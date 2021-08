Berlin - Eine Klinik in Berlin, ein Patient wird eingeliefert. Der diensthabende Arzt in der Rettungsstelle stellt eine Herzinsuffizienz fest, der Patient lagert Wasser ein. Er wird auf eine Station verlegt, erhält ein harntreibendes Medikament. Ob es wirkt, bleibt unklar. Um ihn zu wiegen, um zu messen, wie viel Flüssigkeit er ausscheidet, fehlt Pflegepersonal. „Das ist eine ganz selbstverständliche Tätigkeit, aber wir sehen, dass solche Tätigkeiten nicht mehr durchführbar sind.“

Ein Arzt an einer Berliner Klinik hat jetzt diese Geschichte erzählt. Obwohl sie sich in jedem Krankenhaus der Stadt zugetragen haben kann, illustriert sie, warum Beschäftigte der Landesunternehmen von Vivantes und Charité derzeit für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren. Und warum sich immer mehr Mediziner auf ihre Seite stellen. Sie haben eine Solidaritätsadresse unterzeichnet: unter www.pflegekräftestärken.berlin. „Es ist eine größer werdende, nicht unerhebliche Minderheit“, sagt der Arzt, der anonym bleiben möchte. In der Notfallmedizin und auf Intensivstationen vor allem, erklärt er, „hängt die Qualität der Arbeit in besonderer Weise von gut eingespielten Teams ab, die sieben Tage die Woche rund um die Uhr verfügbar sind.“ Eingespielte Teams werden immer seltener.

Der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen bei Vivantes und an der Charité darf nach einem juristischen Zwischenstopp weitergehen. Das entschied das Landesarbeitsgericht am Dienstag. Es ist ein Kampf um Leben und Tod. Den fechten Pflegekräfte nicht nur auf den Intensivstationen und Rettungsstellen aus. „Das Patientenwohl ist jeden Tag im Routinebetrieb gefährdet“, sagt der Arzt. „Wir wissen, dass die Mangelbesetzungen zu vermeidbaren Todesfällen führen.“ Es gibt Studien, die diesen Zusammenhang belegen, dagegen gestaltet sich die Beweisführung in der Praxis oft schwierig. „Es kommen ja immer mehrere Fehler zusammen“, sagt der Mediziner. Und je größer die Überforderung bei den Pflegenden, desto höher das Risiko für die Patienten. „In manchen Nächten betreut auf Station eine Kraft 18 Menschen. Da kann man nicht viel erwarten.“

DIVI empfiehlt Mindestbesetzung, die Realität in Kliniken sieht anders aus

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) empfiehlt Mindestbesetzungen. „Demnach sollte eine Pflegekraft einer Notaufnahme jährlich nicht mehr als 1200 Patienten sehen“, erklärt der Klinikarzt: „Wir liegen dauerhaft darüber.“ Derzeit kann auch auf der Intensivstation seiner Klinik nur gut die Hälfte der Betten belegt werden. „Einfach deshalb, weil nicht genug Pflegepersonal vorhanden ist.“ Auch während der ersten Wellen der Corona-Pandemie „gab es überall in der Stadt Intensivbetten, die nicht betrieben werden konnten, weil dafür kein Personal da war“, sagt der Arzt, der heute immer noch den Kopf schütteln muss bei dem Gedanken an jenes Notkrankenhaus, das die Berliner Senatsverwaltung auf dem Messegelände errichten ließ – und nie in Betrieb nahm.

Für den Mediziner ist dies ein weiteres Indiz dafür, dass die Landespolitik Mitschuld an der Misere trägt. Einen Beweis dafür findet er sogar im Krankenhausplan Berlins, der Qualitätskriterien enthält. „Zum Beispiel hat die Besetzung einer Rettungsstelle so zu sein, dass die Arzt-Kontakt-Zeiten eingehalten werden.“ Kommt ein Patient in die Notaufnahme, wird festgestellt, wie dringend er einer Behandlung bedarf. „Ein Triage-System, das regelt, innerhalb welcher Zeit sich ein qualifizierter Arzt den Patienten ansehen muss.“ Der Klinikarzt erzählt: „Diese Zeiten werden nirgendwo eingehalten.“ Warum dies folgenlos bleibe, wollte er von der Gesundheitsverwaltung wissen. Antwort: Würde die Einhaltung kontrolliert, wäre der Betrieb zu teuer.

Das Land Berlin kommt seiner Verpflichtung zu Investitionen nicht nach, die Folgen für die Personalausstattung der öffentlichen Kliniken wurden nicht erst in der Corona-Krise für das medizinische Personal und Patienten spürbar, für die große Öffentlichkeit allerdings da erst deutlich sichtbar. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Dienstag gesagt: „Die Beschäftigten haben in unseren Pflegeeinrichtungen alles gegeben.“ Es sei „nochmal vorausschauend klar geworden, dass sich die Situation verbessern muss“. Dem Klinikarzt kommen diese Worte bekannt vor.

Die Zahl der Vollzeitkräfte in seinem Bereich kann der Arzt an einer Hand abzählen. „Die meisten arbeiten reduziert, weil sie das Pensum nicht mehr packen.“ Das lebenswichtige Teamwork wird so erschwert. Die Vivantes-Häuser stockten auf – allerdings nicht bei den Pflegenden, bei den Medizinern. Das berichtet Andreas Wulf, der Berliner Repräsentant von Medico International: „Sie sind diejenigen, die über die Eingriffe das Geld einbringen.“ Eine Folge der Fallpauschalen, die belohnen, „wenn mit dem Patienten viel gemacht wird. Der Spardruck wird daher in der Pflege spürbar.“

Die Logik der Fallpauschalen

Nach der Logik der Fallpauschalen bestimmt die kaufmännische Leitung, was medizinisch zu tun ist. „Wer sollte in einer solchen Konstellation entscheiden, ob eine Kinderstation ausgebaut wird, weil absehbar viele Kinder im Einzugsgebiet leben werden, statt den dritten Schulterchirurgen einzustellen?“ Eine rhetorische Frage, zumal der Mediziner darauf verweist, dass unter Klinikärzten in Deutschland die Identifikation mit der Arbeit stark abgenommen hat. „Der Mittelbau ist verloren gegangen“, sagt er. „Es gibt nicht mehr die ewigen Assistenten, die von der Facharztausbildung bis zur Rente in einem Haus arbeiten.“ Heute bleiben Assistenten fünf, sechs Jahre, dann gehen sie. So gesehen sind die Unterschriften unter die Solidaritätsadresse schon jetzt ein Erfolg.