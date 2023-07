Wer in dieser Woche durch das Tacheles läuft, sieht eine neue Infotafel, die zwischen den bereits bestehenden in der Ladengalerie errichtet wurde. Auf der neuen Tafel steht jetzt die Jahreszahl 1933, das Jahr der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Detailreich wird nun aufgelistet, welche NS-Organisationen in dem ehemaligen Kaufhaus ihren Sitz hatten: Joseph Goebbels Reichspropagandaministerium zieht hier schon im selben Jahr ein, später die Organisation Kraft durch Freude, die Einheitsgewerkschaft Deutsche Arbeitsfront, der Blut und Boden Verlag und weitere Naziverbände wie das Ernährungsamt, das Sportamt und die Hauptfürsorgestelle der Stadt der Berliner Mieter.

Das sind ziemlich detaillierte Informationen für einen Zeitraum, der ursprünglich nicht vorgesehen war in dem neuen Ensemble zwischen Friedrichstraße und Oranienburger Tor. Seit Kurzem ist das neue Stadtquartier am Tacheles für die Öffentlichkeit zu besichtigen. Die Betreiber installierten dort eine Galerie mit Jahreszahlen und mehreren Infotafeln. Doch die Historiker machten genau dort einen großzügigen Sprung über die Zeitleiste, als die Nationalsozialisten Berlin in ihrer Gewalt hatten. Sebastian Klatt von der pwr-Gruppe, die das Gelände verwaltet, sprach vor einer Woche in der Berliner Zeitung von einem „Fauxpas“.

Nur wenige Tage nach dieser Aussage jedoch ist schon eine neue Tafel im Innenhof des neuen Tacheles installiert. So erfährt jetzt der geschichtsinteressierte Besucher, dass im Jahr 1941 das Zentralbodenamt der SS Räume im Tacheles bezogen hat. In den Büros werden die millionenfachen Enteignungen der besetzten Gebiete in Osteuropa abgewickelt, auch der Erwerb des Geländes für das Konzentrationslager Auschwitz wird hier vollzogen.

In der Hektik kam es auf der Tafel zu einem kleinen Patzer: Ausgerechnet das Wort „Auschwitz“ ist mit zwei S geschrieben worden. Die pwr-Gruppe ist mit diesem Fehler aber in bester Gesellschaft. Laut Google ist es wohl ein Standardfehler, der nicht nur der Gewerkschaft der Polizei schon unterlief, sondern auch dem Schleswig-Holsteiner Landtag und Zeitungen wie Zeit, Stern, Tagesspiegel – und selbstverständlich auch mehrmals in der Berliner Zeitung vorgekommen ist.



Vielleicht war es wegen solcher Kleinigkeiten auch vorausschauend von den Entwicklern, keine große Eröffnung zu planen, sondern das Gebäude in stiller Manier an die Berliner Bevölkerung zu übergeben. So gab es zwar keinen großen Sektempfang, aber der hätte irgendwie auch nicht gepasst zu dem ehemals so alternativen Kulturort, der an dieser Stelle einmal weltberühmt wurde.