Blattläuse lösen in Prenzlauer Berg mehrere Feuerwehreinsätze aus

Mehrmals mussten die Retter in Berlin ausrücken, weil Menschen gestürzt waren. Auch in Neukölln stürzten Zweiradfahrer.

Blattläuse haben in Berlin mehrere Unfälle verursacht und Feuerwehreinsätze ausgelöst. Gegen 7.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer verletzten Person in die Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg alarmiert. Dort war ein Fahrradfahrer gestürzt.

Um 7.55 Uhr wurden weitere Feuerwehrkräfte in die Schönhauser Allee nachalarmiert. Dort war ein weiterer Mensch bei einem Sturz verletzt worden.

Die Polizei sperrte die Straße. Wegen der rutschigen Fahrbahn wurde nach Angaben von Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein Bindemittel ausgebracht, um die Fahrbahn abzustumpfen. Dieses Pulver wird im Allgemeinen verwendet, wenn nach Verkehrsunfällen Betriebsstoffe aus Fahrzeugen gelaufen sind.

Im Feuerwehrprotokoll von 8.44 Uhr ist vermerkt, was die Ursache für die rutschige Fahrbahn war: „Lindengrün“, heißt es darin. Auch in anderen Bezirken stürzten etliche Zweiradfahrer. Ein Video auf Instagram hält das Geschehen in einer Straße in Neukölln fest.

Berlin wird derzeit von einer riesigen Blattlaus-Plage heimgesucht. Grund ist laut Experten der milde Winter. Die Blätter sitzen voll damit. Die Läuse saugen den Pflanzensaft – besonders gern bei Linden – und scheiden ihn als sogenannten Honigtau wieder aus. Wegen der anhaltenden Trockenheit wurde die klebrige Schicht der Läuseausscheidungen auf Straßen und Wegen immer dicker.

Polizei Berlin gibt Entwarnung: „Der Regen hat das Blattlaus-Pipi weggespült“

In Verbindung mit Wasser wird der aus Zuckersaft bestehende Kleber rutschig wie Schmierseife. Das Ergebnis war nach dem plötzlich einsetzenden Regen am Freitagmorgen unter anderem in der Schönhauser Allee und in Neukölln zu besichtigen. Feuerwehrsprecher Kirstein hat langjährige Erfahrung. Aber an Unfälle durch Läuse-Ausscheidungen könne er sich nicht erinnern, sagt er.

Die Polizei setzte am Vormittag einen Servicetweet ab, in dem es hieß: „Aufgrund des aktuellen Wetters erreichen uns Ihre Mitteilungen über stadtweit glatte Straßen, Rad- und Gehwege. Es kam diesbezüglich auch schon vermehrt zu Unfällen. Bitte fahren oder laufen Sie vorsichtig.“



Inzwischen hat die Polizei Entwarnung gegeben. Ein Sprecher: „Der Regen hat das Blattlaus-Pipi weggespült.“