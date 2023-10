So einen Zug gibt es nicht noch mal. Mit ihm kann man nicht nur verreisen, ein anderes Land, andere Städte kennenlernen. Wer Lust darauf hat, kann in diesem Zug auch seinen geistigen Horizont erweitern – bei Lesungen, Musik, Theater. Doch zum Ende dieser Saison drohte dem mit mehreren Preisen ausgezeichneten Kulturzug, der am Wochenende zwischen Berlin und Breslau (Wrocław) verkehrt, aus finanziellen Gründen das Aus. Jetzt ist die lange Hängepartie zu Ende gegangen. Die Senatsverkehrsverwaltung teilte der Berliner Zeitung mit, dass der Interregio-Express 2024 wieder fahren wird.

„Der Kulturzug wird als Regionalverkehrsangebot zwischen Berlin und Breslau auch im Jahr 2024 fortgeführt“, sagte Constanze Siedenburg, Sprecherin von Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU), auf Anfrage. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, kurz VBB, prüfe die Möglichkeiten der betrieblichen Umsetzung, erklärte sie. „Genauere Angaben, wie etwa zum Startzeitpunkt der Fahrten im kommenden Jahr 2024, können wir erst zu einem späteren Zeitpunkt geben“, so Siedenburg.

Breslau ist eine Reise wert. Historische Häuser in der Altstadt am Rynek. imagebroker/imago

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wichtige Dinge sind also noch zu klären. Auch zeichnet sich ab, dass das Regionalverkehrsangebot nach der vorerst letzten Fahrt des IRE5837 am 9. Dezember erst einmal pausieren wird. Doch die Grundsatzentscheidung ist gefallen. Die Gefahr, dass die achte Saison die letzte sein könnte, ist gebannt.



Am 30. April 2016 nahm der Kulturzug den Betrieb auf. In Berlin fährt er am Freitagnachmittag und am Sonnabendmorgen in Lichtenberg und am Ostkreuz ab. Von Breslau geht es am Freitag- und Sonntagabend zurück. Derzeit kostet die Reise 24,90 Euro pro Weg. Wer schon in der Keramikstadt Bunzlau (Bolesławiec) oder in Liegnitz (Legnica) aussteigt, zahlt 19,90 Euro.

Im Zug gibt es nicht nur Snacks und Getränke: Seit Anbeginn wird den Reisenden ein Programm geboten, das während der mehr als viereinhalbstündigen Fahrt nach Breslau Unterhaltung bietet. Wer keine Lust darauf hat und lieber seine Ruhe möchte: kein Problem. In den beiden Dieseltriebwagen vom Typ Siemens Desiro Classic, die DB Regio in die schlesische Oder-Metropole einsetzt, wird immer nur der vordere bespielt. Das Kuratorenteam und die landeseigenen Kulturprojekte Berlin betreuen das zweisprachige Programm. Am kommenden Wochenende gibt es die Performance „Insekten am Zug“, am letzten Oktober-Sonnabend den Design-Workshop „Ahnen, Geister, Mythen“.

Eine überraschende Ankündigung

Für das Programm an Bord der rollenden Kulturstätte kam bislang die Kulturverwaltung auf – in diesem Jahr mit 100.000 Euro. Vom kommenden Jahr an ist das Projekt beim Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) angesiedelt. Ein deutlich größerer Posten ist das Bestellerentgelt, das DB Regio für den Betrieb des Regionalzuges erhält. Dem Vernehmen nach bekommt der Zugbetreiber rund 600.000 Euro im Jahr. Berlin und Brandenburg steuern jeweils die Hälfte bei. Polen beteiligt sich nicht an den Betriebskosten, dort ist die Finanzierung des Nahverkehrs anders geregelt. Allerdings verlangt der dortige Schienennetzbetreiber weniger Trassenkosten als DB Netz.

Startklar: der Kulturzug nach Breslau. Die Reise in die Oderstadt dauert laut Fahrplan rund viereinhalb Stunden. Doch ein Kulturprogramm, eine Bibliothek und andere Angebote sorgen für Kurzweil. VBB

Immer wieder gab es in der Verkehrsverwaltung Diskussionen, ob die Länder den Zugbetrieb finanzieren dürfen. In diesem Jahr wurden in dem für den Nahverkehr auf der Schiene zuständigen Referat C erneut Bedenken laut, ob es sich bei dem Kulturzug nicht doch um Fernverkehr handele – für den der Bund zuständig sei. Im August überraschte ein Mitarbeiter der Verwaltung die anderen Sitzungsteilnehmer mit der Ankündigung, dass Berlin 2024 nicht mehr bereit sei, seinen Anteil zu tragen. Damit drohte das Ende.



Das rief Unterstützer auf den Plan. Dem Vernehmen nach setzten sich die SPD-Politiker Tino Schopf und Sven Heinemann in der rot-schwarzen Koalition dafür ein, dass der Kulturzug weiter fährt – offenbar mit Erfolg. Senatorin Schreiner gab grünes Licht.

Jürgen Murach, Vizepräsident des Verbands Deutscher Eisenbahn-Ingenieure (VDEI), begrüßte die Entscheidung. „Auch vor dem Hintergrund des Sieges der Opposition spielt der Kulturzug eine wichtige Rolle, da die Begegnung von Deutschen und Polen nach dem deutschlandfeindlichen Wahlkampf der Regierungspartei PiS noch wichtiger geworden ist“, sagte er der Berliner Zeitung. Murach sprach sich aber dafür aus, das Konzept zu überarbeiten. So hätte der polnische Zugbetreiber, die niederschlesische Bahn KD, Interesse an einer Zweigstrecke ins Riesengebirge. Sie könnte von Hirschberg (Jelenia Góra) nach Krummhübel (Karpacz) führen. Die Trasse geht März 2024 wieder in Betrieb.



Einstweilen möchten die Kulturzug-Organisatoren auf einer anderen Verbindung nach Polen Neues ausprobieren. „Im November und Dezember 2023 sollen in den Eurocity-Zügen zwischen Berlin und Warschau zehn Fahrten mit Kulturprogramm durchgeführt werden“, sagte die Verwaltungssprecherin Siedenburg.