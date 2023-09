Alles wird teurer – das gilt auch für die Nahverkehrstickets in Berlin und Brandenburg. Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), der S-Bahn Berlin und der anderen Unternehmen in der Region müssen sich auf eine erneute Fahrpreiserhöhung einstellen.

Das hat Mobilitätssenatorin Manja Schreiner (CDU) der Berliner Zeitung bestätigt. Dem Vernehmen nach hat eine Berechnung ergeben, dass die Preise für Busse und Bahnen im Schnitt um 6,7 Prozent steigen müssten. Ende September wird der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) darüber beraten. Dann geht es auch um den Plan, das Tarifsystem zu vereinfachen. Einige Angebote könnten wegfallen.

Die jüngste „Fahrpreisanpassung“, wie Maßnahmen dieser Art im Marketingdeutsch gerne genannt werden, liegt in der Hauptstadt-Region nicht allzu lange zurück. Zum 1. April 2023 wurden die Fahrpreise des Nahverkehrs in Berlin und Brandenburg um durchschnittlich 5,62 Prozent angehoben – nach immerhin mehr als zwei Jahren Stabilität. Für 2024 zeichnet sich eine weitere Tariferhöhung ab, bestätigte der Senat.

„Die Preise von Einzelfahrscheinen, Tageskarten und anderen Fahrscheinen des Bartarifs sollen zum 1. Januar 2024 angehoben werden“, sagte Mobilitätssenatorin Schreiner der Berliner Zeitung. Sie begründete dies damit, dass die Bus- und Bahnbetreiber immer mehr Geld dafür ausgeben müssen, um ihr Angebot für die Fahrgäste aufrechtzuerhalten. „In der Tat haben wir auch im öffentlichen Verkehr die Situation, dass Personal- und Materialkosten steigen. Darauf müssen die Verkehrsunternehmen reagieren“, teilte die CDU-Politikerin mit.

Die Preissteigerungsrate orientiert sich an der Inflation

In Brandenburg wird dies bestätigt. „Grundsätzlich wird eine Tarifanpassung angestrebt“, sagte der Geschäftsführer eines Nahverkehrsunternehmens. Ob die Preiserhöhung wie in früheren Jahren zum 1. Januar erfolgt, sei „noch nicht ganz klar“. Möglich wäre auch ein späterer Zeitpunkt. „Letztendlich wird der Aufsichtsrat des VBB darüber entscheiden müssen“, betonte er. In diesem Gremium sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie alle 14 Landkreise und vier kreisfreie Städte vertreten.

Bereits absehbar ist, dass die Fahrpreise beim nächsten Mal stärker steigen würden. Die Berechnungen gehen davon aus, dass die Tarife um durchschnittlich 6,7 Prozent angehoben werden müssten, hieß es. Zur Erinnerung: Im Verkehrsverbund hat man sich 2014 auf ein Tarifentwicklungsverfahren geeinigt. Es sieht vor, die Fahrpreise jährlich anzupassen – orientiert an einem Index, der die Lebenshaltungs-, aber auch die Energie- und Stromkosten der Verkehrsunternehmen berücksichtigt. Der Berechnung wird ein Zeitraum von 60 Monaten zugrunde gelegt.

Hinter den Kulissen wird über ein weiteres Thema diskutiert. Die Einführung des Deutschlandtickets im Mai hat dazu geführt, dass teurere Zeitkarten kaum noch gekauft werden. Seitdem man im Abo für nur 49 Euro im Monat fast den gesamten Nah- und Regionalverkehr in Deutschland nutzen darf, ist der Absatz zurückgegangen. Das ist kein Wunder, denn auch im Abo sind Umweltkarten deutlich teurer als das Deutschlandticket – und sie gelten nur in dieser Region. Experten stellen die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, Tickets zu verkaufen, die mehr als 49 Euro im Monat kosten.

Berlins Verkehrssenatorin: „Unser Tarifsystem muss entschlackt werden“

„Es geht um eine Diskussion, die allerdings zunächst innerhalb des Verkehrsverbunds geführt werden muss“, sagte die Verkehrssenatorin. „Unser Tarifsystem muss entschlackt werden, wir brauchen nicht mehr so viele Tarifangebote und Fahrscheinarten wie bisher. Wenn wir das sehr große Angebot auf ein sinnvolles Maß reduzieren, werden alle profitieren: die Fahrgäste in Berlin und Brandenburg, aber natürlich auch die Verkehrsbetriebe“, so Manja Schreiner zur Berliner Zeitung.

Nach Informationen der Berliner Zeitung soll es fast alle Arten von Umweltkarten auch künftig geben. Viele Kunden seien bereit, mehr Geld auszugeben, wenn sie dafür andere Reisende abends und am Wochenende ohne Aufpreis mitnehmen dürfen, sagte ein Brancheninsider. Dagegen stünde die Jahreskarte mit Einmalzahlung auf der Kippe. Andere Zeitkarten könnten ebenfalls aus dem Angebot verschwinden. Genannt werden die 9-Uhr-Karte und die 10-Uhr-Karte. Geprüft werde auch, ob das VBB-Abo 65 plus wegfällt, hieß es. Das Seniorenticket kostet mit mindestens 53 Euro pro Monat mehr als das Deutschlandticket, doch es gilt nur in Berlin und Brandenburg. Andere Konditionen sind gleich: Beide Tickets gelten nur für eine Person, in Berlin und Brandenburg darf ein Hund kostenlos mitgenommen werden, Mitreisende dagegen fahren nicht gratis mit.

Diverse Unwägbarkeiten machen es allerdings schwierig, Entscheidungen zu treffen, sagte ein Vertreter der Nahverkehrsbranche. Ungewiss ist vor allem, wie das Deutschlandticket künftig finanziert wird. Weil die Länder befürchten, auf den Mehrkosten sitzen zu bleiben, bekam Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) von ihnen einen Brandbrief. Wissing revanchierte sich mit der Forderung, Sparpotenziale zu nutzen. So gebe es in vielen Regionen einen Flickenteppich von Verkehrsverbünden. „Die Frage ist: Sind die Bundesländer bereit und auch finanziell in der Lage, die Mindereinnahmen auszugleichen, und wie sollte der VBB-Tarif bei einem möglichen Wegfall des Deutschlandtickets aussehen“, sagte ein Gesprächspartner in Brandenburg.

Berliner Plan für 29-Euro-Ticket stößt in Brandenburg weiterhin auf Skepsis

Spannend dürfte es auch bei einem anderen Thema werden. Die Berliner SPD möchte eines ihrer zentralen Wahlkampfversprechen endlich verwirklichen: Das Ende April abgeschaffte 29-Euro-Monatsticket für Berlin soll wieder eingeführt werden – diesmal als dauerhaftes Angebot. Offiziell gibt man sich im Senat sehr einsilbig. Doch in Brandenburg hat man den Wunsch vernommen. „Berlin möchte dieses Thema wohl auf der nächsten Aufsichtsratssitzung des VBB behandeln“, hieß es dort.

Im Nachbar-Bundesland zeigt man sich weiterhin skeptisch. „Das 29-Euro-Ticket wird aus Brandenburger Sicht immer noch als problematisch gesehen. Es stört den Verbundgedanken“, ist dort zu hören. Ein Sonderangebot für Berlin würde den Verkehrsbetrieben im Umland Fahrgäste und damit Einnahmen wegnehmen, lautet ein Argument. Befürchtet wird, dass Pendler aus dem Speckgürtel ihr Abo in Brandenburg kündigen – und andere Brandenburger ebenfalls ein verbilligtes Angebot fordern.

Hamburger Schüler fahren für nur 19 Euro im Monat in ganz Deutschland

Beobachter fragen sich, ob ein 29-Euro-Monatsticket für Berlin überhaupt noch genug Käufer finden würde. Wenn das Deutschlandticket bliebe, würde es auch das Deutschlandticket Job weiter geben. Bei diesem Firmenticket gibt der Arbeitgeber Geld dazu, mit der Folge, dass Beschäftigte maximal 34,30 Euro pro Monat zahlen müssen – nicht für Berlin, sondern für ganz Deutschland. Mehr Leistung für nur etwas mehr Geld.

In anderen Städten gehen die Verantwortlichen einen anderen Weg. Anstatt lokale Sondertarife zu finanzieren, wird dort bestimmten Kundengruppen das Deutschlandticket zu ermäßigten Preisen verkauft – das auch für sie nicht nur im Stadtgebiet, sondern bundesweit gilt. So können in Hamburg Schüler und Bezieher von Transferleistungen für 19 Euro im Monat fast den gesamten Nah- und Regionalverkehr nutzen. Auszubildende bekommen das Deutschlandticket für 29 Euro im Monat.

„Das 29-Euro-Ticket für den Tarifbereich Berlin AB ist offensichtlich ein sozial- und haushaltspolitischer Irrweg“, kommentierte Tilmann Heuser vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). „Angesichts des Widerstands aus Brandenburg ist er auch kaum umsetzbar, ohne den gemeinsamen Verkehrsverbund zu sprengen. Das Festhalten an der 29-Euro-Ticket-für-alle-Idee der SPD blockiert die zügige Umsetzung von wirksamen Entlastungen für Menschen mit geringen Einkommen, während andere Bundesländer hier längst vorangegangen sind.“