Reif für die Insel: Neue Verbindung von Berlin nach Bornholm startet

Mit Zug und Schiff von Berlin nach Bornholm und Schweden: Das ist wieder möglich, und zwar öfter als bisher. Am kommenden Wochenende nimmt wieder ein Shuttlezug zwischen Bergen auf Rügen und dem Fährhafen Sassnitz den Betrieb auf. Das teilte das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern der Berliner Zeitung mit. Die neue Linie RE27, die sonnabends und jetzt auch sonntags befahren wird, ist das entscheidende Element in einer Umsteigeverbindung, die bequeme Reisen auf die dänische Ostseeinsel und nach Südschweden ermöglicht. Davon profitieren auch Besitzer des Deutschlandtickets.

Mit der Buslinie 22 der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen ist der Fährhafen in Mukran das ganze Jahr über täglich erreichbar, tagsüber im Stundentakt. Nun ergänzt die Regionalexpresslinie RE27, die in dieser Saison vom 20. Mai bis 21. Oktober verkehrt, wieder das Angebot. Das spart nicht nur Reisenden, die aus Berlin und Brandenburg nach Bornholm möchten, Zeit. Auch aus Rostock und Hamburg entstehen gute Verbindungen.

Auf Bornholm kann man Fahrräder mieten, und es gibt ein gutes Busnetz, so der Verkehrsclub Deutschland (VCD). Tipp: Für die ersten Fahrten auf der Ostseeinsel sollte man sich spätestens auf der Fähre dänisches Kleingeld besorgen.

Die Züge verkehren an allen Sonnabenden. Anders als im vergangenen Jahr, als das Saisonangebot seine Premiere erlebte, werden sie nun auch sonntags fahren – bis zum 30. September, wie Gunnar Bauer, Sprecher von Infrastrukturminister Reinhard Meyer (SPD), der Berliner Zeitung mitteilte. Der Fahrplan ist auf einen Teil der Fähren von und nach Bornholm und Südschweden abgestimmt. Reisende müssen ein Fährticket haben.

Los geht es in Bergen auf Rügen laut Fahrplan um 10.37 und 13.37 Uhr. Im Bahnhof Sassnitz Fährhafen soll die Fahrt um 11.46 und 14.56 Uhr beginnen. Die Fahrt ohne Zwischenhalt soll 18 Minuten dauern, geht aus dem Fahrplan hervor.

Die neue RE27 ist eine der kürzesten Regionalexpresslinien Deutschlands

Bestellt wurde der Verkehr auch in diesem Jahr wieder bei der Hanseatischen Eisenbahn, die bislang kleine Dieseltriebwagen der Baureihe 672 auf der Verbindung einsetzte. Im vergangenen Jahr zahlte das Land dem brandenburgischen Zugbetreiber für 21 Betriebstage rund 40.000 Euro. In diesem Jahr dürften die Aufwendungen wegen der zusätzlichen Betriebstage höher sein. Mit nur 18 Kilometern Länge ist die RE27 eine der kürzesten Regionalexpresslinien Deutschlands.

So war es im vergangenen Jahr: Im Bahnhof Bergen (Rügen) steht ein Dieseltriebwagen der Hanseatischen Eisenbahn nach Sassnitz Fährhafen bereit. In diesem Jahr wird der RE27 auch sonntags verkehren. Privat

Alle Fahrten der Linie RE27 haben Anschluss von und nach Berlin. Wer um 6.33 Uhr am Berliner Hauptbahnhof losfährt, kann um 15.10 Uhr in Bornholm sein. Dafür ist außer in Bergen ein Umstieg in Stralsund erforderlich. Dafür gilt in den Zügen das Deutschlandticket. Beides trifft auch auf die Verbindung zu, die um 10 Uhr auf der Insel Bornholm beginnt und laut Fahrplan um 19.27 Uhr schließlich in Berlin endet.

Wer zusätzliches Umsteigen vermeiden und einen Sitzplatz reservieren möchte, sollte die direkten ICE-Züge zwischen Berlin und Bergen in seine Planung einbeziehen. In diesem Fall beginnt die Reise um 9.16 oder 9.42 Uhr am Berliner Hauptbahnhof. Um 18.15 Uhr würde Rønne, die größte Stadt Bornholms, erreicht. In der Gegenrichtung beginnt die Reise um 8 Uhr auf der Insel mit einer Ankunft um 16.14 Uhr in Berlin.

Der Ministeriumssprecher gab einen weiteren Reisetipp. „Am Nachmittag wird außer der Bornholmfähre auch die Fähre von und nach Trelleborg in Schweden erreicht“, sagte Bauer. Mit dem Skåne-Jet sind Berliner, die um 9.16 oder 9.42 Uhr abreisen, um 17.25 Uhr in Schweden. Umgekehrt geht es um 11.10 Uhr in Trelleborg los, mit Ankunft in Berlin um 19.27 Uhr. Zwischen Trelleborg und Malmö verkehren häufig Busse.

Verkehrsclub fordert mehr Werbung für das neue Zugangebot

In allen Fällen gilt aber: Bauarbeiten in Deutschland können die Fahrpläne beeinflussen. Es empfiehlt sich, www.bahn.de zu konsultieren.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hatte die neue Linie RE27 im vergangenen Jahr begrüßt. Der Verband mahnte aber, für die neue Verbindung zum Sassnitzer Fährhafen offensiv zu werben, damit sie langfristig ein Erfolg wird und das Land sie weiterhin bestellt. Seit 2019 waren keine regulären Reisezüge mehr nach Mukran gefahren.