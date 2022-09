Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass seiner Eltern gedacht werde, „angesichts des Gangs der Geschichte“, schreibt der Sohn aus den USA. Dass man an das Wirken der Eltern wieder erinnere, dass es eine „neue positive Bezugnahme“ auf sie gebe. Eine echte Anerkennung, endlich. Er sei sehr dankbar dafür.

Der Sohn ist Tom Rapoport, ein Spitzenforscher der Biochemie, Professor an der Universität Harvard in Boston. Er hat diese Worte vor einigen Tagen nach Berlin gesendet, als Gruß an die Gäste einer Tagung, die auch eine Feier ist. An diesem Wochenende wird der 110. Geburtstag von Inge und von Samuel Mitja Rapoport begangen. Zwei Mediziner von Weltrang – denen in Deutschland die ganz große Anerkennung für ihr Lebenswerk bisher verwehrt blieb.

Inge Rapoport war Kinderärztin, eine Vordenkerin und Reformerin ihres Fachs, sie gilt als eine der bedeutendsten deutschen Medizinerinnen. Samuel Mitja Rapoport war, wie heute sein Sohn, Biochemiker und Spitzenforscher, Direktor des Instituts für Biologische und Physiologische Chemie an der Humboldt-Universität. Aber beide waren auch Kommunisten, über das Ende der DDR hinaus. Inge Rapoport wäre an diesem Freitag 110 Jahre alt geworden, ihr Mann im November.

Plötzlich Stars der Fernsehserie „Charité“

Als die Mauer fiel, waren sie schon im Ruhestand, sie konnten ihre Professorenstellen nicht mehr verlieren, so wie es ihrem Sohn Tom geschah, der in der DDR ebenfalls politisch aktiv gewesen war. Der Gang der Geschichte. Tom Rapoport verließ Deutschland, machte Karriere in Harvard. In Fachkreisen wird das Lebenswerk seiner Eltern gewürdigt, in der Öffentlichkeit drohte es in Vergessenheit zu geraten.

Das ändert sich langsam, auch dank der ARD-Fernsehserie „Charité“, in deren dritter Staffel die Rapoports Teil der Handlung wurden. Doch bis heute ist keine Straße oder Klinik in Berlin nach den Rapoports benannt. Vielleicht ergibt sich bald eine Chance in Buch, wo die Robert-Rössle-Straße nach jahrelangen Diskussionen nun umbenannt werden soll. Der Name des Pathologen, der ein Mitläufer im Nationalsozialismus war, soll verschwinden, der Name einer Medizinerin wird gesucht. Inge Rapoport wäre perfekt geeignet. Sie hat sogar einige Zeit in einem Krankenhaus in Buch gearbeitet.

Vor zwei Jahren hat sich in Berlin die Rapoport-Gesellschaft gegründet, mit dem Ziel, die Erinnerung an die beiden Forscher zu bewahren und aus ihrem Wirken Schlüsse für die Gegenwart zu ziehen. Nachkommen, ehemalige Schüler und Mitstreiter des Paares sind in der Gesellschaft engagiert. Auf der Tagung am Sonnabend soll es unter anderem um Inge Rapoports Ansätze in der Kinderheilkunde gehen: Besonders wichtig war ihr, die Lebensumstände der Kinder einzubeziehen.

Privat Inge und Samuel Mitja Rapoport mit ihren vier Kindern, zweiter von links: der älteste Sohn Tom.

Als Juden in die USA entkommen, als Kommunisten in die DDR

Inge Rapoport, geboren als Ingeborg Syllm, war 1938 aus Hamburg vor den Nazis in die USA geflohen, Samuel Mitja Rapoport schon 1937 aus Wien. Beide waren als Juden verfolgt worden, beide begannen ihre Karrieren in den USA. In Cincinatti lernten sie sich kennen, natürlich am Universitätsklinikum, hier gründeten sie eine Familie, die ersten drei ihrer vier Kinder wurden in den USA geboren.

1952 zog die Familie nach Ost-Berlin. Als Kommunisten waren Inge und Mitja Rapoport in den USA nicht mehr erwünscht, nun halfen sie, die DDR aufzubauen. Mitja Rapoport starb 2004 in Berlin, Inge Rapoport erst vor fünf Jahren, im Alter von 104 Jahren. Zwei Jahre zuvor hatte sie noch die Prüfung zu ihrer Promotion nachgeholt, die ihr im Nationalsozialismus verweigert worden war.

Ihre Geschichte machte Schlagzeilen. Inge Rapoport wurde spät noch einmal berühmt. Im Januar 2021 wurde sie dann zur Fernsehheldin, die an der „Charité“ für eine gemeinsame Versorgung von Frauen und Neugeborenen unter und nach der Geburt kämpft, diese Handlung der Serie ist nah an der historischen Realität erzählt. Auch eine Figur namens Samuel Mitja Rapoport war in der Serie zu sehen.

Aber das Bild, das von ihm gezeichnet wurde, ärgert ehemalige Mitstreiter. „Seine Rolle wurde reduziert auf einen politischen Hardliner“, sagt der Sozialmediziner Heinrich Niemann, Mitglied der Rapoport-Gesellschaft. Niemann hat bei Mitja Rapoport studiert und später an seiner Seite die DDR-Sektion der Ärztebewegung gegen den Nuklearkrieg geleitet. Hardliner – das seien beide Rapoports nie gewesen. Sondern außerordentlich tolerant, auch Studenten oder Mitarbeitern gegenüber, die ihre Einstellungen nicht teilten. Fordernde, aber faire Ausbilder und Vorgesetzte. „Wer nicht Kommunist war, hatte bei ihnen unbedingt die gleichen Chancen“, sagt Niemann.

Später, nach dem Ende der DDR sei das nicht anerkannt, nicht gesehen worden. „Der Hass auf ihre politische Einstellung hat den Blick verstellt.“

Eine Frau mit „sehr gut gehendem Kompass“

Auf der Tagung zum doppelten 110. Geburtstag soll besonders an Inge Rapoport erinnert werden, die zu Lebzeiten ihres Mannes ein wenig in seinem Schatten stand. Aber das Gesundheitswesen der DDR, sagt Niemann, habe ihre Spuren getragen. Noch 1990 habe es in der DDR, im Verhältnis zur Bevölkerungszahl, doppelt so viele Kinderärzte gegeben wie heute.

Tom Rapoport nennt seine Mutter in seinem Grußwort „meine Heldin“, beschreibt sie als Frau, die unglaublich vielen Menschen geholfen habe. Seine Eltern seien Verfechter des Rationalen gewesen, der wissenschaftlichen Debatte sowie einer Gesundheitsversorgung, die nicht von kommerziellen Interessen dominiert werde. Und sie hätten sich gegen Kriege und Armut engagiert. Das sei ihr Vermächtnis.

Was würde wohl Inge dazu meinen? Das frage er sich an fast jedem Tag, schreibt Tom Rapoport. Seine Mutter sei so moralisch integer wie wohlwollend gewesen. Sie habe einen „sehr gut gehenden Kompass“ in sich getragen. Er frage sich, ob es gelingen könne, diesen Kompass zu retten.

Veranstaltungshinweis: Die Tagung der Rapoport-Gesellschaft „Ärztliche Verantwortung für eine menschenwürdige Gesellschaft“ findet am Sonnabend, 3. September, von 14 bis 17:30 Uhr im Karl-Liebknecht-Haus statt, Kleine Alexanderstraße 28. Um schnelle Anmeldung per E-Mail an DrHNiemann@gmail.com wird gebeten.