Lieber Leserinnen und Leser,

endlich war der Krieg in Europa vorbei, die Stadt befreit, am Sonntag vor 77 Jahren in Berlin. Am späten Abend trat Deutschlands bedingungslose Kapitulation in Kraft. Tag der Befreiung. Endlich war der Kampf gewonnen, in dem allein in den letzten Tagen noch einmal 80.000 sowjetische Soldaten gefallen waren, in und um Berlin, eine kaum mehr vorstellbare, ungeheuerliche Zahl; eine Zahl, an die wir uns erinnern müssen. In Moskau war schon der 9. Mai, als die Wehrmacht kapitulierte. Tag des Sieges.

Beide Tage wurden in den vergangenen Jahren gefeiert in Berlin, still und laut, mit Blumenkränzen und Gesängen, mit Flaggen und Wodka, an den Sowjetischen Ehrenmälern der Stadt. Vor allem über dem Gelände des Ehrenmals in Treptow lag eine Festtagsstimmung, wie man sie nur einmal im Jahr in der Stadt erleben konnte.

Am Freitag hat der Berliner Senat vieles verboten, was zu dieser Stimmung bisher beigetragen hat. In und um sämtliche Ehrenmäler und Gedenksteine in der Stadt, die irgendeinen Bezug zum Zweiten Weltkrieg haben, dürfen keine Fahnen gezeigt werden, weder russische noch ukrainische, auch keine sowjetischen.

Darf man nicht mehr „Katjuscha“ singen?

Es dürfen keine Uniformen getragen werden, nicht mal Teile von Uniformen. Es dürfen keine militärischen Abzeichen getragen werden, nicht mal von Veteranen oder ihren Kindern. Keine St-Georgs- Bänder, nicht die Buchstaben V und Z, die nicht mehr nur Buchstaben sind, seit Russland die gesamte Ukraine mit einem brutalen Angriffskrieg überzieht. Es dürfen keine russischen Militär- und Marschlieder gesungen oder gespielt werden. Fällt „Katjuscha“ darunter? Es dürfen auch keine ukrainischen Marsch- oder Militärlieder gesungen oder gespielt werden. Was fällt darunter?

Vielleicht sind die Verbote richtig. Oder ein Teil der Verbote. Sie sollen die Stadt befrieden, vermutlich. Ich will mir keine deutschen Polizisten vorstellen, die Kinder russischer Veteranen vom Ehrenmal verweisen, weil sie die Orden der Eltern tragen (immerhin: für Veteranen selbst gibt es eine Ausnahme). Oder die Ukrainerinnen verbieten, Lieder zu singen, Lieder von den Kriegen in ihrem Land.

In dieser Ausgabe widmen wir dem Gedenken an das Kriegsende einen Schwerpunkt:

Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann analysiert in einem Essay, wie sich die Bewertung des Kriegsendes Gedenken in Deutschland von der „Niederlage“ zur „Befreiung“ wandelte.

Die Frau, die an 7200 Tote erinnert

Mein Kollege Nicolas Butylin beschreibt, was der 9. Mai für seine Familie bedeutet, sein Vater stammt aus Belarus, sein Uropa fiel als Soldat der Roten Armee, er selbst wuchs am Treptower Park in Berlin auf.

Meine Kollegin Elizabeth Rushton erzählt vom 9. Mai 2017, den sie in Moskau verbrachte, damals noch als britische Austauschstudentin.

Schließlich erzählt meine Kollegin Liudmila Kotlyarova, die aus dem Süden Russlands nach Berlin kam, die Geschichte ihrer Bekannten Elena Dmitrieva. Sie kümmert sich seit Jahren um die anonymen Gräber im Treptower Park. 7200 Männer und Frauen sind hier begraben. Etwa 5000 Russen. Aber auch Ukrainer, Belarussen, Kasachen, Litauer, Armenier und Aserbaidschaner. Elena Dmitrieva kämpft um eine würdige Erinnerung an sie alle.

Es ist nicht verboten, am 8. und 9. Mai Blumen mit sich zu führen, wenn man ein Ehrenmal oder eine Gedenkveranstaltung besucht.

Ich wünsche Ihnen ein friedliches, erholsames Wochenende.

Herzliche Grüße

Ihre Wiebke Hollersen, Reporterin

E-Mails und Feedback an: briefe@berliner-zeitung.de