahr von tausenden Ledermännern besucht. Neben mehreren Shows mit Gummi- und Lederfokus, gibt es natürlich diverse Partys und die traditionelle Wahl zum Mr. Leather. Wo findet das Ganze statt? Natürlich in Schöneberg am Nollendorfplatz, dem Epizentrum der Berliner Lederszene.

Drei Tage rund um den Nollendorfplatz in Schöneberg, Straßenfest täglich von 12 bis 22 Uhr, Wahl zum Mr. Leather am Sonnabend, 17 Uhr. Alle Termine und Adressen unter easterberlin.de

Easter Berlin Festival vom 8.4. bis zum 10.4., Nollendorfplatz, Schöneberg

08.04. Snax Club + Oster Klubnacht

Eine der berühmtesten und beliebtesten Sex-Partys findet natürlich auch an diesem Wochenende statt und sticht vor allen Dingen mit Location und DJ Sets aus der großen Anzahl von Veranstaltungen dieser Art hervor: der Snax Club im Berghain. Zwar machen Berghain und Lab.oratory auch am Osterwochenende erst um 23 Uhr, aber erfahrenen Besucher wissen, dass man sich am besten schon ein paar Stunden vorher in die Schlang einreiht. Drinnen erwarten einen dann neben jeder Menge fleischlicher Genüsse DJ-Sets von guten Bekannten wie Boris, Massimiliano Pagliara, Lakuti oder Roi Perez.

Um 23.59 Uhr öffnet dann getrennt die Panoramabar zur „Oster Klubnacht“ und liefert wie gehabt House und Elektronik von Resident Ben Klock, Hiroko Yamamura, Jennifer Cardini, Nick Höppner, Kikelomo und vielen anderen DJs. Live ist der Berliner Producer Fadi Mohem. Am Sonntag um 18 Uhr reiht sich der Mainfloor des Berghain dann auch in die „Oster Klubnacht“ ein. Davor war er als Teil der „Snax Party“ für die „Klubnacht“-Besucher nicht zugänglich.

Snax Club und Oster Klubnacht, Berghain, Am Wriezener Bahnhof, 10243 Berlin, ab 23 Uhr. Men only, nur Abendkasse

Ostermontag 10.04. Femme Fatalities

Natürlich gibt es am Osterwochenende auch eine Party für Frauen und Trans* und qenderqueere Menschen. Die Femmes Fatalities lädt in den Böse-Buben-Club und war schon am Nachmittag ab 15.30 Uhr. Achtung: Kommen kann nur, wer sich vorher angemeldet hat unter femmefatalities@icloud.com

Femme Fatalities, Böse Buben, Sachsendamm 76-77, Schöneberg. Einlasszeiten: 15.30 – 16.30 Uhr und 19.30 20 Uhr