Berlin - Nach dem gescheiterten Zusammenschluss von Vonovia und Deutsche Wohnen hat das Land Berlin am Montag sein Interesse am Erwerb von rund 20.000 Wohnungen von beiden Unternehmen bekräftigt. Berlin habe in dieser Wahlperiode bereits knapp 23.000 Wohneinheiten erworben, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). „Wenn von der Vonovia und Deutsche Wohnen weitere 20.000 angeboten werden, ist das gut für Berlin.“ Hierfür sei es „wichtig, dass beide Unternehmen jetzt Klarheit schaffen, was die gescheiterte Fusion für unsere Ankaufspläne bedeutet“, so der Finanzsenator. Berlin stehe für Gespräche bereit.

Als die Wohnungsunternehmen Vonovia und Deutsche Wohnen im Mai ihre Fusionspläne bekanntmachten, verbanden sie dies mit dem Angebot an das Land Berlin, rund 20.000 Wohnungen zu erwerben. Am Montag teilte die Vonovia jedoch mit, dass sie das Ziel, 50 Prozent der Aktien der Deutsche Wohnen bis zum Stichtag am 21. Juli um 24 Uhr zu übernehmen, nicht erreicht hat – nur 47,62 Prozent der Aktien hatte sich Vonovia sichern können. „Die aus diesem Ergebnis folgenden Optionen prüfen wir aktuell“, sagte Unternehmenssprecherin Jana Kaminski.