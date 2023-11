Wer mit der Deutschen Bahn oder mit der Berliner S-Bahn unterwegs ist, muss in den kommenden Wochen mit Streiks rechnen. Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn könnte den Fahrgästen schon bald zu schaffen machen. Jetzt wurde bekannt, dass auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) Tarifverhandlungen anstehen. Die Gewerkschaft Verdi bestätigte, dass der Manteltarifvertrag für den Nahverkehr gekündigt wurde.

„Das stimmt“, sagte Jeremy Arndt, der für die BVG zuständige Sekretär im Verdi-Landesbezirk Berlin. Die Tarifkommission habe den Manteltarifvertrag TV-N Berlin im Oktober form- und fristgerecht zum Ende dieses Jahres gekündigt, so der Gewerkschafter. Damit sei der Weg zu Tarifverhandlungen frei.

Eine U-Bahn in Berlin. Die BVG ist das größte kommunale Nahverkehrsunternehmen in Deutschland. picture alliance/dpa

In Manteltarifverträgen geht es nicht darum, wie viel Lohn oder Gehalt Arbeitnehmer bekommen. Thema sind die Arbeits- und die sonstigen Rahmenbedingungen. Wie sehen die Arbeits- und Pausenzeiten aus? Wie steht es um den Urlaub? Wann gibt es Zuschläge für Mehr- und Nachtarbeit? Das sind einige Beispiele für Themen, um die es in solchen Verträgen geht. Der geltende Manteltarifvertrag für die BVG stamme aus dem Jahr 2021, berichtete Arndt. Er müsse angepasst werden, sagte er.

„Am Dienstag endete die Mitgliederbefragung“, so der Verdi-Mann. Dabei ging es darum, welche Schwerpunkte in der Tarifrunde gesetzt werden sollen. Die Ergebnisse würden jetzt ausgewertet, hieß es. Sie werden darüber mitbestimmen, welche Forderungen Verdi an den kommunalen Arbeitgeberverband richten wird.



Arndt geht davon aus, dass das Fahrpersonal vor allem Pausen- und Ruhezeiten ansprechen wird. „Viele wünschen sich mehr Zeit, um durchatmen zu können“, sagte Arndt. Weil der Verkehr in Berlin nach der Corona-Pandemie wieder dichter wird, Busspuren auf sich warten lassen, schmelzen die Wendezeiten an den Endhaltestellen zusammen. Die Arbeit wird immer hektischer.

BVG sucht Busfahrer auch auf dem Balkan und in der Türkei

Bessere Arbeitsbedingungen seien wichtig, um vorhandenes Personal zu halten und neue Beschäftigte für die BVG zu gewinnen, so der Verdi-Sekretär. „Wenn sich nichts ändert, gehen die Leute.“ Zugleich werde es immer schwieriger, Stellen zu besetzen. Wie berichtet, sucht das Landesunternehmen inzwischen auch auf dem Balkan und in der Türkei neue Mitarbeiter. Arndt: „Die BVG muss als Arbeitgeber attraktiv bleiben“ – sonst könne sie ihre Aufgaben für Berlin nicht mehr erfüllen.

Geplant sei, dass Verdi die Forderungen zum Manteltarifvertrag am 5. Dezember dem Arbeitgeberverband übermittelt, kündigte Arndt an. Danach beginnen die Verhandlungen. Von ihrem Verlauf hängt es ab, wie die Gewerkschaft agiert. In der Vergangenheit hatte es in Berlin bereits Warnstreiks gegeben, bei denen es um Arbeitsbedingungen bei der BVG ging. Die jüngsten Arbeitsniederlegungen fanden im Herbst 2020 statt. Damals ging es um den Manteltarifvertrag für Berlin und um bundesweit geltende Regelungen, etwa zum Ausgleich von Überstunden.

Land Berlin zahlt BVG Bonus für hohe Pünktlichkeit

Die Höhe der Löhne und Gehälter werde bei der kommenden Tarifrunde bei der BVG kein Thema sein, betonte Jeremy Arndt. Der TV-N, der die Bezahlung regelt, gelte bis Ende 2024. Bis dahin gibt es in Bezug auf diesen Vertrag eine Friedenspflicht.



Die BVG leidet ökonomisch immer noch unter den Nachwirkungen der Pandemie. So liegen die Fahrgastzahlen weiterhin deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Wurden die Bahnen, Busse und Fähren 2019 für 1,125 Milliarden Fahrten genutzt, waren es im vergangenen Jahr 961,5 Millionen. Darum verwundert es nicht, dass auch die Fahrgeldeinnahmen deutlich gesunken sind – von 766 Millionen Euro auf knapp 547 Millionen Euro. Eine Sonderzahlung zum Inflationsausgleich, die den Beschäftigten zukam, trug dazu bei, dass die Personalkosten der BVG im vergangenen Jahr um fast 31 Millionen Euro gestiegen sind – auf 876,7 Millionen Euro.

Am Ende des Geschäftsjahres 2022 stand ein Jahresüberschuss von 3,4 Millionen Euro in der BVG-Bilanz. Vom Land Berlin erhält das Unternehmen auch für das vergangene Jahr erhebliche Summen. Der Senat beziffert den Ausgleichsanspruch auf 748,5 Millionen Euro. Hinzu kam ein Bonus von 2,583 Millionen Euro – unter anderem weil die BVG bei der Pünktlichkeit die Sollwerte überschritten hat.