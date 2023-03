Berlin 2030 mit Klimakonzert: „Es wäre schade, wenn die Klimarevolution scheitert“

Prominente sorgen am Samstag noch einmal für Aufmerksamkeit und erinnern die Berliner zu wählen. Grüne Jugend, BUND, Omas gegen Rechts und Friday for Future demonstrieren.

Die Streicher setzen die Bögen auf ihre Instrumente und stimmen eine sanfte Melodie an. Eine Frau in einem flauschigen, lila Mantel geht auf der Bühne hin und her und fordert das Publikum auf mitzumachen. Celina Bostics performt ihren Song „Nie wieder leise“ an diesem Samstagnachmittag auf der Klimaneutral-Demonstration mit Konzert. Die Initiative Klimaneustart ruft mit der Aktion noch einmal dazu auf beim Volksentscheid am Sonntag für ein klimaneutrales Berlin 2030 zu stimmen. Laut sein und Aufmerksamkeit erzeugen – das ist das Ziel der Kundgebung „Climate Aid“.

Die Veranstalter erwarten 35.000 Menschen auf dem Platz des 18. März, die Straßen rund um das Brandenburger Tor sind teils schon seit dem Morgen gesperrt. Die Menschen aus der Kulturszene sprechen auf diese Weise ihre Unterstützung für den Volksentscheid aus: Annette Louisan, Elements of Crime, Beatsteaks, und Igor Levit treten am Abend auf. Die Redebeiträge kommen unter anderem von Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Maja Göpel und Klimaaktivistin Luisa Neubauer.

Antonia und Wanda bieten Jugendlichen eine Anlaufstelle bei Klimaangst. Sabine Gudath

„Ich hoffe, dass es mehr Menschen dazu bringt abzustimmen“, sagt Wanda aus Prenzlauer Berg. Die 21-Jährige engagiert sich für die Jugendorganisation des Umweltverbandes BUND. Sie glaubt, dass Berlin es schaffen kann 2030 klimaneutral zu werden. „Es ist eine Frage des Willens“, sagt sie. Ihre Freundin Antonia fügt hinzu: „Das ist etwas, was einfach klappen muss!“

In den letzten Wochen waren die Mitglieder von Klimaneustart auf den Straßen und haben unermüdlich Flyer verteilt. Im letzten Jahr haben sie über 175.000 Unterschriften gesammelt, um den Volksentscheid auf den Weg zu bringen. Nun ist es endlich so weit. Die Berliner stimmen am Sonntag über ein bereits ausgearbeitetes Gesetz ab. Dieses zieht das Ziel des Senats, Berlin 2045 klimaneutral zu machen, auf 2030 vor und wandelt es in eine Verpflichtung um.

Der 29-jährige Dominik aus Schöneberg freut sich am meisten auf Elements of Crime und Maja Göpel. Er sei zwar optimistisch, sagt er, mache sich aber Sorgen, wegen der Umsetzung. Als er hört, dass diesmal ein ausgearbeitetes Gesetz in Kraft tritt, lächelt er. „Wunderbar“, sagt er. „Dann kann ich nur jeden dazu auffordern, das zu unterstützen.“ Ina Krause von den „Omas gegen Rechts“ treibt dieselbe Sorge um. Die 68-Jährige verweist darauf, dass die CDU eine Autofahrer-Partei sei. „Ich befürchte, dass sie die Ziele nicht umsetzen“, sagt sie. Beide führen an, dass die Politik nach dem Volksentscheid zu Deutsche Wohnen & Co enteignen bisher keine Maßnahmen ergriffen hat.

Ina Krause hat sich schon vor Jahrzehnten für Klimaschutz und saubere Energie eingesetzt. Sabine Gudath

Pünktlich sind etwa 300 Demonstrierende vor Ort, die Boomergeneration ist weniger stark vertreten. Sie halten Pappschilder mit der Aufschriften wie „Wald statt Asphalt“ und Berlin, „you can do something“. Gegen 14 Uhr fegt ein kräftiger Schauer die Menschen erstmal vom Platz. Alle drängen sich unter das Brandenburger Tor und stemmen ihre Schirme gegen die Böen, die ihnen die Regentropfen ins Gesicht klatschen.

Luna Afra Evans, Sprecherin der grünen Jugend freut sich heute vor allem auf die vielen Menschen. „Es macht Mut zu sehen, wie viele unterschiedliche Gruppen beim Volksentscheid mit dabei sind“, sagt sie und erzählt begeistert von einem Bündnistreffen am Freitag. „Da ist ganz viel Energie dahinter!“ Die große Chance am Sonntag sieht sie darin, direkt über ein Gesetz abstimmen zu können. Auch Katharina Fischer von der grünen Jugend ist wegen der Stimmung hier. Der 15-jährige Oskar sagt, er freue sich vor allem auf das Ergebnis am Sonntag. Die drei glauben alle an einen Erfolg.

Luna und Katharina von der grünen Jugend erwarten gute Stimmung und genügend Ja-Stimmen. Sabine Gudath

Am Rand der Demonstration hat sich eine Menschentraube gebildet. Zwei Frauen verteilen kostenlose T-Shirts. „Früher ist alles besser“, steht darauf. Darunter ist die Zahl 2045 durchgestrichen und etwas größer 2030 Klimaneutral abgedruckt. „Bitte macht damit heute ein Foto und stellt es auf Instagram oder TikTok“, ruft Podcasterin und Moderatorin Louisa Dellert der Menge junger Menschen zu.

Johanna aus Lichtenberg hat eher wenig Unterschriften gesammelt, sagt sie, aber dafür auf Instagram viel für den Volksentscheid geworben. Außerdem engagiere sie sich bei Fridays for Future und fiebere Luisa Neubauers Redebeitrag entgegen. „Die Klimabewegung hat sich viel Mühe gegeben“, sagt sie. „Es wäre schade, wenn Klimarevolution daran scheitert, dass Leute zu faul sind zur Wahl zu gehen.“

Johanna steht fürs Klima im Regen und zeigt mit ihrer Zeichnung, wie Berlin aussehen könnte. Sabine Gudath

Statt den erhofften 35.000 Demonstrierenden waren laut Polizei rund 1000 Menschen beim Klima-Konzert vor dem Brandenburger Tor.