Im Schneidersitz spricht Regina Stephan vor dem Brandenburger Tor in eine Kamera. Die 21-Jährige war vor kurzem noch in Bayern in Präventivhaft, am verganegen Sonntag hat sie mit einem Feuerlöscher das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht.



„Wir sind an dem Ort, der in unserer Geschichte für friedliche Wendepunkte steht“, sagt sie. Das „Zeichen“, das die Aktivisten für einen Wendepunkt in der Klimapolitik setzen wollen, kann allerdings auch als Angriff auf das Brandenburger Tor als Symbol für Einheit und Demokratie gewertet werden. Für Aufmerksamkeit sorgt die Aktion jedenfalls, und darum geht es den Aktivisten nach eigener Aussage in erster Linie.

✊ Wir werden unseren Protest erst beenden, wenn die Wende eingeleitet ist. Wir müssen bis spätestens 2030 raus aus Erdöl, Gas und Kohle.



Anstatt dass die fossilen Konzerne Teile der Politik kaufen und lenken, muss die Bevölkerung in einem Gesellschaftsrat zusammenkommen. pic.twitter.com/1QDlZ4KUUj — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 17, 2023

Beim Berlin-Marathon werden die sechs Säulen noch Orange leuchten. York Rieffel vom Landesdenkmalamt teilte der Berliner Zeitung mit, dass die Entwicklung eines Reinigungsverfahrens voraussichtlich noch mehrere Wochen dauern wird. Die Reinigung mit „üblichen Verfahren“ der Firma PSS interservice war nicht erfolgreich, die Farbe sei fest anhaftend. Zwischen 70 und 80 Prozent der Farbe seien bereits entfernt.

Bis zu zwei Metern war ein Graffitischutz angebracht, sagt Sprecherin Marlen Koenecke vom Berliner Immobilienmanagement (BIM). Das Brandenburger Tor besteht aus verschiedenen Arten von Sandstein, weil es schon mehrmals restauriert wurde. „Der alte ursprüngliche Sandstein ist etwas poriger“, sagt sie. „Dort konnte die Farbe tiefer eindringen.“

Anwendung mehrerer Verfahren birgt laut Experte Risiken

Auch die Trockenheit könnte dazu beigetragen haben, dass die Farbe tiefer in den Sandstein gedrungen ist, darüber berichtete der Tagesspiegel zuerst. Hitze und Trockenheit, darauf will die Letzte Generation hinweisen. Welche Art von Farbe sie verwendet haben, will ein Sprecher auf Nachfrage nicht sagen. Zuletzt hat die Gruppe angekündigt, den Marathon zu stören.

Der Sandstein sollte zunächst mit Hebebühnen und Wasser aus einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. „Wir haben aufgehört, als das nichts mehr gebracht hat, um die Substanz nicht zu gefährden“, sagt Marlen Koenecke. Derzeit findet das BIM heraus, welches Verfahren am „wirksamsten und schonendsten“ ist. Dazu würden auf sechs Musterflächen sechs unterschiedliche Mittel aufgetragen.

Nach Ansicht eines Experten für Graffitientfernung aus Berlin birgt die Anwendung mehrerer Verfahren nacheinander Risiken. Auch durch den Druck der Feuerlöscher konnte die Farbe vermutlich tiefer eindringen, selbst Dosendruck hätte einen solchen Effekt, sagt der Experte. Ob die Farbe überhaupt vollständig entfernt werden kann, ist unklar. „Das kann ich aktuell nicht sagen“, sagt Koenecke. „Wir hoffen, ein Mittel zu finden.“