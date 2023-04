Anbaden im Wannsee bei 8,4 Grad: Was der Kältestress mit dem Körper macht

Hundert Leute stehen Karfreitag punkt 10 Uhr am Tor zum Strandbad Wannsee. Wie seit 50 Jahren wird Ostern angebadet, die Frau am Einlass trägt Hasenohren. Wenige Minuten später tönt aus dem Lautsprecher die Begrüßung zur Saisoneröffnung und die Information: Wassertemperatur 8,4 Grad, bitte nicht rausschwimmen. Da sind die ersten Männer und Frauen schon drin. Manche tragen Pudelmützen, manche Neoprenschuhe. Manche machen ein paar Schwimmzüge, manche tauchen nur kurz ein und paddeln ein bisschen.

Beim Rausgehen lächeln wir Kaltbaderinnen und Kaltbader einander wissend zu: Wir sind die Harten. Draußen wartet die warm angezogene Hauptstadtpresse und fragt: Wie war’s? Was soll man sagen: Erst war’s kalt, dann spürt man gar nichts. Das große Erlebnis kommt, wenn man wieder draußen ist und die Wirkung einsetzt: eine Wohlfühlwelle, Euphorie. Der Körper kribbelt – vielleicht ist es so, wenn man in Champagner badet.

Was passiert da? „In so kaltem Wasser erfährt der Körper einen erheblichen Stressreiz“, sagt Dr. Maximilian Grummt vom Sportmedizinischen Institut der Charité und der Humboldt-Universität: „Die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet, Herz- und Atemfrequenz steigen. Die peripheren Gefäße verengen sich. Das ist die angemessene Reaktion des Körpers, um unter anderem die Wärme im Körperinneren zu halten.“ Er mahnt auch zur Vorsicht: „Alles unter zehn Grad ist nicht ohne.“ Kältereiz und Stress führen zu Blutdruckschwankungen, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten sich besser zurückhalten und vor einer solchen Aktion mit ihrem Arzt reden.

Drei mobile Saunahäuschen stehen für die Anbadetage über Ostern kostenlos zur Verfügung. Gerd Engelsmann

Viele Kaltbader vom Wannsee kommen jedes Jahr – wie die 62 Jahre alte Berlinerin Viola Nanke. Sie sagt: „Jedes Mal fühle ich mich wie neugeboren, wenn ich aus dem Wasser komme.“ Erkältungen kenne sie gar nicht mehr, seit sie regelmäßig im kalten Wasser bade, immer wenn sie an einem See vorbeikomme, springe sie hinein. Ihr Kälterekord: zwei Grad Wassertemperatur.

Robert L., 38, hat sogar Erfahrung mit null Grad Wassertemperatur, auch er kommt seit Jahren immer Karfreitag an den Wannsee, aber für ihn ist das keine Saisoneröffnung, weil er keine Winterpause macht. Krumme Lanke oder Schlachtensee sind ja ganzjährig geöffnet. Er ist überzeugt: „Kaltbaden trainiert die Abwehrkräfte.“

Maximilian Grummt schränkt da etwas ein: „Studien bestätigen zwar, dass Kaltwasserbaden zu subjektiver Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden führt, aber objektiv belegt ist das noch unzureichend.“ Auch um eine Stärkung des Immunsystems objektiv zu belegen, müssten ausgiebigere Studien gemacht werden. Im Leistungssport nutzt man nach Wettkämpfen das Kaltwasserbaden – das Eintauchen der Athleten in die sogenannte Eistonne fördert die Regeneration.

Für die Glücksmomente nach dem Bad rät Grummt: „Es besteht noch immer Unterkühlungsgefahr, denn man verliert draußen weiter an Körpertemperatur, weil der Blutfluss nun die Kälte von der ausgekühlten Peripherie des Körpers ins Körperinnere transportiert.“ Also: sofort raus aus den nassen Badesachen, warm anziehen, auch Mütze, dicke Socken, Handschuhe – das volle Winterprogramm.

Das klappt – und aus dem Nachbarstrandkorb wird eine Tasse heißer Kaffee gereicht. Die Spenderin hat sich noch nicht ins Wasser gewagt, aber vielleicht nächstes Mal? Dr. Grummt hätte einen Tipp: „Man kann das trainieren mit kalten Duschen oder Wechselbädern – wer also nächstes Jahr im Wannsee dabei sein will …“

Eingang zum Strandbad Wannsee, über Ostern gilt: Eintritt frei. Zudem gibt es eine Ausstellung zum Thema historische Bademoden. Gerd Engelsmann

Matthias Oloew, Unternehmenssprecher der Berliner Bäderbetriebe, weiß von keinem einzigen Notfall in all den Jahren der Anbadetradition: „Die Leute kennen sich aus“, sagt er, die meisten seien Stammgäste. Er kann auch keinen auffälligen Zuwachs erkennen. Gestaunt hat er allerdings über die Schwimmenthusiasten im Kreuzberger Prinzenbad. Wegen der Gaseinsparung blieb das Becken unbeheizt, und doch kamen bis November täglich ungefähr 300 Menschen, um bei zwölf Grad Wassertemperatur zu schwimmen.

Das Strandbad Wannsee hat über die Ostertage von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Vielleicht motiviert, was Viola Nanke sagt: „Man freut sich jedes Mal, wenn man es geschafft hat.“