Verlassen wirkt der kleine Park an der Straße Haag im brandenburgischen Luckenwalde. Die Bänke sind an diesem Montag verwaist, der Nieselregen hat aufgehört. Ein paar Enten watscheln laut schnatternd am Ufer des Teichs entlang. Es ist eine von der Hauptstraße gut einsehbare Parkanlage ohne große Büsche. An einem Laternenpfahl hängt ein DIN-A4-großer, eingeschweißter Zettel. Er zeigt einige Fotos einer jungen Frau. „Vermisst“ steht in roten Lettern darauf. Darunter ein langer Text zu der Frau auf den Fotos. Eine ältere Dame mit Hund bleibt stehen, schaut auf den Aushang und sagt verwundert: „Dass das Mädchen so einfach verschwindet, und es nach so langer Zeit noch immer gar keine Spur von ihr gibt.“

„Das Mädchen“, von dem die Frau redet, ist Milina K. Sie ist 22 Jahre alt und seit 123 Tagen verschwunden, spurlos. Die Fahnder, die anfangs nicht ermittelten, weil Milina K. volljährig ist, gehen mittlerweile vom Schlimmsten aus – von einem Verbrechen. Auch deswegen, so heißt es, gibt es keine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei zu dem Fall, kein offizielles Foto, mit der die Beamten nach der 1,65 Meter großen Frau suchen.

Die Suchmeldungen im Park und in dessen Nähe haben Freunde von Milina K. aufgehängt. Gegenüber vom Park nahe eines Hotels ist ein Aufruf angebracht und hinter der Stadtverwaltung, die unweit des Nutheparks ihren Sitz hat. Auch auf der Bank im Park, auf der die junge Frau vermutlich gesessen hatte, brachten sie einen Zettel an. „Wo ist Milina?“ war darauf zu lesen. Die Grünanlage ist der Ort, an dem Milina K. letztmalig gesehen wurde. Vor mehr als 17 Wochen.

In ihrer zwei Kilometer entfernten Wohnung kam Milina K. nie an

Im Nuthepark hatte sich die junge Frau, die eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolvierte, am Abend des 24. September des vergangenen Jahres mit zwei Freunden verabredet, offenbar, um ein wenig zu feiern. In der Nacht regnete es nicht, und es war nicht sehr kalt, die Temperaturen lagen im zweistelligen Bereich. Milina K. trug eine hüftlange weiße Winterjacke und eine schwarze Hose aus Leder. Sie hatte eine schwarze Handtasche dabei.

Zwischen ein und zwei Uhr in jener Nacht zum Sonnabend soll sich die 22-Jährige von ihren Freunden verabschiedet haben. Sie wollte offenbar zu ihrem in der Nähe angeschlossenen Fahrrad, mit dem sie nach Hause radeln wollte. Rund zwei Kilometer sind es bis zu ihrer Wohnung, in der sie allein lebt. Doch dort kam Milina K. nie an. Als ihr Vater sie am nächsten und übernächsten Tag auf ihrem Handy nicht mehr erreichen konnte und Milina K. am Montag auch nicht mehr an ihrem Ausbildungsplatz erschien, ging er zur Polizei.

„Meine Tochter ist noch nie weggelaufen. Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass so etwas passiert“, sagte der Vater von Milina K. damals der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Er habe immer Kontakt zu seiner Tochter gehabt, entweder hätten sie telefoniert oder sich eine Nachricht geschrieben. Doch weil Milina K. volljährig ist und die Polizei offenbar keine Gefahr für Leib und Leben sah, gingen die Ermittlungen nur schleppend voran.

Erst zwei Wochen, nachdem die junge Frau verschwunden war, suchten Polizeitaucher den Teich im Nuthepark ab – erfolglos. Auch in der kleinen Grünanlage, in der sich Milina K. in der Nacht ihres Verschwindens aufgehalten hatte, wurden keinerlei Spuren der Vermissten gefunden. Der Einsatz von Spürhunden in der Nähe des Nutheparks ging ebenfalls ergebnislos zu Ende. Zu dieser Zeit zeigte sich die Staatsanwaltschaft noch zuversichtlich, Milina K. lebend zu finden. Man befrage Zeugen aus dem Umfeld der Gesuchten, um Anhaltspunkte für ihren Aufenthaltsort zu finden, hieß es damals.

Es gibt keine Bewegungen auf dem Konto von Milina K.

Vom Optimismus der Fahnder ist wenig geblieben. Ermittlungen ergaben, dass die von Milina K. genutzten Kommunikationsmittel seit ihrem Verschwinden außer Betrieb waren. Es gab auch keine Bewegungen auf ihrem Konto. Die junge Frau, die als zuverlässig beschrieben wird, hat sich seit jener Nacht im Park weder bei ihrer Familie noch bei ihren Freunden gemeldet. Sie habe den Park weder zu Fuß noch mit einem Taxi oder öffentlichen Verkehrsmitteln verlassen, hieß es bei der Staatsanwaltschaft. Stieg sie in ein Auto? Hatte sie vielleicht noch eine Verabredung, wie in den sozialen Medien gemunkelt wird?

Eine Mordkommission arbeitet seit geraumer Zeit an dem Fall der vermissten Frau. „Wir ermitteln seit einiger Zeit wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts“, sagte Markus Nolte, der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Potsdam, vor wenigen Tagen der Berliner Zeitung. Es gebe Anhaltspunkte, dass die junge Frau getötet worden sei. Zu Details der Ermittlungen, die sich gegen unbekannt richten, wollte sich der Behördensprecher nicht äußern. Andererseits: Man schließe auch nicht aus, dass das alles doch noch gut ausgehen werde.