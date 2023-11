Architektur für den Molkenmarkt: „Auf die Bezeichnung Sieger verzichten“

Autos fahren dicht an dicht über die Grunerstraße in Mitte – vorbei an offenen Baugruben, in denen Archäologen nach Spuren einer früheren Besiedlung suchen. Hier, zwischen Rotem Rathaus und Altem Stadthaus, befand sich einst der Molkenmarkt, der älteste Platz Berlins. Bislang erinnert nicht viel an ihn, doch das soll sich ändern. Am Molkenmarkt soll ein neues Stadtquartier mit bezahlbaren Wohnungen und kulturell und gewerblich genutzten Flächen entstehen – in einer möglichst kleinteiligen Bebauung.

Der passende Entwurf dafür sollte eigentlich im September vergangenen Jahres im Rahmen eines sogenannten Werkstattverfahrens gefunden werden. Doch dazu kam es nicht, obwohl lange Zeit alles danach aussah. Zwei Planerteams hatten sich als Sieger in einem städtebaulichen freiraumplanerischen Wettbewerb für das Werkstattverfahren qualifiziert: ein Team um die Architekten Silvia Malcovati und Bernd Albers (Berlin), deren Entwurf sich stark an der historischen Bebauung orientierte, und ein Team um das Büro OS Arkitekter (Kopenhagen) mit der Czyborra Klingbeil Architekturwerkstatt (Berlin), deren Konzept eine eher moderne Handschrift trug.

Bislang prägt der Durchgangsverkehr das Quartier am Molkenmarkt in Mitte. Sabine Gudath Hinter Absperrgittern suchen Archäologen in dem Gebiet unweit des Roten Rathauses nach Spuren der früheren Bebauung. Saizew Die Grabungstechnikerin Susan Döbel vermisst die Ausgrabungsstätte am Molkenmarkt. Britta Pedersen/dpa Reste der historischen Bebauung, die von den Archäologen freigelegt wurden. Britta Pedersen/dpa Die Archäologin Anna Schimmitat bei den Ausgrabungen des alten Elektrizitätswerks. Britta Pedersen/dpa Am Molkenmarkt wurden Stämme eines Bohlenweges gefunden. Sie werden in einem langwierigen Prozess in einem Bad konserviert. Gerd Engelsmann Ein Stadtquartier mit moderner Architektur und viel Grün: das schlug das Büro OS Arkitekter (Kopenhagen) mit der Czyborra Klingbeil Architekturwerkstatt (Berlin) vor. Os Arkiteker/Czyborra Klingbeil Architekturwerkstatt Die Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt bei der Präsentation der Entwürfe zum Molkenmarkt am 14. September 2022. Sabine Gudath So war es früher: Zu DDR-Zeiten fuhren Ikarus-Busse an der Kreuzung Grunerstraße und Spandauer Straße am Molkenmarkt entlang. H. Blunck/Imago 1 / 9

Laut der Ausschreibung sollte eine Jury am Ende des Werkstattverfahrens „über die Empfehlung eines der beiden Entwürfe als Grundlage einer Charta für die Entwicklung am Molkenmarkt“ beraten. Es sollte also ein Sieger gekürt werden. Tatsächlich beließ es die Jury am Ende jedoch dabei, lediglich Empfehlungen zum weiteren Verfahren abzugeben. Doch wie kam es dazu?

Recherchen der Berliner Zeitung im Zuge einer Akteneinsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz legen den Schluss nahe, dass der Ausgang des Verfahrens auf einen überraschenden Eingriff der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zurückzuführen ist. Zunächst liefen die Vorbereitungen lange Zeit darauf hinaus, einen der beiden Entwürfe als Grundlage für die weitere Planung auszuwählen. Doch kurz vor dem Abschlusskolloquium des Preisgerichts am 13. September 2022 ließ die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung alle Hinweise auf eine Entscheidung und einen Gewinner aus den maßgeblichen Dokumenten entfernen.

Die Aktion ist einer internen E-Mail eines Mitarbeiters der Stadtentwicklungsverwaltung zu entnehmen, die am Freitag, dem 9. September 2022, um 12.27 Uhr verschickt wurde. In der E-Mail heißt es: „Liebes Projektteam Molkenmarkt, wie in unserer Besprechung heute Morgen besprochen, sende ich Ihnen die überarbeiteten Dokumente für das Abschlusskolloquium und die Pressekonferenz. Alle Hinweise auf ‚Entscheidungen‘ und ‚Gewinner‘ wurden entfernt und durchgehend in ‚Empfehlungen‘ geändert. Der Übersichtlichkeit halber ist alles in einem Dokument zusammengefasst und mit Trennblättern versehen, welche die Änderungen aufführen und die Zielgruppe benennen.“ Das Schreiben ist an sechs Personen aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gerichtet, darunter Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt und Manfred Kühne, Leiter der Abteilung II für Städtebau und Projekte. Die E-Mail liegt der Berliner Zeitung vor.

Bäume und begrünte Fassaden: der Entwurf des Teams OS Arkitekter und Czyborra Klingbeil Architekturwerkstatt zur Neugestaltung des Molkenmarkts. OS Arkitekter/Czyborra Klingbeil Architekturwerkstatt

Gründe für den ungewöhnlichen Eingriff gehen aus den Unterlagen nicht hervor. In den Akten gibt es allerdings Hinweise darauf, dass es einen Konflikt um die gewünschte kleinteilige Bebauung gegeben haben könnte. Der Grund: Die Kleinteiligkeit führt zu einer hohen Zahl an Erschließungskernen wie Treppenhäusern, was tendenziell höhere Baukosten und damit höhere Mietpreise nach sich zieht. In Zeiten, in denen die Baukosten sowieso schon explodieren, ein gravierendes Problem. Vor allem, wenn ein Großteil der Wohnungen preiswert vermietet werden soll. Wird hingegen die Kleinteiligkeit aufgegeben, lassen sich vielleicht Kosten sparen, doch führt dies zu größeren Wohngebäuden, die an dieser Stelle städtebaulich nicht gewollt sind. Ein schwer zu lösendes Dilemma.

Zwei Tage vor der internen E-Mail, die den Eingriff in das Verfahren dokumentiert, setzt sich ein Mitarbeiter aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in einem Vermerk mit der Frage auseinander, wie das Werkstattverfahren beendet werden kann. „Aufgrund der frühzeitigen Ankündigung der Verfahrensschritte sowie aufgrund der Reaktionen der Presse und der Bürgerinnen und Bürger“ rechne sein Referat „stark damit, dass eine Aussage zu einem Ergebnis bzw. eine Information über den Ausgang der Diskussion zum Abschluss des Werkstattverfahrens erwartet“ werde, notiert er. „Diese Aussage/Empfehlung der Jury könnte sein, dass entweder ein bestimmtes Konzept oder beide Konzepte (‚Best of‘) sehr gute Ansätze zur weiteren Qualifizierung geliefert haben und die Erkenntnisse des Werkstattverfahrens zur Grundlage der weiteren Bearbeitung in der Charta gemacht werden“, schreibt er.

Schließlich hält der Mitarbeiter fest: „Die Entscheidung hierzu obliegt jedoch der Sach- und Fachjury.“ Er macht damit klar, dass der Ausgang des Verfahrens seiner Ansicht nach nicht in der Hand der Senatsbaudirektorin oder anderer Personen aus der Leitungsebene der Senatsverwaltung liegt, sondern allein in der Verantwortung des Preisgerichts. Ob der Vermerk von den Vorgesetzten freigegeben und mitgezeichnet wird, bleibt unklar. Möglicherweise kommt es nicht mehr dazu.

Als das Preisgericht am 13. September 2022 zum Abschlusskolloquium zusammentritt, begrüßt Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt um 9.10 Uhr alle Anwesenden und die per Videokonferenz zugeschalteten Sachverständigen und Gäste, wie es im Protokoll zu der Veranstaltung heißt. Kurz danach erläutert die Senatsbaudirektorin, „dass es die heutige Aufgabe der Jury ist, am Ende der Veranstaltung schriftliche Empfehlungen zu den Arbeiten und zur weiteren Planung zu geben“. Noch bevor das Preisgericht seine Beratungen aufnehmen kann, ist damit klar, dass keiner der beiden Entwürfe oder beide als Grundlage für die weitere Planung ausgewählt werden sollen.

Die Planerteams, denen in einer Einladungsmail vom 18. August 2022 noch eine „Entscheidung der Jury“ und die Teilnahme des „Siegerteams“ bei der für den 14. September angesetzten Pressekonferenz angekündigt worden waren, erfahren erst am Abend von der Änderung. „Um 19:20 Uhr werden die Planungsteams wieder in den Saal gebeten“, hält das Protokoll fest. „Es wird dargelegt, dass nicht ein Team/Entwurf/Konzept zur Grundlage der weiteren Planung gemacht werden soll“, heißt es. „Vielmehr haben beide Teams sehr gute Hinweise zur weiteren Ausarbeitung der Planung gegeben, welche nun in Form der Empfehlungen in die weitere Planung einfließen.“

Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt erklärt in der Pressekonferenz am Tag danach, dass es in dem Verfahren nicht vorgesehen gewesen sei, einen Entwurf auszuwählen oder gar einen Sieger zu küren. In einem Interview mit der Berliner Zeitung verweist sie auf eine Passage in der Auslobung, nach der das Preisgericht zum Ende des Werkstattverfahrens „Empfehlungen für die weitere Bearbeitung der Planungsaufgabe“ geben solle. Eine weitere Beauftragung ergebe sich daraus nicht. „Es steht außer Zweifel, dass wir die Regularien dieses Wettbewerbs eingehalten haben“, sagt Kahlfeldt.

In der 119-seitigen Auslobung wird dagegen an mehreren Stellen betont, dass am Ende ein umsetzbares Konzept ausgewählt werden soll. „Als Ergebnis des aufwendigen Qualifizierungsverfahrens soll ein konsensualer Entwurf stehen, der die genannten Herausforderungen löst und von allen Beteiligten mitgetragen wird und umgesetzt werden soll“, heißt es auf Seite 7. Und auf Seite 9 findet sich die Aussage: „Zum Abschluss des Werkstattverfahrens tritt das Preisgericht erneut zusammen und berät über die Empfehlung eines der beiden Entwürfe als Grundlage einer Charta für die Entwicklung am Molkenmarkt.“ Die Passage, auf die sich Kahlfeldt stützt, findet sich auf Seite 114. Dabei stellt die Ausschreibung sogar jenem Team, dessen Entwurf vom Preisgericht ausgewählt werden sollte, eine Anschlussbeschäftigung in Aussicht: „Das ausgewählte Planungsteam und das Preisgericht sind eingeladen, sich bei der Formulierung einer ‚Charta‘ für die weitere Entwicklung des Quartiers um den Molkenmarkt zu beteiligen“, heißt es unter dem Punkt „Werkstattaufgabe, geforderte Leistungen“.

Die abrupte Kehrtwende mitten im Verfahren führt dazu, dass es über die neue Zielstellung noch einige Zeit Verwirrung gibt. So ist auf der Internetseite zum Molkenmarkt in der Einladung zum Bürgerabend am 12. September 2022, auf dem die Planerteams ihre Entwürfe den Berlinern präsentieren sollen, noch lange zu lesen: „Ziel ist es, einen Siegerentwurf für das Molkenmarkt Quartier zu bestimmen.“ Am 11. September, einem Sonntag, weist die Senatsbaudirektorin ihre Mitarbeiter darauf hin. „Sehr geehrte Kollegen, ob ich Sie bitten dürfte, der Vollständigkeit halber, auch die Webseite zum Molkenmarkt gemäß unseren Festlegungen zu ändern?“, schreibt Kahlfeldt. „Warum werden nicht gleich konsequent alle Formate schlüssig aufeinander abgestimmt?“, fragt sie und gibt den Mitarbeitern auf: „Bitte spätestens morgen früh bis 10:00 Uhr ändern (lassen).“

Am Montag, dem 12. September, also dem darauffolgenden Tag, veranlasst ein Mitarbeiter der Senatsverwaltung die Änderung der Website durch die dafür zuständige Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK). Er schreibt: „Liebes DSK-Team, nach hausinternen Abstimmungen soll auf die Bezeichnung Sieger in allen Texten verzichtet werden. Aus diesem Grund muss leider kurzfristig und dringend der Eintrag zum heutigen Bürgerabend (…) angepasst werden.“ Er bitte darum, den Satz zu löschen, in dem es heißt, dass ein Siegerentwurf bestimmt werden soll, schreibt der Mitarbeiter. Stattdessen solle der folgende Satz eingefügt werden: „Ziel ist es, zu den Entwürfen der beiden Planungsteams, welche sich gemäß der Auslobung in einem vorgeschalteten offenen Wettbewerb 2021 als erste Preisträger für dieses Verfahren qualifiziert haben, Empfehlungen für die folgenden Planungsprozesse zu formulieren.“ Es sind teure Empfehlungen, die Berlin auf diese Weise erhält. Das Werkstattverfahren mit der vorgeschalteten Sondierungsphase und dem städtebaulichen freiraumplanerischen Wettbewerb kostet 779.000 Euro.

Blick auf die Grunerstraße am Molkenmarkt. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hält das Vorgehen im Werkstattverfahren für unproblematisch. „Manches Wording“ sei „vielleicht nicht glücklich“ gewesen, räumt Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) bei der Vorstellung des behördlich erarbeiteten Rahmenplans für den Molkenmarkt in der Senatspressekonferenz vor kurzem ein. Aber: „Dieser Wettbewerb ist so abgelaufen, wie er beschrieben worden war“, beteuert er.

Auf Fragen der Berliner Zeitung, unter anderem dazu, was denn in der Besprechung des Projektteams Molkenmarkt am Morgen des 9. September 2022 festgelegt und warum ein Mitarbeiter beauftragt wurde, alle Dokumente für das Abschlusskolloquium und die Pressekonferenz zu ändern, verweist die Senatsverwaltung auf mehrere ihrer Antworten auf parlamentarische Anfragen. Dem sei nichts hinzuzufügen. Zentrale Aussage in den Antworten: „Das Verfahren wurde auf Basis der verbindlichen Vorgaben in der Auslobung zu Ende geführt.“ Dies widerspricht jedoch der Aktenlage, nach der ursprünglich die Auswahl eines Konzepts als Grundlage für die weitere Planung vorgesehen war.

Wenn es nach der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gegangen wäre, hätte die Öffentlichkeit von dem Eingriff nichts erfahren. Mehrere Seiten, darunter die entscheidende E-Mail, wurden der Berliner Zeitung bei der Akteneinsicht nur mit geschwärztem Text zur Verfügung gestellt. Die Behörde berief sich dabei auf eine Vorschrift, die „den eigentlichen Vorgang der behördlichen Entscheidungsfindung, wie die Besprechung, Beratschlagung und Abwägung“, schütze. Der Inhalt der Aktenteile gebe „diesen Willensbildungsprozess, also Überlegungen und Entscheidungsprozesse innerhalb der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen im Hinblick auf den Abschluss des Werkstattverfahrens zum Molkenmarkt wieder“, heißt es im Bescheid. Der behördliche Willensbildungsprozess sei „auch nach Abschluss des jeweiligen Entscheidungsprozesses geschützt“. Denn „auch die nachträgliche Offenlegung behördlicher Willensbildungsprozesse ist geeignet, die künftige Entscheidungs- und Willensbildung von Behörden zu beeinflussen“.



