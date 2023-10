Eine Frau mit Handtuch auf dem Kopf und Schlappen an den Füßen kommt aus einem Duschcontainer und geht auf den Eingang eines Hochhauses zu. Ihr roter Bademantel hebt sich ab vom Grau des Eingangsbereichs. Ein Interview will sie nicht geben. Auch eine ältere Dame, die Wasserkanister schleppt, winkt ab und schüttelt müde den Kopf.



Manche Bewohner scheinen aufgegeben zu haben. Es waren schon einige Journalisten in der Severingstraße 1 in der Gropiusstadt in Neukölln, auch die Berliner Zeitung berichtete – doch die Situation bleibt seit bald vier Monaten unverändert: Wegen eines Kellerbrands am 7. Juli sind die Leitungen im Haus kaputt, die überwiegend älteren Mieter müssen seitdem ohne Wasser, Internet, Fernsehen und Heizung auskommen. Der Kälteeinbruch verschlimmert die Situation.