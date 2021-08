Berlin - Als Alexander Ljung, Eric Quidenus-Wahlforss und Christian Springub im Frühling vorigen Jahres auf einem Hinterhof in Mitte in der zweiten Etage des Co-Working-Space „Maschinenraum“ ein paar Schreibtische und Konferenzräume belegten, wusste lange Zeit kaum jemand, was die neuen Mieter eigentlich vorhaben. Wieder irgendwas mit Musik und Internet? Ljung und Wahlforss, so viel war bekannt, hatten Soundcloud gegründet, der dritte den Website-Baukasten Jimbo. Es blieb ein Rätsel, bis das neue Unternehmen im vergangenen Herbst das Ergebnis einer ersten Finanzierungsrunde bekannt gab. 15 Millionen Euro hatten die drei bei Investoren eingesammelt, um mit ihrer Firma Dance ein eigenes E-Bike kreieren zu können, das nicht verkauft, sondern ausschließlich per monatlich kündbarem Abo zu bekommen sein sollte. Jetzt sind sie startklar.

„Es geht los“, sagt Alexander Ljung, den wir am Eingang zum „Maschinenraum“ treffen. Ljung ist in Eile. Er trägt einen Skatehelm und kommt gerade auf einem schwarzen Elektro-Fahrrad ins Büro. Er entschuldigt sich für das „alte Bike“. Es sei noch eines der Räder, die sie in den vergangenen Monaten für Tests mit potenziellen Kunden genutzt hätten. Das neue Rad ist mattgrün lackiert. Es sieht leicht und schnell aus, eher nach Rock’n’Roll als nach Dance. Es hat Scheibenbremsen, Carbonriemen statt Kette, einen abnehmbaren Akku und einen Heckmotor, der 25 Kilometer pro Stunde möglich macht, ohne das Deo an seine Leistungsgrenze zu bringen. Es wurde bei Dance designt und konstruiert wie die Software, die dem Abonnenten aufs Handy gespielt wird. Gebaut wird das E-Bike in Taiwan.