DDR-Museum versteigert: Auktionator Michael Lehrberger brachte es unter den Hammer

Der Hammer fällt bei Michael Lehrberger alle paar Sekunden. Zack, zack, bäm, bäm. Der 59-Jährige ist die Hauptfigur bei den Versteigerungen des Berliner Auktionshauses Historia. Das führt alle zehn Wochen große Versteigerungen durch, die auch online verfolgt werden können – und dieses Mal stand etwas ganz Besonderes im Katalog: ein ganzes DDR-Museum. Sowohl das Haus in Döberitz in Westbrandenburg sowie 40.000 Einzelstücke vom Spielzeugauto über Polizeiuniformen bis zur Modelleisenbahn. Lehrberger erzielte 240.000 Euro – Immobilie inklusive.

Diese Versteigerungen sind Akkordarbeit. Zwei Wandlampen, Startpreis: 80 Euro, innerhalb von 11,69 Sekunden hat Lehrberger die Bieter auf 140 Euro getrieben, dann fällt der Hammer. Wenn nötig, kommt er ins Erzählen, schmeichelt, wirbt, fachsimpelt, ist frech. „Ich verkaufe nicht nur ein Gemälde, auch die Geschichte dazu.“

Während des Biologiestudiums in München jobbte er in einem Auktionshaus, war begeistert und blieb. „In den 30 Jahren habe ich mich an keinem Arbeitstag gelangweilt.“ Er wohnt inzwischen in der Schweiz, der Liebe wegen. Für die Auktionen kommt er dann nach Berlin und schwingt unablässig den Hammer. Derzeit rackert er wieder eine Woche durch, jeden Tag zwölf Stunden. Oder mehr. Sein längster Auktionstag dauerte 16,5 Stunden, er versteigerte den Nachlass von Pierre Brice. „Meine emotionalste Auktion.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

DDR-Museum: Besucher gehen durch die Fahrzeugausstellung, die Barkas und Trabanten zeigt. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Immer wieder gibt es auch Überraschungen, so wie zu Jahresbeginn. Da stand eine Ikone für 400 Euro im Katalog. „Innerhalb kürzester Zeit waren wir bei 105.000 Euro“, sagt er.



Das DDR-Museum ist nun weg. Am Montag steht Kunst aus Asien an. Lehrberger wird in Hochform sein, denn die sammelt er selbst. Er besitzt 270 Stücke, vom Buddha bis zur Löwenfigur.