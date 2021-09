Berlin/Hannover - Er ist von seiner Afghanistan-Mission zurück. Der letzte Airbus der DDR-Interflug, der 1989 in Schönefeld seine Karriere begann, dann 30 Jahre im Dienst der Luftwaffe stand und damit deutsch-deutsche Geschichte schrieb. Am Freitag hebt er noch einmal ab. Seine letzte Reise geht nach Hannover. Er soll die neue Attraktion im niedersächsischen Serengeti-Park werden.

Eigentlich sollte der A310 mit dem einstigen Namen „Kurt Schumacher“ (Luftwaffen-Kennung 10+23) am 20. August mit allen militärischen Ehren verabschiedet werden. Doch der einstige Interflug-Jet wurde noch einmal eingesetzt – für die Bundeswehr-Luftbrücke in Afghanistan. Am Tag seines Abschiedes wurden mit dem Airbus 158 Flüchtlinge gerettet, darunter bis zu 40 Kinder und Jugendliche. Von Usbekistan flogen sie mit der A310 nach Deutschland.