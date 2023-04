Tunnelhavarie unterm Alexanderplatz: Können U2-Fahrgäste jetzt hoffen?

Der Bahnhof der U2 unter dem Alexanderplatz in Mitte. Seit dem vergangenen Oktober ist das Gleis in Richtung Pankow wegen einer Tunnelsetzung gesperrt. Hier ein Bild aus dem Dezember.

Der Bahnhof der U2 unter dem Alexanderplatz in Mitte. Seit dem vergangenen Oktober ist das Gleis in Richtung Pankow wegen einer Tunnelsetzung gesperrt. Hier ein Bild aus dem Dezember. Sabine Gudath

U2 – was war das gleich noch einmal? Seitdem Pendelverkehr in Mitte die Fahrzeiten verlängert, meiden viele Menschen diese U-Bahn-Linie. Doch die Fahrgäste können hoffen. Denn die Verantwortlichen sind weiterhin zuversichtlich, dass die Betriebseinschränkungen kurz nach den Sommerferien wieder aufgehoben werden können. Das teilte das Immobilienunternehmen Covivio, das den abgesackten U-Bahn-Tunnel unter dem Alexanderplatz saniert, der Berliner Zeitung auf Anfrage mit.

Wie berichtet begann die Instandsetzung mit einem Probelauf am dritten März-Wochenende. Die Hauptrolle spielten vier schmale Rohre, die einen Durchmesser von 6,5 Zentimetern und im Abstand von 50 Zentimetern Öffnungen besitzen. Sie wurden von der benachbarten Hochhausbaugrube der Covivio, die zwischen 80 Zentimeter und 2,50 Meter vom Tunnel unterm Alexanderplatz entfernt ist, langsam ins Erdreich unter dem Bahnhof der U2 getrieben. Ebenfalls testweise wurde durch die Lanzen Zementsuspension ins Erdreich geleitet. Sie soll den Untergrund stabilisieren.

Inzwischen haben die Fachleute gemeinsam mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), der Senatsverwaltung für Mobilität und der Technischen Aufsichtsbehörde des Senats Bilanz gezogen. „Die Auswertung der Probebohrungen hatte ergeben, dass der Sanierungsplan wie vorgesehen weiterverfolgt werden kann“, berichtete Covivio-Sprecherin Barbara Lipka. Dies bedeutet, dass die weiteren Injektionsrohre installiert werden. Der bisherige Plan sieht vor, in einem Bereich von 16 mal 45 Metern 52 Lanzen in zwei Lagen in den Boden zu treiben. „Die untere Lage der Lanzenebene ist bereits vollständig eingebaut“, teilte Lipka mit.

Bauwerk unter Stress: Im Beton taten sich Risse auf, Grundwasser drang ein

Mithilfe der Einleitungen („Hebeinjektionen“) soll das Erdreich stabilisiert und der U2-Tunnel angehoben werden. Dabei wird das aus unbewehrtem Beton minderer Qualität bestehende Bauwerk von 1913 in eine Lage gebracht, in der es nicht mehr unter Stress steht.

Nebenan hatte sich die Wand der Baugrube auf dem Baufeld D3, in der die Covivio ein Hochhaus mit Zwillingstürmen errichten will, im vergangenen Jahr um mehr als fünf Zentimeter nach innen eingedellt. Das hatte zur Folge, dass der Boden nachgab und sich das Tunnelbauwerk bewegte. Im Beton taten sich Risse auf, Grundwasser drang ein. Der U2-Bahnhof sackte ab, zuletzt summierte sich die Setzung auf 3,8 Zentimeter. Seit dem 7. Oktober ist das Gleis Richtung Pankow gesperrt. Fahrgäste müssen in einen Pendelzug umsteigen, der zwischen Klosterstraße und Senefelderplatz alle 15 Minuten verkehrt.

U-Bahn-Tunnel wird angehoben

„Parallel hat Covivio in Abstimmung mit allen Beteiligten mit den Bewehrungsarbeiten für die Bodenplatte begonnen“, teilte die Unternehmenssprecherin weiter mit. Diese Arbeiten in der Hochhausbaugrube sind für das Sanierungsverfahren ebenfalls erforderlich. Inzwischen werden laut Lipka die anschließenden Arbeiten vorbereitet: „darunter die Sicherung der Baugrubenwand und die Hebung des U2-Tunnels“.

Und – kann der Zeitplan gehalten werden? Ja, bekräftigte die Covivio. „Ausgehend von dem von allen Beteiligten auf der Pressekonferenz Anfang Februar vorgestellten Zeitplan soll die Wiederaufnahme des vollständigen U-Bahn-Betriebs auf der Linie U2 planmäßig Ende August 2023 erfolgen“, erklärte Barbara Lipka.

In der Senatsverwaltung für Mobilität ist man ebenfalls zuversichtlich. „Wir haben hier regelmäßige Abstimmungen“, hieß es dort. „Denen zufolge läuft alles planmäßig, und auch der Zeitplan steht.“ Der erste Schultag nach den Sommerferien 2023 ist der 28. August. Die Fahrgäste würden sich freuen, wenn die wichtige Ost-West-Linie U2 dann wieder durchgängig befahren wäre – wenn sie die Strecke noch kennen.