Illegale Container-Siedlungen: Bezirk plant Räumung in Niederschöneweide und Grünau

In Berlin sollen weitere illegale Wohncontainer-Siedlungen verschwinden. An der Moosstraße in Niederschöneweide und am S-Bahnhof Grünau sind in den vergangenen Jahren Elendsquartiere gewachsen, gegen die der Bezirk Treptow-Köpenick jetzt vorgeht. Unter teils menschenunwürdigen Bedingungen hausen dort Menschen in Garagen, Containern und Wohnwagen, von denen der Eigentümer monatlich rund 500 Euro Miete pro Quartier kassiert hat.

Die Bewohner, das sind Menschen aus Ländern wie Moldau, Serbien, Kosovo, Rumänien und Russland. Ein Teil davon sind Roma-Familien. Sie gelten formal als obdachlos.

Am 20. Juli will das Bezirksamt zunächst das etwa 4000 Quadratmeter große Grundstück an der Moosstraße räumen lassen. Ein Grund sind nach Angaben des Bezirks unter anderem massive Brandschutzmängel: Demnach stehen Container und Wohnwagen eng beieinander, Aufstellflächen für Feuerwehrfahrzeuge fehlen, die Feuerlöscher seien abgelaufen.

Anwohner beschweren sich über Müllberge

Auch die Wohnbedingungen an der Moosstraße sowie am Gelände am Adlergestell, unmittelbar am S-Bahnhof Grünau, sind aus Sicht des Bezirks ungeeignet. Das betreffe die Sanitäranlagen und fehlende Fenster in den Containern. Baustadträtin Claudia Leistner (Grüne) hat sich die Zustände auf beiden Grundstücken angeschaut. „Wir haben Menschen, die teilweise zu sechst auf zwölf, dreizehn Quadratmetern mit Kindern leben“, sagt sie. Bei der Begehung durch den Bezirk seien sie auf ein Kind getroffen, dem es so schlecht ging, dass es ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Die Zustände dort sind wirklich schwierig. Am Adlergestell gibt es riesige Müllprobleme, Rattenprobleme, eine nicht abgesicherte Böschung hoch zu den Bahngleisen, was besonders für die Kinder, die dort leben, eine Gefahr darstellt.“ Es gebe eine sehr komplexe Problemlage, die Mindestanforderungen seien nicht gewährleistet.

Das Gelände an der Moosstraße wurde 2010 durch den Liegenschaftsfonds für 151.000 Euro an einen privaten Eigentümer verkauft und zunächst als Garagenkomplex genutzt. Seit 2017 ist das Grundstück in der Hand des derzeitigen Eigentümers. Zu den Baracken und Garagen gesellten sich seit 2020 etliche Wohncontainer. Entsprechende Hinweise, dass auf dem Gelände gewohnt wird, hat der Bezirk seit 2020.

Beim Ordnungsamt häufen sich indes Beschwerden von Anwohnern, etwa über die Müllberge, die die Bewohner auf dem Gelände und auf öffentlichem Straßenland hinterlassen. Im Mai vergangenen Jahres stellte das Bezirksamt fest, dass an der Moosstraße noch weitere Container aufgebaut wurden. Im Juni erließ der Bezirk gegen den Eigentümer und die zahlreichen Unterpächter Nutzungsuntersagungen.

Zahlreiche Unterpächter auf den Grundstücken

Sechs Monate hatte der Eigentümer Ulrich Wolfgang Ziegler Zeit für die Räumung an der Moosstraße. Dem kam er nicht nach, sodass nun das Bezirksamt selbst übernimmt. Die Kosten dafür soll Ziegler zahlen.

Er besitzt in Berlin mehrere Grundstücke mit etwa 20 Unterpächtern, auf denen er Menschen wohnen lässt. Neben dem Adlergestell und der Moosstraße hat er auch ein Gelände am Hönower Wiesenweg in Karlshorst und an der Puschkinallee in Treptow. Letzteres ließ der Bezirk bereits räumen.

Im Februar bestätigte das Berliner Verwaltungsgericht in einer Eilentscheidung die Nutzungsuntersagung durch den Bezirk für dieses und die anderen Grundstücke. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wies ebenfalls am vergangenen Donnerstag eine Beschwerde des Eigentümers ab.

Eigentümer: „Perfide Strategie, indem man einfach Tatsachen schafft“

Der Eigentümer, der gegen die Nutzungsuntersagung beim Bezirk Widerspruch eingelegt hat, erhebt seinerseits Vorwürfe gegen das Bezirksamt. Es handle sich lediglich um eine gerichtliche Eilentscheidung, sagt Ziegler. Um überhaupt dagegen klagen zu können, benötige er klagefähige Widerspruchsbescheide. Doch das Bezirksamt weigere sich, diese auszustellen. Insgesamt stünden 48 Widerspruchsbescheide aus – von ihm, von Bewohnern und Pächtern. „Das ist eine perfide Strategie, indem man einfach Tatsachen schafft.“ Überhaupt sei die Baustadträtin erst tätig geworden, seit die AfD eine Kampagne gegen die Bewohner gestartet habe.

Kassiert wird die Miete zum Teil in bar. Den erwerbslosen Bewohnern haben die Jobcenter die Kosten der Unterkunft erstattet. Seit der Eilentscheidung im Februar zahlen diese aber nicht mehr. „Seit Februar sehe ich deshalb keinen Cent Miete mehr“, sagt Ziegler. „Die Leute wohnen dort mietfrei.“ Keiner der Betreiber verdiene seit Februar Geld mit den Projekten.

Dicht an dicht stehen die Wohnwagen am Adlergestell direkt am S-Bahnhof Grünau. Andreas Kopietz/Berliner Zeitung

Die Beanstandungen des Bezirks in Sachen Brandschutz kann er nicht nachvollziehen. Der Aussage des Bezirksamtes, dass die Feuerlöscher abgelaufen seien, widerspricht er: „Sie wurden ausgetauscht.“ Auch die Klagen über die Müllberge kann er nicht nachvollziehen. So gebe es am Adlergestell 18 Mülltonnen. „Aber natürlich gibt es ein Müllproblem. Doch Berlin muss so etwas aushalten.“

Gegenüber verschiedenen Medien stellte Ziegler in der Vergangenheit die betreffenden Grundstücke als innovatives und soziales Wohnprojekt dar. Aber dieses Bild kollidiert aus Sicht der Behörde eklatant mit den realen örtlichen Gegebenheiten. Der Eigentümer warf dem Bezirk auch schon vor, die Bewohner nun in Obdachlosenunterkünfte zu schieben. „Die Menschen sind auch heute schon obdachlos“, sagt dazu Sozialstadträtin Carolin Weingart (Linke).

Bezirk will für alle Bewohner Quartiere bereitstellen

Bis zum Räumungstermin will die Stadträtin alle 50 Bewohner von der Moosstraße in anderen Unterkünften untergebracht haben. „Wir arbeiten mit unterschiedlichen sozialen Trägern zusammen, um mit den Menschen in Kontakt zu treten, um sie zu vermitteln und bestenfalls eigene Mietverträge abzuschließen“, so Weingart. Auch bezirkseigene Wohnungen seien frei gehalten worden, um diese an die Menschen zu vermitteln.

Zudem gebe es unterschiedliche Unterkünfte für Obdachlose im Bezirk. „Manche in Wohnform mit eigenem Badezimmer und Küche“, sagt sie. „In jedem Fall verfügen sie über gewisse Standards und wurden auch abgenommen. Die Mängel, die wir in der Moosstraße feststellen konnten, sind in diesen Obdachlosenunterkünften nicht gegeben.“

Zwar untersagte das Gericht in seiner Eilentscheidung auch die Nutzung am Adlergestell. Doch hier dürfte sich die Räumung noch in die Länge ziehen. Zunächst will man sich auf die Räumung der kleineren Ansiedlung an der Moosstraße konzentrieren. Am Adlergestell leben mehr als 100 Menschen. Auch für sie müssen neue Quartiere gefunden werden. Ob die Räumung noch in diesem Jahr passiert, steht nicht fest.